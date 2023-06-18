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"Троица" пробудет в храме Христа Спасителя на месяц больше

Александра Иванова
22 мин. назад

В Минкультуры РФ подчеркивают, что икона "Троица" находится в стабильном состоянии. По заявлению РПЦ, она пробудет в храме до 18 июля - дня памяти Сергия Радонежского.

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Икона Андрея Рублева "Святая Троица"
Фото: imago/ITAR-TASS

Икона Андрея Рублева "Святая Троица" будет находиться в храме Христа Спасителя в Москве на месяц дольше, чем заявлялось изначально - до 19 июля 2023 года. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ, передают российские информагентства.

Ранее планировалось, что ценная икона, привезенная в храм Христа Спасителя в начале июня, будет размещаться там до 18 июня, а после этого ее передадут на плановую реставрацию.

По словам представителей Минкультуры РФ,  в кафедральном соборе "Троица" находится "под пристальным вниманием экспертов", в том числе сотрудников Третьяковской галереи. "Икона в стабильном состоянии: резких колебаний температурно-влажностного режима в храме не зафиксировано", - заявляют в ведомстве.

16 июня пресс-служба РПЦ сообщила о решении продлить пребывания иконы Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 18 июля - дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Тогда же в РПЦ отметили, что в связи с указанием президента РФ Владимира Путина икона "Святая Троица" подлежит передаче в безвозмездное пользование РПЦ. "В настоящее время министерство культуры России готовит необходимые документы в целях оформления передачи чтимой святыни", - уточнялось в пресс-релизе.

Спорное решение о переносе "Троицы" в храм Христа Спасителя

О намерении забрать "Троицу" из Третьяковской галереи и передать ее Русской православной церкви стало известно 15 мая. На сайте РПЦ указывается, что это решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным, "учитывая многочисленные просьбы православных верующих и обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла".

Многие наблюдатели и эксперты раскритиковали решение изъять икону XV века из специальных условий хранения в Третьяковской галерее, указывая на возможные фатальные последствия этого шага для произведения искусства и православной святыни.

23 мая издание "Фонтанка" сообщило, что музейные специалисты высказались против вывоза иконы "Святая Троица" из Третьяковской галереи к 4 июня "из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений". 

Вечером 3 июня пресс-служба Минкультуры РФ уведомила, что Святая Троица" Андрея Рублева все же была перевезена в храм Христа Спасителя и помещена в капсулу в центре собора.

Об иконе Андрея Рублева "Святая Троица"

Одна из самых известных русских икон была написана Андреем Рублевым в первой трети XV века. В 1929 году "Троица" была передана Третьяковской галерее. В июле 2022 года икону вывозили в Троице‑Сергиеву лавру на мероприятия в честь 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского, что вызвало резкие протесты в музейном сообществе.

15 мая в РПЦ заявили о планах разместить икону в храме Христа Спасителя на год, после чего передать ее Троицкому собору Троице-Сергиевой лавры, где она "займет историческое место".

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