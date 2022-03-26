Дневник войны. Велосипед в Буче

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"Кого они пришли денацифицировать? Наших детей? Этого мальчика или ту девочку, которая все спрашивает, когда вернется домой, или ребенка, рыдающего над убитой мамой?", - пишет в своем дневнике Юлия Стаховская.
Я смотрю видео, как маленький сын моих друзей делает свой первый круг на велосипеде в нашем прекрасном ландшафтном парке в Буче под Киевом. Вечер 23 февраля, завтра в их окнах зачернеют взрывы аэропорта, начнется война… И думаю: кого они пришли денацифицировать? Наших детей? Этого мальчика или ту девочку, которая все спрашивает, когда вернется домой, или ребенка, рыдающего над убитой мамой?
"Что, украинское племя, вымираете?", - ехидно спрашивали нелюди-оккупанты у эвакуированных жителей Бучанского района, этого "щита" Киева, когда те, после двух недель подвалов и обстрелов, наконец добрались до гуманитарных коридоров и блок-постов. А потом еще и цинично обстреливали эти наперед согласованные маршруты. Хотя подождите, выражение "наперед согласованный" здесь выглядит издевательством, ведь о чем можно договариваться с тем, кто пришел тебя убить?
На меня особенно действуют записи перехваченных разговоров русских солдат с родными в России, где на фоне лепечут дети. Вот жена как будто немного удивляется, что ее муж где-то там убивает каких-то украинских гражданских, а потом радуется, что ей перепадет "трофейный" блендер… Но каков будет вкус этих котлет? Осознают ли они силу проклятия, которое с ним придет? Ведь как люди "глубоко духовные" оккупанты просят поставить за них свечку, помолиться, сходить к гадалке, провести какой-нибудь защитный обряд (нужное подчеркнуть).
Я смотрю видео разбитой вражеской колонны на улице Вокзальной в Буче - фото отсюда вы могли видеть на главных полосах многих изданий. Здесь я ходила сотни раз, останавливалась около небольшого скверика с кафе с терраской, покупала кофе, любовалась корабельными мачтами сосен, кормила с дочкой голубей. Я все любила: жизнь, книги, путешествия, планы. И вот я смотрю видео, слышу утробный голос его автора: "Да я жизни своей не пожалею..." И думаю: кого вы пришли демилитаризировать? Наших мужчин, военных, нашу армию, армию независимой страны, в которую вы ворвались восемь лет назад, а теперь решили сбросить перед миром лживые маски? Теперь я любуюсь черным шлаком разбитых танков, которым не место на моей земле. И я продолжаю любить все то же самое, теперь еще больше, по-особенному.
Кому они рассказывают об истории? Киеву? Мне кажется, даже школьник умеет пользоваться хронологическими таблицами. Мой прадед, дореволюционный землемер, оставил замечательные воспоминания о нашей семье - эта внутренняя, локальная история на фоне большой истории выглядит особо ценной. В ней россыпи нашей географии: Фастов, Белая Церковь, Васильков, окрестные села и городки, Киев.
Написанная в советское время на украинском, с просторечиями и элементами старого правописания, эта наша семейная хроника - живое свидетельство того, что украинцам всегда нужно было бороться за право на существование. И моим предкам-козакам, и их потомкам, которые развивали образование на Киевщине (среди них был, к примеру, Гавриил Зубченко, в начале прошлого века активный участник Украинской думской громады в Петербурге, занимался аграрными вопросами, подписант Выборгского воззвания 1906 года), и тем, кто противостоял сто лет назад нашествию большевиков, и пережившим Голодомор 1932-1933 годов, и так далее.
Попробуйте сказать этому родовому дереву, укорененному на этих землях веками, что его кто-то выдумал. Этим лицам из фотоальбомов, что они не знают, кто они. Украинцы. Каждый со своей историей. На своей земле, в своей стране. Все остальное - от лукавого.
Маленький мальчик делает следующий велокруг вокруг озера. В ясном небе ключ - это возвращаются журавли.
Автор: Юлия Стаховская - украинская писательница. Автор поэтических книг и фентезийной повести для детей. Одна из составителей антологий украинской поэзии.
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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