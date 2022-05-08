Греция продолжает поставки российской нефти морем, несмотря на санкции

Несмотря на введенные санкции против судов под российским флагом, из России каждый день морем вывозится 4,5 млн баррелей нефти на сумму около 509 млн долларов, пишет в понедельник, 9 мая, газета Die Welt со ссылкой на судоходный реестр Lloyd's List.

Экспорт сырой нефти из России по морю сохранился на довоенном уровне в первую очередь из-за несоблюдения санкций со стороны Греции, указывает издание: "В то время как многие европейские и американские дилеры, нефтяные компании и судоходные компании прекратили все контакты с операторами российского флота, греческие судовладельцы продолжают расширять свой бизнес в России".

По данным Lloyd's, в апреле из российских нефтяных портов Приморска, Новороссийска, Усть-Луги и Санкт-Петербурга вышли 190 танкеров, из них 76 шли под греческим флагом. "Таким образом, Греция увеличила свою долю в транспортировке российской нефти втрое по сравнению с предыдущим годом", - пишет Die Welt.

К примеру, в конце апреля греческий танкер Nissos Rhenia погрузил на борт российскую нефть марки Urals в порту Роттердама и отправился в Сингапур, цитирует издание отчет Lloyd's. Все больше танкеров направляются в Индию, Китай и Южную Корею, а фрахтовые ставки на нефтяные танкеры уже выросли на 230 процентов из-за войны на Украине, отмечает немецкая газета.

Подготовка судебных исков со стороны Украины

Украинское правительство сформировало группу по отслеживанию российских танкеров с помощью открытых данных. "Компании, которые продолжают сознательно финансировать российские военные преступления с помощью контрактов на ископаемое топливо, должны знать, что Украина изучает все возможности привлечь их к ответственности", - заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

Генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова заявила, что уже готовятся судебные иски против компаний и физических лиц, причастных к нефтяному бизнесу с Россией.

Санкции против российской нефти

Представленный в начале мая шестой пакет санкций ЕС включает постепенное эмбарго на российскую нефть. "Это будет полный запрет всего импорта российской нефти - танкерной и трубопроводной, сырой и переработанной", - сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Греция, обладающая крупнейшим в мире танкерным флотом (716 судов), выступила против запрета, сославшись на важность танкерного бизнеса для страны, пишет Die Welt.

Пятый пакет санкций ЕС, введенный в начале апреля, запрещал вход российских кораблей в европейские порты. Исключения были возможны лишь для судов, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию, продукты питания или гуманитарную помощь.

Греция 15 апреля задержала нефтяной танкер Pegas под флагом РФ в качестве реализации этих санкций. В порту полуострова Пелопоннес нефть перегрузили в другой танкер, поскольку ограничительные меры касались лишь самого судна, но не его груза.

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