Deutsche Post прекратила доставку писем в стране по воздуху

Прекращение услуг авиапочты внутри Германии призвано сократить расходы Deutsche Post и снизить выбросы углекислого газа. Но это также означает, что клиентам теперь придется дольше ждать писем.

Германская почтовая служба Deutsche Post спустя более чем 62 года прекратила доставку писем внутри страны воздушным транспортом. В ночь на четверг, 28 марта, из Берлина в Штутгарт вылетел последний почтовый самолет, пишет агентство dpa. Другие самолеты с письмами незадолго до этого вылетели из Ганновера, Мюнхена и Штутгарта.

Всего на шести самолетах было перевезено около 1,5 миллиона отправлений общим весом 53 тонны. Это соответствует примерно 3% от общего количества писем, ежедневно перевозимых Deutsche Post в Германии.

В будущем почтовая служба откажется от воздушных перевозок, чтобы сократить расходы и уменьшить свой углеродный след. По данным компании, транспортировка писем по суше, а не по воздуху снизит выбросы CO2 в расчете на одно письмо примерно на 80 процентов.

Среднее время ожидания писем увеличится

На протяжении десятилетий Deutsche Post полагалась на авиарейсы, поскольку по закону требовалось доставлять не менее 80% отправленных писем на следующий рабочий день и 95% на второй рабочий день. Реформа "почтового закона", предложенная правящей коалицией канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), смягчила требования к срокам доставки и позволила концерну DHL, в структуру которого входит Deutsche Post, отказаться от почтовых авиарейсов. Для клиентов это означает, однако, что среднее время ожидания писем будет больше, чем раньше.

Ночные рейсы для перевозки почтовой корреспонденции были запущены в сентябре 1961 года и достигли своего пика в 1996 году, когда за ночь в среднем перевозилось около 430 тонн отправлений. В связи с переходом на цифровые технологии письма потеряли свою значимость, спрос на них упал, а количество отправлений постепенно сокращалось, отмечает dpa.

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