В Германии выпущена первая почтовая криптомарка

На первой в истории криптомарке, выпущенной в Германии, изображены Бранденбургские ворота - главный архитектурный символ немецкой столицы и воссоединения страны. Как передает информационное агентство dpa, мотив для этой марки, открывающей новую серию под названием "Исторические сооружения" (Historische Bauwerke), был сгенерирован искусственным интеллектом в пиксельном стиле.

За выпуск почтовых марок в Германии отвечает федеральное министерство финансов. Как заявил глава этого ведомства Кристиан Линднер (Christian Lindner) во время презентации в Берлине в четверг, 26 октября, "среди всех интересных и увлекательных задач, которые стоят перед министром финансов, эта - самая приятная". По словам Линднера, новая почтовая марка устраняет разрыв между аналоговыми и цифровыми технологиями. От Deutsche Post в пресс-конференции принимала участие глава национального почтового подразделения этого концерна Никола Хаглейтнер (Nikola Hagleitner).

Никола Хаглейтнер и Кристиан Линднер во время презентации новой марки в Берлине Фото: Kay Nietfeld/picture-alliance/dpa

Бумажная марка и цифровая копия

В продажу марки новой серии поступят второго ноября 2023 года. Первые 250 тысяч представляют особый интерес для филателистов и любителей новых технологий. Они будут проданы в специальных комплектах - буклетах, содержащих бумажную марку достоинством в 1,60 евро и цифровой код - уникальный криптографический токен NFT, подтверждающий права собственности на цифровой вариант.

Первые пронумерованные 100 комплектов серии будут проданы за 99 евро, остальные - за 9,90 евро. Дополнительный тираж марки в обычном виде без NFT составит 800 тысяч экземпляров. То есть в общей сложности будет отпечатано 1 050 000 бумажных марок и создано 250 тысяч цифровых сертификатов.

Изображение Бранденбургских ворот для марки создано искусственным интеллектом Фото: Kay Nietfeld/picture-alliance/dpa

Как отмечает агентство, Германия не является первой в мире страной, выпустившей почтовые криптомарки. Ранее эту технологию уже испробовали в Австрии, Швейцарии и Лихтенштейне.

Новые технологии для почты в Германии

Марки новой серии также оснащены специальным матричных штриховым кодом, который начали использовать в Германии в феврале 2021 года. При помощи этого кода и мобильного приложения Post & DHL отправители имеют возможность отслеживать путь писем и почтовых открыток в двух точках, то есть получать информацию о времени и месте обработки корреспонденции в сортировочных центрах - в пунктах отправления и получения. Этот код также служит для предотвращения попыток повторного использования марок.

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