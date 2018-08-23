Deutsche Bank попросил правительство РФ "обновить данные о вашей фирме"

Правительство РФ получило от лондонского отделения Deutsche Bank запрос с требованием предоставить "самую свежую информацию о вашей фирме". Об этом в четверг, 23 августа, пишет российское издание "Ведомости". Получение запроса подтвердили в российском Минфине. Как пояснили представители банка, подобные письма рассылаются в рамках проверки KYC (Know Your Customer - "Знай своего клиента"), которая является стандартной практикой по всему миру.

В Deutsche Bank отмечают, что информация о клиенте должна периодически обновляться, а отсутствие новых сведений может привести к прекращению "деловых отношений". При этом срок, отведенный на получение данных, уже истек, а российское правительство не стало отвечать на запрос банка.

Издание отмечает, что Deutsche Bank неоднократно выступал в качестве организатора выпуска облигационных займов, а по ряду выпусков он выступал фискальным агентом.

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