 Deutsche Bank не ответил на запрос сенаторов о финдокументах Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Deutsche Bank не ответил на запрос сенаторов о финдокументах Трампа

В юрфирме Akin Gump, представляющей интересы Deutsche Bank, сослались на "юридические и договорные ограничения".

Здание Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Здание Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank отказался отвечать на запросы четырех американских сенаторов-демократов о своих деловых отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американскую юридическую фирму Akin Gump, которая оказывает правовые услуги банку.

"Мы надеемся на Ваше понимание, что Deutsche Bank должен соблюдать юридические и договорные ограничения, которые существуют в отношении такой конфиденциальной информации", - указали в фирме.

В число конгрессменов, в частности, входила сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая ранее претендовала на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Документы по займам

В апреле 2019 года комитеты Палаты представителей по разведке и финансам направили Deutsche Bank и ряду других кредитных учреждений повестки в рамках расследования дела о финансах Трампа. Речь шла о подозрениях в возможном влиянии иностранных субъектов, в том числе России, на президента США, членов его семьи или помощников. В ответ Трамп и члены его семьи обратились в суд с предупредительным иском к Deutsche Bank, назвав требование Палаты представителей попыткой вторжения в частную сферу и бизнес главы государства с целью нанесения политического ущерба.

В марте минувшего года генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс запросила у банка документы по займам, которые были выданы основной компании Трампа The Trump Organization. В частности, речь шла о средствах, имеющих отношение к Trump International Hotel в Вашингтоне, Майами и Чикаго. Кроме того, генпрокурор штата затребовала от Deutsche Bank материалы, связанные с намерением основной компании Трампа приобрести футбольный клуб "Баффало Биллс".

На данном этапе дело, связанное с выдачей финансовых документов президента страны Дональда Трампа, рассматривает Верховный суд США. Окончательное решение предполагается принять до конца июня.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Убийство Сулеймани и новая роль Дональда Трампа

    Приказав убить иранского генерала Касема Сулеймани, президент США Дональд Трамп, похоже, посчитал себя настоящим богом войны, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Санкции на выбор: новогоднее предложение из США для России

    "Санкции из ада" против Москвы готовит Конгресс США, ограничительные меры против фирм, строящих "Северный поток - 2", уже подписал президент Трамп. Сергей Елкин о "подарках" Вашингтона.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Демократы vs Трамп: начало импичмента вместо подарка на Рождество

    Палата представителей США, где большинство у демократов, проголосовала за импичмент Трампа. Сергей Елкин о том, что подарил бы президенту США Санта, будь он членом Демократической партии.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось?

    Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось? Президент США запостил в соцсетях фотомонтаж: он предстал в образе боксера Рокки из одноименного фильма. Карикатурист Сергей Елкин знает, кто на самом деле был примером для Трампа.

  • Трамп высыпает перед Эрдоганом из пакета курдов

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп бросил курдов на произвол Эрдогана

    Турция начала наступление на позиции курдов в Сирии после того, как президент США приказал вывести оттуда американских военных. Карикатурист Сергей Елкин о новом столкновении на Ближнем Востоке.

  • Трамп вручает Зеленскому, одетому как пират, зеленую метку

    Политика Трампа в карикатурах

    Зеленая метка, или Что грозит Трампу после телефонного разговора с Зеленским

    Просьба Дональда Трампа провести в Украине расследование против Джо Байдена и его сына грозит импичментом президента США. Зеленая метка может оказаться для Трампа черной, считает Сергей Елкин.

  • Трамп останавливает Путина, который на спине несет трубу, а на ней написано Северный поток-2

    Политика Трампа в карикатурах

    "Северный поток - 2": Трамп против!

    Президент США Дональд Трамп вновь назвал газопровод "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Карикатурист Сергей Елкин о ноже в спину проекта Владимира Путина.

  • Трамп идет с портфелем

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Трамп на саммите G7 чуть не стал контрабандистом

    На саммите G7 в Биаррице Трампу не удалось убедить коллег в необходимости возвращения в этот клуб России. Сергей Елкин о тщетных попытках президента США превратить "большую семерку" в "восьмерку".

  • Чуб Трампа, свисая из башни, на которой написано G7, завлекает Путина, сидящего на лошади

    Политика Трампа в карикатурах

    Путь Путина в "большую семерку" лежит через Трампа

    Великобритания, Германия и Франция против превращения G7 в "восьмерку". За возобновление членства РФ выступает лишь президент США. Карикатурист Сергей Елкин о том, как Трамп может помочь Путину.

  • Karikatur von Sergey Elkin Trump will Grönland kaufen

    Политика Трампа в карикатурах

    Навстречу новому штату: Трамп хочет купить Гренландию?

    Дональд Трамп заинтересовался возможностью покупки датской автономии Гренландии, пишет The Wall Street Journal. Карикатурист Сергей Елкин о замыслах президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Крылатые качели Путина и Трампа: чем грозит миру отказ от ДРСМД

    Россия и США объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Карикатурист Сергей Елкин о том, что мир становится все более опасным.

  • Трамп сидит на дереве, которое пилят ослы (осел - символ Демократической партии)

    Политика Трампа в карикатурах

    После доклада Мюллера: противостояние Трампа и демократов продолжается

    В докладе спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы обвинений против Трампа не выдвинуто, но демократы не намерены отступать. Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе

    Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Президентство как самый убыточный проект Трампа

    Дональд Трамп завил, что за время своего пребывания на президентском посту лишился "огромных денег". Карикатурист Сергей Елкин оценил финансовые потери миллиардера.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Чем стала для Трампа стена на границе с Мексикой

    Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне" из-за их отказа выделить деньги на стену на границе с Мексикой. Сергей Елкин о проекте, ставшем "американской горкой" для Вашингтона.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп под ударом после встречи с Путиным

    Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не понравилась многим в Конгрессе. Особенно взъелись на президента США его соперники-демократы. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию

    На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ответ ЕС на пошлины США: если ты меня не любишь, то я тоже нет

    Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше?

    Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

  • Боеголовки ракет с прическами Трампа и Ким Чен Ына

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами

    КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 12:29

Распродажа демократии. Трампу все по колено. Лучшие политические частушки – "Заповедник", выпуск 109,

Контекст

Deutsche Bank сообщил о годовом убытке в 5,3 млрд евро  

Аудио- и видеофайлы по теме

Российский скандал и другие проблемы Deutsche Bank  

Русский след Deutsche Bank  

Реклама

Самые читаемые

Что важно знать сейчас о коронавирусе? Ответы ведущих вирусологов ФРГ  

Хроника пандемии: экономика РФ ежедневно теряет 100 млрд рублей  

В Беларуси во время эпидемии коронавируса проходит субботник  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно