Игрушки в России будут проверять на связи с "иноагентами"

Организация "Российская система качества" (Роскачество) разработала межгосударственный стандарт ГОСТ для проведения в России психолого-педагогической экспертизы детских игрушек. Об этом сообщила в понедельник, 22 января, газета "Известия" со ссылкой на документ организации, имеющийся в ее распоряжении.

Авторы документа раскрывают критерии классификации игр, игрушек и игровых сооружений, по которым можно будет определять продукцию как "безопасную для психики детей" и маркировать ее по возрасту. Роскачество выделило 13 признаков игрушек, способных навредить здоровью и развитию детей.

Под запрет попадет продукция, которая побуждает детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни или здоровью, а также та, которая может вызвать желание употребить наркотические вещества. Кроме того, в продажу не допустят игрушки, "оправдывающие допустимость насилия" либо "содержащие изображения сексуального насилия", а также изготовленные "иностранными агентами".

Информационная продукция, распространяемая "иноагентами", подлежит, согласно законодательству РФ, обязательной маркировке, чтобы "ограничить ее негативное влияние", пояснил газете глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов. "Поэтому вполне логичным выглядит введение ограничений и на материальную продукцию, производимую иноагентами, особенно для такой чувствительной категории потребителей, как дети", - сказал Павлов.

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