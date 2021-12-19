Десятки тысяч поляков протестуют против нового закона о телерадиовещании

Десятки тысяч человек в Польши вышли на акции протеста против принятого Сеймом спорного закона о телерадиовещании. В воскресенье, 19 декабря, в Варшаве демонстранты собрались перед президентским дворцом. На их плакатах, в частности, были лозунги: "Свободные СМИ, свободные люди, свободная Польша" и "У нас есть право на правду".

Протесты также прошли в Гданьске, Щецине, Познани, Кракове и многих других городах. От организаторов и полиции не поступали данные о точном числе участников.

Польский Сейм 17 декабря принял законопроект, который внесла правящая национал-консервативная партия "Закон и справедливость" (ЗиС). Для вступления в силу документ должен подписать президент Анджей Дуда. Ранее он скептически высказывался по поводу законотворческой инициативы.

Критика в США

Документ вызвал, в числе прочего, критику в США. Госдепартамент в Вашингтоне заявил, что "глубоко обеспокоен" положениями, которые "могут подорвать свободу мнений, ослабить свободу СМИ и поколебать доверие иностранных инвесторов". США призвали Дуду защитить гарантированные Конституцией основные права и свободы.

Законопроект предполагает, что лицензии на вещание в Польше будут выдаваться иностранным компаниям только в том случае, если у них есть штаб-квартира или представительство на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Кроме того, получатель лицензии не должен быть зависим от компаний, имеющих головной офис за пределами этой зоны. Отныне им могут принадлежать не более 49 процентов акций в польских медиа.

Главной жертвой может стать принадлежащая американскому концерну телекомпания

По мнению целого ряда экспертов, главной жертвой изменений может стать телекомпания TVN, принадлежащая американскому концерну Discovery, который управлял ей через зарегистрированную в Нидерландах фирму Polish Television Holding BV. Новый закон, в частности, предполагает, что мажоритарное владение расположенными в Польше средствами массовой информации запрещается компаниям, которые находятся в ЕЭЗ, но контролируются фирмами за ее пределами.

ЗиС уже контролирует Польское общественное телевидение (Telewizja Polska) и большую часть региональной прессы. За время нахождения консерваторов у власти Польша опустилась на 46 позиций в ежегодном рейтинге "Индекс свободы прессы".

Смотрите также:

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Китай, 176-е место: территория несвободы По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Сирия, 177-е место: под пулями С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Туркмения, 178-е место: мнимая независимость Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena. Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев

