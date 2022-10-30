Десятки тысяч вышли в Праге на митинг в поддержку демократии
Екатерина Венкина
2 ч. назад
В центре Праги прошел митинг, организованный движением "Миллион мгновений для демократии". Акция собрала десятки тысяч участников. Демонстранты выступили против роста популизма и в поддержку Украины.
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Десятки тысяч жителей Чехии вышли в центре Праги на Вацлавскую площадь
на митинг против роста популизма и экстремизма, а также в поддержку Украины. Акцию в воскресенье, 30 октября, организовало общественное движение "Миллион мгновений для демократии".
В 2019 году оно, в частности, поставило занимавшего пост премьера Андрея Бабиша перед выбором: отставка до 31 декабря либо уход от руководства бизнес-империей.
Многие из присутствовавших на площади принесли с собой флаги Чехии, США, НАТО и Украины.
"Чехия - против страха"
Акция состоялась через два дня после митинга 28 октября, собравшего представителей ультраправых движений, Коммунистической партии Чехии и Моравии, а также ряда маргинальных групп. Митингующие выступали против усиления Европейского Союза и НАТО, а также призывали к прямым переговорам с Москвой о поставках газа.
Организаторы митинга 30 октября подчеркнули, что будущее демократии поставлено на карту. "Спасибо, что пришли посмотреть в лицо своему страху", - отметили устроители. На трибуне были размещены плакаты с надписями: "Чехия - против страха" и "Мы справимся с этим". На демонстрации было показано видео с первой леди Украины Еленой Зеленской. "Мы не позволим России затянуть нас или весь мир во тьму", - сказала она на украинском.
Акции протеста продолжаются с начала сентября
Акции протеста проходят в столице Чехии с начала сентября. Первая из них - самая многочисленная - собрала около 70 тысяч человек. Во второй раз, 28 сентября, на Вацлавскую площадь в Праге вышли десятки тысяч. У участников - разные требования, но и те и другие недовольны чешским правительством. Одни - разразившимся в стране энергетическим кризисом, другие требовали от властей пересмотреть политику поддержки Украины.
Чехия 25 октября стала шестой страной Европейского Союза, закрывшей границы для граждан РФ с туристическими шенгенскими визами.