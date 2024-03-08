СМИ: В квартире экс-террористки RAF найдены оружие и золото

По данным Der Spiegel, в ходе обыска в квартире Даниэлы Клетте также были найдены автоматическая винтовка и боевые патроны, гранатомет с боеголовкой, несколько мобильных телефонов и поддельных паспортов.

В берлинской квартире бывшей участницы немецкой левой террористической группировки "Фракция Красной армии" (Rote Armee Fraktion, RAF) Даниэлы Клетте (Daniela Klette) найдены 1,2 кг золота и целый арсенал огнестрельного оружия. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщило издание Der Spiegel .

По данным издания, полиция также обнаружила в однокомнатной квартире 65-летней Клетте 40 000 евро наличными и пистолет с двумя снаряженными магазинами. Их бывшая террористка прятала в деревянном шкафу с двойным дном.

Помимо этого, в ходе обыска жилья представителями правоохранительных органов были найдены автоматическая винтовка и боевые патроны, гранатомет с боеголовкой, глушитель, несколько мобильных телефонов и поддельных удостоверений личности, а также балаклава и документы, относящиеся к RAF. Согласно докладу полиции, по крайней мере одна единица оружия, спрятанная в квартире, предположительно, была украдена преступницей во время нападения RAF на оружейный магазин в Максдорфе в Рейнланд-Пфальце в 1984 году. Следователи искали пистолет в течение 40 лет, сообщает Der Spiegel.

Арест и обвинения в адрес Даниэлы Клетте

На данный момент экс-террористка RAF содержится под стражей в Нижней Саксонии. Прокуратура Вердена обвиняет женщину и других ее беглых сообщников Эрнста-Фолькер Штауба (Ernst Volker Staub) и Буркхарда Гарвега (Burhard Garweg) в вооруженных ограблениях с 1999 по 2016 год, чтобы финансировать свою подпольную жизнь после роспуска "Фракции Красной армии" в 1998 году.

В четверг, 7 марта, Федеральная прокуратура Карлсруэ выдала Клетте ордер на арест. Согласно документу, она подозревается в соучастии в двух покушениях на убийство и теракте с использованием взрывчатки. Сообщники Клетте – Гарвег и Штауб – продолжают разыскиваться полицией.

Глава уголовного розыска земли Нижняя Саксония Фридо де Врис (Friedo de Vries) в беседе с изданием Der Spiegel заявил, что следы Гарвега найдены в другой стране ЕС. Полиция также располагает данными, что мужчина несколько лет проживал в трейлере в берлинском парке Фридрихсхайн. Информации о местоположении Штаубе у правоохранителей нет.

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