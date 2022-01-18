Депутат от Мальты Роберта Метсола избрана председателем Европарламента

Христианская демократка из Мальты Роберта Метсола во вторник, 18 января, избрана новым председателем спикером Европейского парламента (ЕП). 43-летняя Метсола одержала победу уже в первом раунде: ее кандидатуру поддержали абсолютное большинство евродепутатов, участвовавших в голосовании, - 458 из 616.

Соперницы Метсолы - Алис Ба Кунке из Швеции и Сира Рего из Испании - получили соответственно 101 и 57 голосов. Четвертый претендент - польский депутат Косма Злотовский - в последний момент отказался баллотироваться.

До избрания на пост спикера Метсола являлась первым заместителем главы Европарламента. После смерти 11 января прежнего спикера Давида Сассоли она исполняла обязанности председателя. В своем первом выступлении Метсола обещала "защищать ценности демократии и правового государства" и бороться с "изоляционизмом и национализмом". "Мы должны сближать народы", - заявила она.

Самый молодой спикер Европарламента

Роберта Метсола - первая женщина во главе Европейского парламента за два десятилетия, а также самый молодой спикер в истории ЕП. В политике она зарекомендовала себя убежденным борцом против коррупции.

Роберта Метсола родилась 18 января 1979 года в городе Сент-Джулианс к северу от столицы Мальты - Валетты. Она получила степень доктора права в Университете Мальты. Была генеральным секретарем правоцентристского союза европейских студентов-демократов в 2002-2003 годах.

В Европарламенте, в состав которого она была избрана в 2013 году, Метсола представляет самую крупную фракцию - Европейскую народную партию, объединяющую христианско-демократические и консервативные политические движения. Роберта Метсола и ее супруг - финский депутат Укко Метсола - стали первой супружеской парой, представляющей разные государства в составе Европарламента. У них четверо сыновей.

Смотрите также:

"Распад Евросоюза? Не дождетесь!" Ответ убежденных европейцев На центральных площадях крупнейших городов Германии с начала 2017 года еженедельно проходят митинги и демонстрации недавно созданного движения Pulse of Europe ("Пульс Европы"). Оно стало реакцией сторонников Евросоюза на Brexit, избрание Дональда Трампа президентом США и усиление антиевропейских сил перед выборами в Нидерландах, Франции и ФРГ.

"Распад Евросоюза? Не дождетесь!" Родина движения - Франкфурт-на-Майне Движение зародилось во Франкфурте-на-Майне, где в ноябре 2016 года состоялся первый митинг. На него пришли тогда примерно 200 человек. С января 2017 года манифестации стали проходить в финансовой столице Германии еженедельно - каждое воскресенье в 14 часов. В феврале число участников впервые перевалило за 2 тысячи. Один из их лозунгов: "Совместно сделаем Европу лучше".

"Распад Евросоюза? Не дождетесь!" Раньше он на демонстрации не ходил У истоков движения стоял 44-летний франкфуртский адвокат Даниэль Рёдер (Daniel Röder). После избрания Дональда Трампа он обратился по электронной почте к знакомым с призывом выступить в защиту объединенной демократической Европы и европейских ценностей. После этого вместе с женой Сабиной, тоже юристом, взялся за организацию митингов. Вскоре инициативные группы появились и в других городах.

"Распад Евросоюза? Не дождетесь!" Призыв к голландцам не уходить Первой важной задачей движения стала поддержка проевропейских сил в Нидерландах, где на парламентских выборах 15 марта сильнейшей силой могла стать партия противников членства в ЕС. 5 марта участники митинга у подножья Кёльнского собора обратились к избирателям соседней страны с призывом на голландском языке: "Оставайтесь с нами!". Выборы показали: голландцы не уйдут.

"Распад Евросоюза? Не дождетесь!" "Теперь Макрон" Следующая задача - не допустить победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции. Ведь лидер праворадикального "Национального фронта" добивается выхода своей страны из ЕС. Симпатии участников движения явно на стороне самого проевропейского кандидата - Эммануэля Макрона. Хотя в целом Pulse of Europe позиционируется как надпартийное движение и конкретных политиков не поддерживает.

"Распад Евросоюза? Не дождетесь!" Молодежь хочет дружить "Друзья" - написали на своем самодельном плакате участники митинга в центре Мюнхена, специально выделив буквы EU - аббревиатуру Евросоюза. Молодежь особенно ценит в ЕС отсутствие внутренних границ и разнообразные возможности для школьных, студенческих и научных обменов.

"Распад Евросоюза? Не дождетесь!" Пожилые благодарны за прочный мир В середине марта митинги Pulse of Europe проводились уже почти в 50 городах Германии, собирая от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. На манифестации активно ходят и пожилые немцы. Для послевоенного поколения, судя по выступлениям его представителей, главная заслуга Евросоюза состоит в том, что он примирил враждовавшие веками народы и обеспечил вошедшим в него странам прочный мир.

"Распад Евросоюза? Не дождетесь!" Митинг состоится при любой погоде Активисты Pulse of Europe твердо убеждены: для того, чтобы реально влиять на общественное мнение, демонстрации необходимо устраивать еженедельно. И они уверены в том, что по меньшей мере до выборов во Франции их сторонники будут приходить каждое воскресенье. Даже если им, как на митинге в Берлине 19 марта, вместо знамен, транспарантов и шариков придется держать в руках зонты.

"Распад Евросоюза? Не дождетесь!" Движение становится общеевропейским В феврале к Pulse of Europe присоединились Амстердам и Париж, в марте последовали другие французские города, Брюссель, Лиссабон, Люксембург, Вена. Однако наибольшей поддержкой движение пока пользуется в самой Германии. А здесь 24 сентября предстоят выборы в бундестаг. Так что после летних каникул немецкие сторонники ЕС наверняка возобновят свои еженедельные митинги. Автор: Андрей Гурков

