 Депутат от Мальты Роберта Метсола избрана председателем Европарламента | Новости из Германии о Европе | DW | 18.01.2022

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Европа

Депутат от Мальты Роберта Метсола избрана председателем Европарламента

Христианская демократка из Мальты одержала победу уже в первом туре. Она стала первой женщиной во главе Европарламента за два десятилетия.

Роберта Метсола

Христианская демократка из Мальты Роберта Метсола во вторник, 18 января, избрана новым председателем спикером Европейского парламента (ЕП). 43-летняя Метсола одержала победу уже в первом раунде: ее кандидатуру поддержали абсолютное большинство евродепутатов, участвовавших в голосовании, - 458 из 616.

Соперницы Метсолы - Алис Ба Кунке из Швеции и Сира Рего из Испании - получили соответственно 101 и 57 голосов. Четвертый претендент - польский депутат Косма Злотовский - в последний момент отказался баллотироваться.

До избрания на пост спикера Метсола являлась первым заместителем главы Европарламента. После смерти 11 января прежнего спикера Давида Сассоли она исполняла обязанности председателя. В своем первом выступлении Метсола обещала "защищать ценности демократии и правового государства" и бороться с "изоляционизмом и национализмом". "Мы должны сближать народы", - заявила она.

Самый молодой спикер Европарламента

Роберта Метсола - первая женщина во главе Европейского парламента за два десятилетия, а также самый молодой спикер в истории ЕП. В политике она зарекомендовала себя убежденным борцом против коррупции.

Роберта Метсола родилась 18 января 1979 года в городе Сент-Джулианс к северу от столицы Мальты - Валетты. Она получила степень доктора права в Университете Мальты. Была генеральным секретарем правоцентристского союза европейских студентов-демократов в 2002-2003 годах.

В Европарламенте, в состав которого она была избрана в 2013 году, Метсола представляет самую крупную фракцию - Европейскую народную партию, объединяющую христианско-демократические и консервативные политические движения. Роберта Метсола и ее супруг - финский депутат Укко Метсола - стали первой супружеской парой, представляющей разные государства в составе Европарламента. У них четверо сыновей.

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  • Молодежь на митинге Pulse of Europe в Мюнхене

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  • Пожилой немец в флагом ЕС в шляпе

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    Активисты Pulse of Europe твердо убеждены: для того, чтобы реально влиять на общественное мнение, демонстрации необходимо устраивать еженедельно. И они уверены в том, что по меньшей мере до выборов во Франции их сторонники будут приходить каждое воскресенье. Даже если им, как на митинге в Берлине 19 марта, вместо знамен, транспарантов и шариков придется держать в руках зонты.

  • Митинг движения Pulse of Europe

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    Автор: Андрей Гурков


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