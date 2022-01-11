 Скончался председатель Европейского парламента Давид Сассоли | Новости из Германии о Европе | DW | 11.01.2022

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Европа

Скончался председатель Европейского парламента Давид Сассоли

Спикер Европарламента Давид Сассоли в декабре был госпитализирован с сильными нарушениями работы иммунной системы и умер рано утром 11 января.

Давид Сассоли

Давид Сассоли

Председатель Европейского парламента  Давид Сассоли, госпитализированный 26 декабря в связи с возникшими осложнениями, связанными с тяжелой формой дисфункции иммунной системы, скончался во вторник, 11 января, в 1.15 утра в возрасте 65 лет. Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо. Дата и место похорон будут известны в ближайшие несколько часов.

10 января Куильо объявил, что глава Европарламента, помещенный на лечение в онкологический центр итальянского города Авиано, подчиненного административному центру Порденоне, отменил все запланированные с его участием официальные мероприятия.

Это стало его второй госпитализацией за последнее время. Ранее  Сассоли  попал в больницу 15 сентября из-за тяжелой пневмонии. Ее причиной не был коронавирус.

В декабре Сассоли заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание в Европейский парламент. Выборы его преемника на вторую половину парламентского срока были назначены на 13 января.

Итальянский журналист и телеведущий, член Демократической партии Давид Сассоли был избран в Европарламент в 2009 году. С 2014 по 2019 годы он был вице-председателем Европарламента, а затем возглавил его. 30 апреля 2021 года МИД  России  ввел санкции против Сассоли (ему закрыт въезд в Россию) и нескольких других должностных лиц ЕС в ответ на санкции, введенные структурами Евросоюза в отношении России после отравления Алексея Навального.

Сассоли увлекался классической музыкой, историей Рима и садоводством, которым занимался в своем загородном доме в Сутри. 

У Давида Сассоли остались жена и две дочери.

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    Автор: Илья Коваль


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