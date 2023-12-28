Луговой просил завести уголовное дело на Максима Галкина

Депутат от ЛДПР Луговой добивается возбуждения уголовного дела против артиста Максима Галкина по статьям о "фейках" про вооруженные силы России и за "дискредитацию" российской армии.

Депутат Госдумы Андрей Луговой обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой привлечь актера Максима Галкина к уголовной ответственности. Об этом он сам написал в Telegram в четверг, 28 декабря.

РИА "Новости" передает со ссылкой на пресс-службу Лугового, что уголовное дело он потребовал завести по двум статьям УК: за "фейки" о вооруженных силах России и за их "дискредитацию" армии. Депутат от ЛДПР обратился с депутатским запросом к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку на наличие в действиях Галкина состава преступления.

СМИ сообщали о проверке Галкина и Пугачевой со стороны СК

Ранее издание "Верстка" сообщило со ссылкой на информационную справку из закрытого доклада Следственного комитета России, что российское МВД проводило проверку в отношении Максима Галкина и его жены Аллы Пугачевой. В отношении Галкина проверка проводилась по статье о "фейках", указано в документах. Материалы на него поступили в СК в июне 2022 года. В справке также указано, что он критиковал действия правительства и вооруженных сил РФ.

Материалы на Пугачеву поступили в СК в декабре 2022 года, в них говорится о том, что она разместила в интернете "заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах утверждал, что Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовных дел в отношении Пугачевой и Галкина.

В сентябре 2022 года Минюст включил Максима Галкина в список физлиц-"иноагентов".

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