Конституционный суд разобрался с госсубсидиями партий в ФРГ

Средства, используемые партиями в ФРГ для финансирования их деятельности, приходят из нескольких источников. Конституционный суд признал решение от 2018 года об увеличении партиям госсубсидий незаконным.

В 2018 году государственное финансирование политических партий в Германии было увеличено на 25 млн евро, достигнув отметки в 190 млн. Во вторник, 24 января, Федеральный конституционный суд (КС) признал то решение незаконным.

Госфинансирование, пожертвования и членские взносы

Политические партии являются движущей силой и основой немецкой парламентской демократии, их статус закреплен в Конституции ФРГ. "Партии содействуют формированию политической воли народа. Они могут создаваться свободно. Их внутренняя организация должна соответствовать демократическим принципам. Они должны представлять публичный отчет об источниках своих финансовых средств", - гласит статья 21 Основного закона.

Заседание Федерального Конституционного суда Фото: Uli Deck/dpa/picture alliance

Деньги, которые партии в ФРГ используют для своей деятельности, поступают из нескольких источников. Наиболее важными являются членские взносы, пожертвования и госфинансирование. При этом, как отметила председатель 2-го сената Конституционного суда ФРГ Дорис Кёниг (Doris König), "партии должны оставаться зависимыми от согласия и поддержки граждан не только в политическом, но и в экономическом и организационном плане".

"Из принципа независимости политических партий от государства также следует, что увеличение их доходов не должно вести к постоянному росту объема государственного финансирования", - указала Кёниг.

Решение принимает бундестаг

Решение о размере государственной поддержки партий принимает бундестаг. В 2022 году она, к примеру, составила около 205 млн евро. Рост же субсидий обычно связан с уровнем инфляции в стране, а для внепланового увеличения финансирования существуют очень строгие требования.

Федеральный конституционный суд в Карлсруэ еще в 1992 году вынес решение, что внеплановое повышение возможно только в случае "радикального изменения обстоятельств".

Расходы на цифровизацию

С точки зрения партий, входивших в 2018 году в правительственную коалицию, на тот момент имели место именно такие обстоятельства. Консерваторы из блока ХДС/ХСС и социал-демократы обосновали увеличение госфинансирования со 165 до 190 миллионов евро, прежде всего, ростом расходов на цифровизацию. Партиям, дескать, пришлось потратить больше ресурсов на свои веб-сайты, присутствие в соцсетях, безопасность данных и защиту от цифровых атак и фейковых новостей.

По большому счету от увеличения государственного финансирования выиграли все партии, но больше всех те, что входили в правящую коалицию. Это не устроило оппозицию: Свободную демократическую партию (СвДП), партию "Союз-90"/"зеленые" и Левую партию. Они вместе и обратились в Конституционный суд.

Здание немецкого бундестага Фото: Rainer Keuenhof/picture alliance

Спустя четыре года суд решил, что причина, на которую ссылалась правящая коалиция, безусловно, может быть использована для получения большего финансирования. Однако только в том случае, если рамочные условия партийной работы кардинально изменятся и партиям потребуется на это заметно больше средств. И, что очень важно, запрос на увеличение финансирования не должен создавать впечатление обслуживания собственных интересов.

Бундестаг должен подробно обосновать, почему партиям нужно больше денег и, если да, то сколько? В 2018 году этого сделано не было. "Ни законопроект, ни последующие законодательные дискуссии не содержат понятных указаний для определения размера дополнительных финансовых требований, вызванных цифровизацией", - подчеркнула судья Дорис Кёниг.

Чем больше поддержка, тем выше госфинансирование

Объем государственной поддержки партий в Германии напрямую связан с результатами, показанными ими на выборах. Каждый полученный голос на выборах в бундестаг приносит в партийную кассу 1,06 евро. Те партии, что набирают более четырех миллионов голосов, получают 0,87 евро за каждый дополнительный голос.

Партии, которые не попали в бундестаг, также могут расчитывать на бюджетные средства, если они набрали не менее 0,5 процента голосов на последних федеральных выборах или выборах в Европарламент либо не менее одного процента на выборах в земельные законодательные органы.

Объем госфинансирования зависит не только от результатов выборов, но и от средств, которые партии собирают в виде членских взносов и пожертвований физических лиц. В этом случае за каждый собранный евро государство выплачивает 45 центов. При этом одно частное пожертвование ограничено максимальной суммой в 3300 евро. Пожертвования, полученные от компаний и юридических лиц, поддержки из государственной казны не приносят.

Поддержку из бюджета получили 20 партий

В 2021 году средства из федерального бюджета получили 20 немецких партий. Больше всех досталось СДПГ - 56,11 млн евро, за ней следуют ХДС (51 млн) и "зеленые" (30,09 млн). Бюджет правых популистов из "Альтернативы для Германии" (АдГ) государство пополнило на 11 млн евро.

Среди двенадцати партий, не прошедших в бундестаг, самой большой господдержки добились "Свободные избиратели" (2,3 млн евро), за ними следует Партия защиты животных (1,37 млн). Все остальные получили меньше миллиона евро. Им пришлось довольствоваться суммами в размере от 13 000 до чуть менее 679 000 евро. Для всех политических сил - больших или малых - действует правило: госфинансирование не может быть выше, чем средства, полученный самой партией в предыдущем году.

Партия датского меньшинства SSW получила от государства в 2021 году 145 тыс. евро Фото: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/picture alliance

"Зеленые" в большом плюсе

Если посмотреть на развитие государственной поддержки трех партий-истцов, то вырисовывается весьма неоднозначная картина. В 2018 году, когда они обратилась в Федеральный конституционный суд, СвДП получила порядка 15 млн евро. Три года спустя господдержка либералов составила 16 млн. Левая партия за тот же период потеряла почти 2 млн евро (с 14,4 до чуть менее 12,6 млн) финансирования. А "зеленые", наоборот, в большом плюсе: 19,1 млн в 2018 году и почти 30,1 млн евро в 2021-м.

Выборы в Берлине - первый шаг к новому финансированию

Федеральному конституционному суду теперь предстоит решать, какое государственное финансирование получат немецкие партии в будущем. Основной принцип, скорее всего, останется неизменным: каждый голос приносит дополнительные средства, если партия получает хотя бы 0,5 процента голосов на выборах в одной из четырех федеральных земель, которые пройдут в 2023 году. Первый шанс побороться за субсидии из госбюджета появится 12 февраля - на выборах в городской парламент (ландтаг) Берлина.

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