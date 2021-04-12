 День космонавтики: где еще помнят полет Гагарина | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 12.04.2021

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Мир

День космонавтики: где еще помнят полет Гагарина

Юрий Гагарин 60 лет назад стал первым человеком, полетевшим в космос. Это знаменательное событие не только для землян, уверен карикатурист Сергей Елкин.

Инопланетяне поздравляют с днем космонавтики в день 60-летия полета Гагарина - карикатура Сергея Елкина

Смотрите также:

  • Юрий Гагарин

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Первый в мире

    Когда немецкого графика, лауреата международных премий Клауса Энзиката (Klaus Ensikat) спрашивают, помнит ли он все свои работы, он отрицательно качает головой. Но одна давно проиллюстрированная им, но так и не изданная книга до сих пор на его памяти. Она посвящена полету в космос Юрия Гагарина.

  • Приземление после полета. Иллюстрация Клауса Энзиката

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Приземление после полета

    Новая книга о первом полете человека в космос, совершенном советским космонавтом Юрием Гагариным, должна была выйти в свет к 12 апреля 2011 года - к 50-летию со дня этого события. Идея издать ее принадлежит австрийскому журналисту и писателю Вальтеру Фамлеру, страстному почитателю Гагарина и исследователю его жизни. На этом рисунке Клаус Энзикат изобразил приземление Гагарина после полета.

  • Космическая гонка СССР и США. Иллюстрация Клауса Энзиката

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Космическая гонка СССР и США

    Книга была уже почти готова, когда выпускавшее ее издательство объявило о банкротстве. Работы Клауса Энзиката легли на архивную полку. На этом рисунке-аллегории - образы советской и американской пропаганды. В их числе - обезьяна, запущенная в космос США, и собака Лайка - героиня советской космической эпопеи.

  • В окрестностях деревни Смеловка. Иллюстрация

    Нарисованный Юрий Гагарин

    В окрестностях деревни Смеловка

    Относительно встречи Гагарина после приземления есть разные версии. Художник изобразил старушку с внучкой, пасших корову близ деревни Смеловка Саратовской области. Зато доподлинно известно одно: после катапультирования в герметичном скафандре у Гагарина не сразу открылся клапан, через который должен был поступать воздух. И космонавт чуть не задохнулся.

  • Захватывающий рассказ. Иллюстрация

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Захватывающий рассказ

    Герой этой иллюстрации - русский мальчик, которому дедушка рассказывает о космическом полете Юрия Гагарина. Разумеется, после этого мальчик твердо решает стать космонавтом.

  • Юные фанаты в швейцарской глубинке. Иллюстрация

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Юные фанаты в швейцарской глубинке

    Действие этой истории разворачивается в 2009-2010 годах, а его местом становится одна швейцарская школа. Юрий Гагарин тут возведен в культ. Биографию человека, благодаря которому 12 апреля 1961 года был начат отсчет космической эры человечества, здесь знает каждый школьник. Ребята от души восторгаются Гагариным, во всем хотят брать с него пример и мечтают пополнить ряды космонавтов.

  • Тонкая ирония поп-арта. Иллюстрация

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Тонкая ирония поп-арта

    Клаус Энзикат родился 16 января 1937 года в Берлине. После школы он поступил в Высшую школу прикладного искусства, а окончив ее, работал дизайнером в сфере рекламы и параллельно иллюстрировал книги. Позже он также преподавал в вузах Берлина и Гамбурга. По своему стилю этот график тяготеет к ироничному поп-арту. Его рисунки наполнены множеством деталей и выводят читателя за рамки текста.

  • Немецкий космонавт Зигмунд Йен

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Немецкий космонавт Зигмунд Йен

    В ГДР Юрий Гагарин был культовой фигурой. В 1978 году его немного потеснил Зигмунд Йен - первый и единственный космонавт ГДР, первый немец в космосе. 26 августа 1978 года в качестве космонавта-исследователя советского космического корабля "Союз-31" он совершил экспедицию на орбитальную станцию "Салют-6".

  • Клаус Энзикат

    Нарисованный Юрий Гагарин

    Человек, который не гонит время

    "Фауст", "Бременские музыканты", "Ветхий завет", - в общей сложности свыше 600 книг, будь то классика или современная литература, украшают иллюстрации Клауса Энзиката. На вопрос DW о том, сколько же на его счету графических работ, он только пожимает плечами. "Подсчитывают обычно "под занавес". А у меня, думаю, время еще есть", - улыбается 82-летний немецкий график.

    Автор: Наталия Королева


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