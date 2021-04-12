День космонавтики: где еще помнят полет Гагарина

Юрий Гагарин 60 лет назад стал первым человеком, полетевшим в космос. Это знаменательное событие не только для землян, уверен карикатурист Сергей Елкин.
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60 лет назад первый человек полетел в космос. Что знают о Юрии Гагарине те, кто был там после него? Каким видят его место в истории? Почему для немецких астронавтов Гагарин долго оставался малоизвестным?
В дни 60-летия полета Юрия Гагарина DW расспросила экс-гендиректора Европейского космического агентства Йоханна-Дитриха Вёрнера о пилотируемой космонавтике и рисках полетов на Луну и Марс.