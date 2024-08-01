Демпартия США голосует за выдвижение Харрис в президенты

Электронное голосование проходит пять дней. Вице-президент США заручилась поддержкой 99 процентов делегатов-демократов, участвующих в процессе выдвижения кандидатуры на высший государственный пост.

Члены Демократической партии США в четверг, 1 августа, начинают голосование за официальное выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты страны. На электронное голосование отведено пять дней.

Харрис не сомневается в своей победе. По данным самой партии, Харрис заручилась поддержкой 99 процентов делегатов-демократов, участвующих в процессе выдвижения. Национальный съезд Демократической партии пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго.

Расистское высказывание Трампа

Между тем бывший президент страны и официальный кандидат от Республиканской партии на высший государственный пост Дональд Трамп позволил себе расистское высказывание в адрес предполагаемой соперницы. Харрис в течение долгого времени позиционировала себя как женщину индийского происхождения и лишь недавно начала говорить о себе как о чернокожей, заявил экс-глава Белого дома, выступая перед Национальной ассоциацией чернокожих журналистов в Чикаго. "Я не знал, что она чернокожая, пока несколько лет назад она не стала чернокожей, а теперь она хочет, чтобы ее считали чернокожей", - сказал Трамп.

В Белом доме назвали высказывания бывшего президента "оскорбительными" и "отвратительными". Сама Харрис заметила, что кандидат от республиканцев устроил в крупнейшем городе штата Иллинойс "старое шоу" с "раздором" и "неуважением".

Камала Харрис родилась в Калифорнии. Ее отец эмигрировал в США с Ямайки, а мать приехала из Индии.

Выход Байдена из президентской гонки

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября. Действующий глава государства Джозеф Байден 21 июля объявил об отказе добиваться переизбрания и предложил в качестве замены Камалу Харрис. Вице-президент согласилась баллотироваться на высший государственный пост.

Байден объяснил свое решение интересами Демпартии и страны в целом. В ходе обращения к нации глава Белого дома подтвердил, что останется на своем посту до истечения срока полномочий.