Шествие за мир вместо карнавала (фото)

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Немецкий город Кельн славится своим карнавалом. Главное действие ежегодно приходится на понедельник перед началом Великого поста. Однако в 2022 году в Кельне вместо карнавала проходит многотысячная демонстрация за мир.
Кельн • Немецкий город Кельн на Рейне славится своим гостеприимством, готическим собором и карнавалом. Из года в год кульминационный момент карнавала - это многодневные уличные гуляния с веселыми красочными шествиями и переполненными пивными. Главное действие приходится на так называемый "бешеный понедельник" (Rosenmontag) - понедельник перед началом Великого поста. На этот раз - 28 февраля. Однако в 2022 году в понедельник в Кельне вместо карнавала проходит многотысячная демонстрация за мир.
Переделанный с использованием названия карнавала на кельнском диалекте антивоенный лозунг времен американской войны во Вьетнаме "Make love, not war" ("Любите, а не воюйте")
Обязательная часть карнавальной программы в понедельник - повозки с сатирическими композициями из папье-маше. Композиции отражают актуальное положение дел в немецкой и международной политике.
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Из-за пандемии карнавал в Германии в этом году отменен, но по Дюссельдорфу провезли сатирические повозки, а в Кельне устроили кукольное шествие.