Шествие за мир вместо карнавала (фото)

Кельн • Немецкий город Кельн на Рейне славится своим гостеприимством, готическим собором и карнавалом. Из года в год кульминационный момент карнавала - это многодневные уличные гуляния с веселыми красочными шествиями и переполненными пивными. Главное действие приходится на так называемый "бешеный понедельник" (Rosenmontag) - понедельник перед началом Великого поста. На этот раз - 28 февраля. Однако в 2022 году в понедельник в Кельне вместо карнавала проходит многотысячная демонстрация за мир.

Антивоенное шествие в Кельне. Фотографии

Шествие в Кельне, 28 февраля 2022 года

Голубь мира пронизан российским флагштоком

Переделанный с использованием названия карнавала на кельнском диалекте антивоенный лозунг времен американской войны во Вьетнаме "Make love, not war" ("Любите, а не воюйте")

Члены одного из традиционных карнавальных обществ Кельна и другие участники акции

Сердце в цветах украинского флага на защитной маске и карнавальный нос

"Путин пытается восстановить советскую империю". Сатирическая композиция в Кельне

Обязательная часть карнавальной программы в понедельник - повозки с сатирическими композициями из папье-маше. Композиции отражают актуальное положение дел в немецкой и международной политике.

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