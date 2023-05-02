Демонстрации в ФРГ по случаю 1 мая прошли в целом спокойно

В Берлине отмечено несколько правонарушений на почве антисемитизма, в Штутгарте в полицейских бросили дымовую шашку.

Демонстрации в Германии по случаю 1 мая сопровождались единичными столкновениями радикальных групп с полицией и прошли - в сравнении с акциями в предыдущие годы - относительно спокойно. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщает агентство dpa.

К демонстрации "Революционное 1 мая" в Берлине, по данным полиции, присоединились около 12 000 человек, организаторы говорили о 20 000. Митингующие подожгли несколько бенгальских огней и фейерверков. Некоторые из участников захватили с собой палестинские флаги, по данным dpa, можно было услышать отдельные антиизраильские выкрики. Правоохранители планировали задействовать около 6300 полицейских для поддержания порядка. Характер демонстрации, однако, оставался преимущественно мирным, отметила глава полиции Берлина Барбара Словик (Barbara Slowik). Было зарегистрировано несколько правонарушений на антисемитской почве, подтвердила она.

Между тем в Штутгарте полиции пришлось несколько раз вмешиваться в ход аналогичной демонстрации. Лица ряда активистов левоэкстремистского спектра были скрыты под масками. Правонарушители заглушали объявления полиции громкой музыкой, сообщили в правоохранительных органах. После того как была брошена красная дымовая шашка, полицейские применили перцовый аэрозоль. Организаторы прекратили митинг, но демонстранты еще некоторое время продолжали поджигать пиротехнику.

В Гамбурге на акции, организованной анархистами, полиция оттеснила группу участников, закрывавших лица. В демонстрации "Черно-красный Первомай", по оценке правоохранительных органов, приняли участие около 1000 человек. После вмешательства полицейских устроители распустили участников. До масштабных столкновений, по данным журналистов, не дошло.

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