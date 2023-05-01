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Сторонники КПРФ на митинге в Москве, 1 мая 2023 года
Сторонники КПРФ на митинге в МосквеФото: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

1 Мая в России: митинг в Minecraft и задержания активистов

Сергей Куприков
22 мин. назад

В то время как президент Путин рассказывал про любовь к созидательному труду, полиция задерживала россиян за плакаты "Миру - мир".

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В разных регионах России в понедельник прошли акции различной направленности, приуроченные к Первому мая. Они были немногочисленными из-за того, что из-за "соображений безопасности" в 2023 году во многих городах РФ принято решение отменить первомайские митинги, шествия и другие массовые мероприятия. 

 В Москве центральное торжественное мероприятие прошло в Колонном зале Дома союзов. Президент РФ Владимир Путин рассказал участникам акции, что Первомай в России имеет давнюю и богатую традицию, в основе которой любовь к созидательному труду, и уважение к профессиональным свершениям специалистов.

А на Театральной площади столицы России состоялась первомайская акция КПРФ в формате встречи депутатов Госдумы с избирателями. Как указал депутат Госдумы Сергей Обухов, "в сегодняшнем супернесправедливом российском обществе две трети граждан с горечью заявляют - в России и в помине нет социальной справедливости".

В ЛДПР заявили, что проводить реальные мероприятия сейчас "не рекомендуется" и организовали митинг в компьютерной игре Minecraft. По утверждению партии, на виртуальную акцию собрались не менее 12 тысяч человек, после чего "сервер не выдержал и рухнул".

"Мир! Труд! Май!" под запретом в Санкт-Петербурге

Рядом со штабом петербургского отделения ЛДПР 1 мая прошел праздничный митинг-концерт. На акцию собралось порядка ста человек. Активисты растянули баннер с лозунгом "За русскую весну!", гербом ЛДПР и черно-желто-белым флагом Российской империи.

Еще один митинг в Санкт-Петербурге организовали представители КПРФ. Около 30 человек с флагами СССР собрались под стенами Смольного. Участники митинга встретились с депутатами и возложили цветы к памятнику Ленина.

А на Дворцовой площади за пикет с антивоенным плакатом "Мир! Труд! Май!" и зачеркнутой буквой Z задержали активиста Сергея Тужилова.

Антивоенные протесты в регионах

В Чите Забайкальского края власти согласовали митинг на окраине города. На акцию пришли 33 человека. Они выступили с критикой губернатора Александра Осипова, а также решения президента России Владимира Путина начать войну против Украины, указав на репрессии за антивоенную позицию.

В Новосибирске прошли две акции. В центре города состоялось провластное первомайское шествие во главе с мэром Анатолием Локтем. Оно собрало около 200 человек. На окраине города прошел разрешенный митинг коммунистической организации "Красный поворот". Он собрал около 50 человек. Демонстранты выкрикивали лозунги "Нет фашизму", "Нет капитализму" и "Никакой войны, кроме классовой".

В Екатеринбурге состоялось сразу несколько акций. Сестры Анна и Надежда Сайфутдиновы одновременно вышли на одиночные пикеты с антивоенными плакатами "Миру - мир". Их задержали и увезли в отдел полиции, где на Надежду составили протокол за участие в неразрешенном митинге, а на ее сестру - по статье о дискредитации армии из-за того, что она, по версии полицейских, произнесла во время задержания фразу "Россия бомбит Украину".

Также в Екатеринбурге на пикет с плакатом "Миру - мир. Нет войне" вышла Татьяна Камчатова. Ее задержали и увезли в отдел полиции, а позже отпустили, оформив протокол о повторной дискредитации армии.



В Казани с антивоенным плакатом "Миру - мир, нет войне, свободу политзаключенным" вышел Наиль Мухаметшин. Его также отвезли в отдел полиции.

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