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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на первомайской демонстрации
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на первомайской демонстрацииФото: Andreas Rentz/Getty Images
ПолитикаГермания

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с первомайскими призывами

Сергей Куприков
17 мин. назад

Олаф Шольц призвал уважать людей труда, вне зависимости от того, где они работают.

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал уважать все формы работы. "Уважение к труду - это то, что необходимо для нашей демократии и для нашего взаимодействия", - заявил он в понедельник, 1 мая, выступая на первомайской демонстрации в Кобленце, организованной Объединением немецких профсоюзов (DGB). Канцлер хотел бы "ментальных изменений", которые обеспечили бы уважение ко всем трудящимся, а не только к представителям определенных профессий. Важен каждодневный труд любого человека и в любом месте, с профессиональным ли образованием или без него.

В то же время канцлер призвал к повышению профессиональной квалификации. Необходимо сделать так, чтобы "все молодые люди, которые ищут пути профессионального совершенствования, могли найти место для обучения". В связи с этим он высказал критику в адрес работодателей, подчеркнув, что в то время, как одни компании находятся в постоянном поиске квалифицированных работников, другие вообще не заботятся о подготовке кадров. "И поэтому здесь и сейчас призыв таков: все должны сплотиться и добиться того, чтобы в Германии вновь выросло число мест для профессионального обучения", - подчеркнул Шольц. 

Канцлер вновь подчеркнул важность иммиграции для рынка труда. Он подчеркнул, что с одной стороны, власти страны ограничивают нелегальную миграцию, а с другой - следят за тем, "чтобы у тех, кто нужен нам как работники здесь, в Германии, тоже был шанс", поскольку это необходимо и для будущего немецкой экономики.

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