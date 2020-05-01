Первомай в Берлине: "Классовая борьба вместо войны"

"Вместо войны - классовая борьба" - написано на красном революционном транспаранте в самом начале протестной колонны. Под таким лозунгом в Берлине в этом году прошла традиционная первомайская демонстрация.

Участники ежегодной акции стали собираться в берлинском южном районе Нойкельн около четырех часов вечера 1 мая. Одни разворачивали громадные полотна с революционными слоганами, другие - раздавали флаеры и газеты. Почти все - из-за пандемии или желания сохранить анонимность - были в масках. До пандемии закрывать лицо на первомайской демонстрации было запрещено.

Демонстранты против войн и поставок вооружения

На углу Зонненаллее пара молодых людей из социалистического движения раздавали флаеры, брошюры и печатные издания. На импровизированном стенде рядом с "Манифестом Коммунистической партии" - книга под названием "Борьба за Украину" ("Kampf um die Ukraine") с марксистским анализом войны в Украине, напечатанная буквально на днях.

Книга "Борьба за Украину" предлагает марксистский анализ войны

"Мы считаем, что в каждой войне, какой бы она оправданной ни была, всегда заинтересованы производители оружия, - сказал DW один из молодых людей. - Поэтому мы против войны! Они богатеют, а рабочий класс страдает".

Недалеко от них другой молодой человек настраивал свою мобильную диджей-установку на велосипеде. На ней написано "Школы вместо танков". Автор плаката говорит, что, по его мнению, вместо вооружения следует спонсировать образование, здравоохранение и другие социальные нужды.

Вокруг пестрят самые разные флаги - антифашистские и коммунистические, Курдистана и Палестины, антифашистского движения мигрантов Migrantifa; а со сцены раздаются речи на немецком, английском, арабском, испанском.

Организаторы призывают к классовой борьбе, борьбе с расизмом и дискриминацией и напоминают о правилах поведения на демонстрации: маски, дистанция и никакого алкоголя и наркотиков. "Это политическое мероприятие, а не праздник!".

Первомайские танцы несмотря на отмену Myfest

Но для многих в Берлине первое мая - это как раз праздник. С 2003 года параллельно с демонстрацией в Кройцберге и Нойкельне проходит фестиваль Myfest. В этом году его отменили, а вместо него местные власти организовали несколько небольших уличных фестивалей - с едой и музыкой. Для этого в последний момент даже пришлось изменить маршрут революционного шествия.

В профсоюзе полицейских выразили сожаление в связи с отменой праздника - именно он в последние годы способствовал деэскалации ситуации - каждое 1 мая в Берлине происходят стычки между протестующими и полицией. В этом году для поддержания порядка в городе работали почти 6 000 полицейских.

Но отмена большого фестиваля не помешала берлинцам петь, пить и веселиться на первое мая. Местные бары продавали коктейли навынос за 5 евро, а на улицах то тут, то там возникали спонтанные танцы.

Феминистки, велопробег и неудачное выступление мэра

30 апреля и 1 мая в Берлине проходят многочисленные демонстрации. Все началось еще накануне - в Вальпургиеву ночь. Самой масштабной стало феминистское демо под слоганом "Заберем себе обратно ночь". В нем приняло участие около двух с половиной тысяч человек. Они выступали за права женщин и сексуальных меньшинств и против патриархата. Протестующие использовали пиротехнику, дошло до столкновений с полицией и задержаний.

Участники велопробега у Красной ратуши

На 1 мая в городе было намечено 20 демонстраций. В центре у Бранденбургских ворот собрались представители немецких профсоюзов. Там выступала и мэр Берлина из партии социал-демократов Франциска Гиффай (Franziska Giffey). Ее речь была встречена с явным недовольством в толпе, а кто-то даже кинул в политика сырое яйцо. Охранникам удалось перехватить летающий предмет в воздухе, но на этом выступление мэра пришлось закончить.

В это же время у Красной ратуши собралось несколько тысяч велосипедистов. Они приехали сюда со всех концов Берлина, чтобы принять участие в велопробеге за равное распределение богатства. В толпе особо выделялись желто-фиолетовые флаги гражданской инициативы "Deutsche Wohnen & Co. Enteignen", которая требует отобрать жилье у крупных корпораций и передать в ведение города, с тем чтобы решить берлинский жилищный кризис.

Выступление чирлидеров в рамках первомайской демонстрации в Берлине

После нескольких речей и зажигательного выступления чирлидеров в желто-фиолетовых костюмах они направились через весь город в Груневальд - западный район Берлина, где живет особенно много зажиточных горожан. А после этого некоторые из участников присоединились к революционному шествию в Нойкельне.

Столкновения с полицией и игра в "кошки-мышки"

К девяти часам вечера революционная колонна мирно дошла до своей конечной цели на Ораниенплац в Кройцберге и уже там начались первые стычки между протестующими и полицией. В полицейских полетели бутылки, а они в ответ применили перцовые баллончики. Началась привычная первомайская игра в кошки-мышки. Были задержанные и пострадавшие. Из громкоговорителей то и дело доносилось объявление: "Ваше мероприятие закончено - расходитесь".

В 21.30 глава берлинской полиции Барбара Словик (Barbara Slowik) сообщила, что, несмотря на "некоторые потасовки" в самом конце, демонстрации в Берлине первого мая прошли в основном спокойно. "Это было самое спокойное первое мая за последние годы", - сказала она. Всего, по ее словам, в этот день в демонстрациях приняли участие 40 000 человек.

Через полчаса Ораниенплац действительно почти опустела. На газоне остались валяться бутылки и битое стекло, а невдалеке раздавался шум техновечеринки.

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