Демократы сохранят большинство в Палате представителей Конгресса США

В США представители Демократической партии, судя по всему, вновь обеспечили себе большинство мест в Палате представителей Конгресса. Партия вероятного будущего президента США Джо Байдена получит в нижней палате Конгресса как минимум 218 из 435 мест, сообщило агентство AP поздно вечером во вторник, 10 ноября.

Агентство отмечает, что демократы могут получить даже больше мест, однако их большинство в Конгрессе нового созыва сократится. В настоящее время они занимают в Палате представителей 232 места. По данным AP, демократы получили по одному месту от штатов Вашингтон, Аризона и Калифорния и тем самым обеспечили себе большинство в нижней палате Конгресса.

В Сенате возможна патовая ситуация

В США 3 сентября параллельно с выборами президента избирались также полный состав Палаты представителей и две трети членов Сената. Окончательные данные по Сенату пока отсутствуют. В настоящее время большинство в верхней палате принадлежит членам Республиканской партии действующего президента США Дональда Трампа - 53 из 100 мест. В случае патовой ситуации в Сенате в голосовании участвует вице-президент США.

Пока демократам удалось отнять у республиканцев одно место в верхней палате Конгресса. В январе в Джорджии пройдет второй тур выборов, исход которого решит судьбу обоих мест в Сенате от этого штата. Если демократам удастся получить оба места, тогда расстановка сил в Сенате будет 50 на 50 и решающий голос принадлежал бы вероятному будущему вице-президенту США Камале Харрис - представительнице Демократической партии.

Если же обе победы в Джорджии одержат республиканцы, то они благодаря большинству в Сенате смогут торпедировать работу Байдена на посту президента США.

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