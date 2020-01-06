Дело об изнасиловании "Жюли": какой приговор вынесет суд во Франции?

Коринн Лериш уже неделями не может нормально спать. Ей снятся кошмары, она постоянно просыпается, у нее сыпь по всему телу. В среду, 17 марта, Верховный суд Франции должен вынести вердикт, от которого зависит, будет ли ее дочь, которую в СМИ называют вымышленным именем Жюли, признана жертвой изнасилования, и ответят ли виновные в соответствии с этим обвинением. Если это произойдет, приговор станет прецедентным для французской судебной системы.

В прошлом году суд уже принял решение не классифицировать обвинение семьи Лериш как изнасилование, и ответчикам предъявили обвинения в сексуальном принуждении. Фактически это означало, что речь шла о ненасильственных сексуальных отношениях между взрослыми и несовершеннолетней.

"Это все просто невыносимо. Более десяти лет эти чудовищные события накрывали тенью всю нашу жизнь. Мне хочется закричать: "Хватит врать!", - говорит Коринн Лериш.

Из спасателей - в мучителей и насильников

Все началось в апреле 2008 года, когда Жюли было всего 13 лет. Девочке стало плохо в школе: у нее закружилась голова и она упала в обморок. Учителя вызвали скорую. Приехавшие парамедики - во Франции эта функцию выполняют пожарные - из спасителей превратились в насильников и мучителей, рассказывает мать девушки.

Психиатры диагностировали у Жюли клиническую депрессию

Как установило расследование, один из пожарных, которые везли Жюли в больницу в 2008 году, 20-летний Пьер К., узнал ее номер телефона из медицинской карты, где также был указан возраст девочки. Он начал регулярно писать и звонить ей, а установив со школьницей доверительные отношения, стал просить ее раздеться перед веб-камерой. Уговорив Жюли, он записал все на видео, а затем начал шантажировать ее, угрожая выложить ролик в интернете и требуя встретиться с ним. При первой же встрече, рассказывает Коринн Лериш, он изнасиловал девочку. Вскоре он передал номер ее телефона еще нескольким своим коллегам.

По данным следствия, психическое и физическое состояние Жюли стало ухудшаться. У девочки участились панические атаки, развилась социофобия. Она днями не выходила из своей комнаты. Врачи диагностировали клиническую депрессию и прописали сильнодействующие транквилизаторы и антидепрессанты.

В течение двух последующих лет пожарные приезжали домой к Жюли десятки раз. Коринн Лериш говорит, что поначалу она была рада, что Пьер К. звонит, чтобы справиться о здоровье Жюли, и навещает ее. "Я даже испекла для них торт, - говорит она. - Мы были благодарны им, что они присматривали за Жюли, когда она болела".

В ноябре 2009 года Пьер К. отвозит 14-летнюю Жюли к себе на квартиру, где находятся еще двое его коллег. По словам девочки, там она подверглась групповому изнасилованию.

С 2008 по 2010 годы Жюли 16 раз пыталась покончить с собой. Лишь в 2010 году она призналась своей матери в том, что происходит.

Максимальное наказание за принуждение к сексу: 7 лет

Родители Жюли обратились в суд, предъявив обвинения в изнасиловании 20 пожарным. Трое из них в ходе судебного процесса признали, что у них были сексуальные отношения с Жюли, но утверждали, что все происходило по обоюдному согласию. В итоге против них возбудили уголовное дело по обвинению в принуждении к сексу: остальные были освобождены от уголовного преследования.

Акция в поддержку Жюли в Париже

В соответствии с французским законодательством, суды признают обвинения в изнасиловании лишь в том случае, если заявитель может доказать, что против него было применено физическое насилие. В случае с Жюли следствие пришло к выводу, что доказательств насилия нет, поэтому обвиняемых можно судить лишь по статье о принуждении к сексу.

Максимальное наказание, которое предусматривает эта статья, составляет 7 лет, в то время как обвиняемым в изнасиловании грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. Адвокаты семьи Лериш настаивают на том, чтобы обвинения в изнасиловании были выдвинуты в отношении всех 20 пожарных. Они обратились с апелляцией в Верховный суд Франции, который и вынесет решение 17 марта.

Почему во Франции сложно доказать факт изнасилования

"Вступление в сексуальные отношения с детьми до 15 лет - уголовное преступление для взрослых, - говорит DW Паскаль Куссик, адвокат и президент ассоциации по правам детей CDP-Enfance. - Но чтобы обвинить в изнасиловании, необходимо доказать, что была применена сила, что человеку угрожали или вынуждали его физически, в противном случае речь идет о принуждении к сексу". В случае с Жюли, говорит адвокат, доказать это тяжелее еще и потому, что она рассказала обо всем матери лишь спустя два года.

Во Франции непросто доказать факт изнасилования

Другая проблема состоит в том, что французские судьи не доверяют детям, продолжает Куссик. "Здесь стоит вспомнить о процессе над педофилами в городке Утро, проходившем в 1997-2000 годах. Тогда из 17 обвиняемых виновными были признаны только четверо, а остальные оправданы, потому что выяснилось, что дети частично дали ложные показания", - рассказывает адвокат.

При этом, подчеркивает Куссик, забывают о том, что все дети, хотя они частично и солгали, были признаны жертвами сексуального насилия. Поэтому не стоит делать вывод, что в подобных случаях словам детей нельзя доверять, говорит он. Тем не менее, до нынешнего времени лишь одному проценту обвиняемых в изнасиловании несовершеннолетних во Франции были вынесены обвинительные приговоры.

Во Франции должен быть установлен возраст согласия

Но теперь во Франции, по примеру других европейских стран, должен быть установлен официальный возраст согласия для несовершеннолетних. Сексуальные отношения с подростками младше этого возраста автоматически будут считаться изнасилованием. "Мы хотим усилить защиту детей с помощью правил, совместимых с нашей правовой системой", - говорит DW официальный представитель министерства юстиции Франции.

К настоящему времени и из парламента, и из правительства страны выдвинуты несколько предложений, в которых идет речь об определении минимального возраста согласия. Так, предлагается установить возрастную границу на отметке 15 лет - но при условии минимальной разницы в возрасте, которая пока еще не определена. Если она будет составлять пять лет, как предлагает правительство, это будет означать, что 18-летние смогут иметь сексуальные отношения с 14-летними, несмотря на то, что минимальным возрастом согласия станут 15 лет, поскольку в этом случае разница в возрасте будет составлять только четыре года.

Приговор суда может стать прецедентным

Софи Барр

И, тем не менее, все движется в правильном направлении, говорит Софи Барр из женской правозащитной группы NousToutes, регулярно организующей акции в поддержку Жюли. "Менталитет в нашей стране медленно меняется", - говорит она DW. При этом Софи надеется не только на то, что во Франции, наконец, установят возраст согласия. "Нужно научить полицейских, судей, психиатров распознавать признаки изнасилования, чтобы они могли сообщать об этом как можно раньше и оказывать интенсивную поддержку жертвам", - подчеркивает активистка.

Если суд вынесет решение в пользу Жюли, ее случай станет прецедентным и расширит юридическое определение изнасилования в отношении детей и подростков. "Если же наше заявление будет отклонено, наша семья покинет Францию, - говорит Коринн Лериш. - Мы не сможем жить в стране, где система правосудия топчет нас и унижает."

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