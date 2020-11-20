 Каждому шестому ребенку в зонах конфликта грозит сексуальное насилие | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.02.2021

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Мир

Каждому шестому ребенку в зонах конфликта грозит сексуальное насилие

Угроза сексуального насилия особенно велика для детей в Ираке, Йемене и Сирии, сообщила организация Save the Children. По оценкам организации, сексуальное насилие угрожает почти 72 млн детей.

Ребенок защищается от насилия

Каждому шестому ребенку в зонах конфликта угрожает сексуальное насилие со стороны вооруженных боевиков, сообщила организация в защиту прав детей Save the Children в своем докладе, приуроченном к открывающейся в пятницу, 19 февраля, виртуальной международной конференции в Мюнхене по вопросам безопасности.

Из 426 млн детей, живущих в зонах конфликта, высокая угроза сексуального насилия существует почти для 72 млн девочек и мальчиков. При этом за последние 30 лет число детей в группе риска выросло в десять раз. В 1990 году под угрозой сексуального насилия находились 8,5 млн детей, отмечается в докладе.

Десятикратное увеличение группы риска

Эксперты поясняют, что под сексуальное насилие подпадают изнасилование, сексуальное рабство, принудительная проституция, принудительная стерилизация и удаление женских наружных гениталий. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Ираке, Йемене, Колумбии, Сомали, Южном Судане и Сирии.

В сравнении с оценками Save the Children, официальные цифры намного ниже. ООН с 2006 года насчитала во всем мире более 20 тысяч случаев сексуального насилия в условиях вооруженных конфликтов. Глава Save the Children Зузанна Крюгер (Susanna Krüger) в этой связи заявила, что официальные данные - всего лишь верхушка айсберга.

"Сексуальное насилие против детей регистрируется слишком редко и в мирное время, а в ходе вооруженных конфликтов - еще реже. Изнасилование и другие формы сексуального насилия все чаще используются в качестве средства ведения войны", - констатировала она. Крюгер подчеркнула, что по другую сторону статистики находятся бесчисленные жертвы, насущно нуждающиеся в помощи. "Сексуальное насилие против ребенка - абсолютно неприемлемой преступление", - указала она, отметив, что все чаще подобные зверства чинят и представители государственных силовых структур.

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    Автор: Никита Баталов


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