Дефицит общественных бюджетов в ФРГ упал ниже 100 млрд евро

Госрасходы в Германии в 2023 году превысили доходы на 91,9 млрд евро, выяснило статистическое ведомство. Годом ранее госдефицит составлял 127,3 миллиарда.

В 2023 году дефицит общественных бюджетов в Германии составил 91,9 млрд. Такие данные Федеральное статистическое ведомство в Висбадене приводит в пятницу, 5 апреля. Это на 35,4 млрд меньше, чем годом ранее. Показатель опустился ниже порога в 100 миллиардов евро впервые с 2019 года.

Поступления в бюджеты всех уровней в 2023-м составили 1860 миллиардов евро, увеличившись на 6,4 процента. Расходы возросли на 4,1 процента, до 1951,9 миллиарда.

Как и в прежние годы, сильнее всего дефицит заметен в федеральном бюджете, где поступления оказались меньше расходов на 87,6 млрд евро. В коммунальных бюджетах дефицит составил 6,8 миллиарда, а в земельных - лишь 0,1 млрд евро.

Налоги принесли в бюджеты 1,5 триллиона евро

Поступления от налогов и приравниваемых к ним сборов в 2023 году выросли на 3,8 процента и составили 1583,6 млрд евро. Ключевую роль сыграл рост доходов от отчислений на социальные страхования - 6,3 процента.

Пикового значения в 189,2 млрд евро дефицит общественных бюджетов в ФРГ достигал в 2020 году. Столь высокое значение было обусловлено масштабными мерами поддержки общества и бизнеса в условиях пандемии COVID-19.

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