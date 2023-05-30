Дания инвестирует в оборону 19 млрд евро за 10 лет

Дания увеличивает инвестиции в оборону, чтобы довести военные расходы до 2% ВВП и соответствовать требованиям НАТО.

Правительство Дании предложило в течение следующих 10 лет инвестировать в оборону 143 млрд датских крон (19,2 млрд евро) в соответствии с обязательством выполнить план расходов НАТО, сообщает агентство Reuters во вторник, 30 мая.

"Мы должны в большей степени соответствовать требованиям и ожиданиям, которые НАТО и ее союзники возлагают на Данию. Это требует больших инвестиций в наши вооруженные силы, чтобы выполнить нашу долю ответственности", - заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности министра обороны Троелс Лунд Поульсен.

Дания увеличит расходы на оборону до 2% ВВП к 2030 году

Расходы Дании на оборону в 2033 году должны достичь 19,2 млрд крон (2,58 млрд евро) по сравнению с 6,9 млрд крон (0,93 млрд евро), заложенных в оборонный бюджет 2024 года. В правительстве подчеркнули, что предложение устанавливает общие рамки расходов на оборону, внутри которых будут постоянно согласовываться решения о фактических военных закупках.

В середине мая правительство Дании представило новую стратегию внешней политики и политики безопасности страны, в которой было прописано поэтапное увеличение расходов на оборону до 2% ВВП к 2030 году. В настоящее время расходы на оборону составляют менее 1,4% ВВП.

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