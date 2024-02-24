Дания и Нидерланды гарантируют Украине безопасность

Соглашение о безопасности означает, что Нидерланды помогут Украине защититься от России и добиться дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО, заявил МИД в Гааге. Дания в 2024 году окажет Киеву поддержку в размере 1,8 млрд евро.

Дания вслед за несколькими другими европейскими государствами заключила с Украиной двустороннее соглашение о безопасности. Документ подписали во Львове в пятницу, 23 февраля, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и президент Украины Владимир Зеленский, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Сейчас украинские солдаты сражаются в холодных окопах на линии фронта. Ясно, что они сражаются не только за свою свободу. Они сражаются за всю Европу. Они сражаются за тех из нас, кто хочет демократии и свободы. Поэтому нам тоже необходимо сделать все возможное, чтобы помочь им", - написала в Facebook Метте Фредериксен.

Соглашение , в частности, предусматривает военную поддержку для Украины в размере 1,8 млрд евро в течение 2024 года.

Нидерланды также взяли на себя обязательства в течение ближайших 10 лет обеспечивать безопасность Украины, сообщил нидерландский МИД в Гааге . Он отметил, что соглашение с Киевом демонстрирует готовность правительства Нидерландов оказывать Украине постоянную поддержку в сферах безопасности, восстановления и правосудия. "Соглашение означает, что Нидерланды помогут Украине защититься от России и добиться дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО", - указывается в документе.

"Без западной поддержки Украина в том виде, в каком мы ее знаем, прекратит существование", - заявила министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот, подчеркнув, что российская угроза подвергает опасности стабильность и безопасность в Европе.

В субботу, 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного нападения России на Украину, Брюинс Слот выступила с обращением к украинцам. "Знайте, что Нидерланды поддерживают вас, стоят плечом к плечу против жестокой российской агрессии. Мы будем поддерживать вас и предоставим всё, что необходимо и сколько необходимо. Ваша борьба - это наша борьба. Слава Украине!", - заявила нидерландский министр.

Ранее Украина подписала соглашения о безопасности с Великобританией, Францией и Германией.

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