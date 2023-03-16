Что вижу, то правда? Иллюзия, которая вводит в заблуждение

Как феномен частотной иллюзии может повлиять на наше мышление или на принятие решений. Подробности у DW.

Вы купили себе модную рубашку или блузку и вдруг стали замечать, что ее носят многие окружающие? Или вы выучили новое слово и теперь постоянно сталкиваетесь с ним? Подруга сообщила вам, что беременна, и теперь вы повсюду видите беременных женщин?

Если вы сталкиваетесь с чем-то подобным, это может быть примером частотной иллюзии или феномена Баадера-Майнхоф. Попробуем в нем разобраться.

Что такое частотная иллюзия?

Профессор лингвистики Стэнфордского университета Арнольд Цвикки еще в 2005 году ввел термин "частотная иллюзия". Это когнитивное искажение, которое происходит в нашей голове и влияет на то, как мы воспринимаем окружающую среду. Принцип прост: когда мы узнаем или испытываем что-то новое, мы становимся чувствительней к этому и начинаем верить в то, что оно случается гораздо чаще, чем это есть на самом деле.

Например: если вы купите красную машину, вы можете внезапно увидеть на дорогах больше красных машин. И именно поэтому подумаете, что все больше людей покупают красные автомобили, потому что они сейчас в моде. На самом же деле количество красных машин могло вообще не измениться.

Ваша подруга беременна, и вы повсюду видите беременных или женщин с новорожденными детьми - это тоже результат частотной иллюзии Фото: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON/picture alliance

Феномен заключается в том, как именно воспринимаются факты, и это важно, потому что это искаженное восприятие, или частотная иллюзия, может повлиять на наше мышление или на принятие решений. Например, мы могли бы переоценить уровень преступности, если о преступлениях чаще, чем обычно, сообщается в СМИ.

Почему существует частотная иллюзия?

"Эволюционно мы приучены искать объяснения", - напоминает профессор математики Дэвид Хэнд из Imperial College Лондона. Это может быть полезно, если вы хотите узнать что-то новое. Но это также может привести наш мозг к односторонним, искаженным умозаключениям.

Например, если упомянутые криминальные новости касаются определенного типа преступлений, скажем, ножевых ранений среди молодых людей, а сообщения относятся к определенной группе людей, это может привести нас к мысли, что эти преступления происходят только в таких группах.

Мы склонны делать простые выводы, потому что они стимулируют центр вознаграждения в нашем мозгу. Приятно, когда мы можем что-то объяснить самим себе, и еще приятней, когда это объяснение подтверждается, не так ли?

Иллюзия частоты может привести к переоценке частоты стихийных бедствий, таких как торнадо Фото: Dr. Christoph Sommergruber/dpa/picture alliance

Проблема в том, что, если наше объяснение якобы подтверждается, наша вера в правильность этого объяснения возрастает. Даже если мы мало что знаем об этом, пренебрегаем фактами или контекстом, а то и совершенно неверно что-то понимаем.

Психолог Дэниeл Канеман подчерквиает, что это создает иллюзию правильности или достоверности, из-за которой нам трудно признать, что мы можем быть неправы.

Два процесса, которые вызывают искажение

Частотная иллюзия - результат двух психологических процессов. Свою роль при этом играет избирательное внимание. Эта способность позволяет нам сосредоточиться на том, что важно для нас прямо сейчас. Это может быть новая машина, новая тема или стихийное бедствие, о котором мы слышали. Для нашего мозга важно в процессе обучения запоминать определенные вещи.

Нам необходимо избирательное внимание, чтобы сосредоточиться на задачах или на том, о чем нам сказали или мы услышали. Это позволяет нам блокировать другие сигналы, такие как пролетающие самолеты, щебетание птиц, запахи или другие отвлекающие факторы. Без способности к выборочному вниманию мы не смогли бы делать многие вещи.

Второй процесс - это так называемая ошибка подтверждения. Мы склонны интерпретировать или выбирать информацию таким образом, который подтверждает наши ранее уже существовавшие установки. Предвзятость подтверждения и иллюзия достоверности тесно связаны друг с другом. Поскольку мы вдруг чаще обращаем внимание на красные автомобили, мы убеждены, что они в моде, и это еще раз подтверждает нашу веру в то, что красных автомобилей становится больше.

Частотную иллюзию также называют еще феноменом Баадера-Майнхоф, хотя к немецкой террористической группировке "Фракция Красной Армии" (RAF) он не имеет прямого отношения.

Иллюзию частоты также можно рассматривать как упрощенное решение познавательных, конструктивных и практических задач, - эвристикой. В 1974 году психолог Дэниел Канеман и его коллега Амос Тверски опубликовали в журнале Science статью о том, как эвристика помогает нам быстрее принимать решения и выполнять задачи.

Эвристики могут быть полезны, когда необходимо принять быстрое и рациональное решение из-за нехватки времени. Например, если вы будете следовать эмпирическому правилу вместо конкретных расчетов. Поэтому иногда мы принимаем решения, основываясь на предвзятых представлениях, нередко на основе информации, легко доступной нашему мозгу. Нам нужны такие шаблоны решений, чтобы справляться с повседневной жизнью. Но они не идеальны и иногда заставляют нас совершать ошибки, говорит ученый Секоул Крастев, изучающий науку о принятии решений.

Возьмем в качестве примера задачу с бейсбольной битой и мячом. Бита и мяч вместе стоят 1 доллар 10 центов, бита стоит на 1 доллар больше, чем мяч. Сколько стоит мяч? Большинство людей интуитивно говорят: 10 центов. В математической задаче это был бы верный ответ, однако мяч не в комплекте с битой стоит 5 центов. Для этого нужно было просто посмотреть на цену, а не поддаваться иллюзии!

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