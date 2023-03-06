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Сторонники субкультуры "ЧВК Рёден" в РФ - фанаты мангиФото: Vjosa Cerkini/DW
ОбществоРоссия

Что такое "ЧВК Рёдан" и откуда она взялась в России

Кирилл Букетов
1 ч. назад

Тема подростков, относящих себя к субкультуре "ЧВК Рёдан", не уходит из фокуса СМИ в РФ. DW объясняет, что это за сообщество, при чем тут аниме, Евгений Пригожин и задержания подростков.

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В первый уикэнд марта сразу в нескольких областях России школьники остались без выходных - их отменили администрации школ. Причину этого наблюдатели связали с объявленными сборами сторонников так называемой "ЧВК Рёдан" - сами представили этого сообщества называют такие свои действия "сходками".

Несмотря на запреты, кое-где "сходки" все же состоялись. На Театральную площадь в Чите пришли около 300 подростков, местные журналисты сообщали об имевших место задержаниях. Что такое "ЧВК Рёдан", о которой еще две недели почти никто ничего не слышал, откуда она взялась в России и кто является ее сторонниками?

Что такое "Рёдан"

Участники интернет-сообщества "ЧВК Рёдан" - подростки 14-16 лет, любители аниме, которые носят лонгсливы (одежда с длинными рукавами) с балахонами с изображением 12-лапого паука и длинные, окрашенные в черный цвет волосы.

Геней Рёдан ("Призрачная группа") - это наемная преступная организация из 13 человек, которые нападают и даже убивают своих противников в манге Hunter x Hunter ("Охотник против охотника"). На гербе группировки - черный паук. Именно этот паук на худи часто и выделяет подростков-сторонников "ЧВК Рёдан".

Лонгсливы и прочая одежда с пауком - это бренд одежды, созданный дизайнером с никнеймом Хикикомори Кай и запущенный еще в 2020 году. Дизайнер отрицает какую-либо политическую подоплеку в своем бренде. В России "рёдановцы" устраивали свои "сходки" уже некоторое время, не привлекая к себе внимания. Подростки ходили на концерты, общались в Сети и жили обычной жизнью.

Почему они вообще назвались "ЧВК"

Название сообщества у многих сразу вызывает ассоциации с ЧВК "Вагнер", владельцем которого является Евгений Пригожин - что лишь усилило ажиотаж вокруг этой подростковой субкультуры. Зачем "Рёдан" добавил к своему названию аббревиатуру ЧВК, достоверно выяснить практически невозможно.

Евгений Пригожин
Евгений ПригожинФото: Konkord Company Press Service/ITAR-TASS/IMAGO

Из-за того, что популярность сообщества резко выросла, в Сети появилось множество дезинформирующих пабликов. Первое же сообщество под названием "ЧВК Рёдан" и в итоге набравшее 190 тысяч участников появилось в соцсети "ВКонтакте" в сентябре 2022 года, а уже 28 февраля 2023-го Роскомнадзор его заблокировал.

Отследить, кто вообще первым использовал название "Рёдан" для активности в Сети, практически невозможно. Создатель вышеупомянутого бренда одежды рассказал, что "кто-то из "пауков" зарофлил (пошутил. - Ред.) и открыл паблик: типа война, а мы создаем свою частную военную компанию "Рёдан". Это просто была глупая шутка".

Почему в РФ начали задерживать подростков-"рёдановцев"

В заголовки российских СМИ информация о "ЧВК Рёдан" попала 22 февраля - после драки в московском ТЦ "Авиапарк". По версии самих "пауков" (прозвище относящих себя к этой субкультуре. - Ред.), их попросили "пояснить за шмот" какие-то подростки праворадикальный взглядов. В ходе драки фанаты манги смогли дать им отпор, а видео с дракой было опубликовано админом оригинального паблика "ЧВК Рёдан" Али с подписью: "Смерть лысым ***анам в адике" и стало вирусным.

Подростки-
Подростки-"рёдановцы" в БеларусиФото: DW

"Пауков" начали обвинять в том, что они якобы выступают против мигрантов и футбольных фанатов. А после драки в "Авиапарке" полиция начала дежурить в ТЦ по всей России. За неделю число задержаний подростков, которых полицейские принимала за "пауков", превысило 500 человек.

В итоге "ЧВК Рёдан" из паблика по интересам стало превращаться в реально не существующее движение. В Сети появились видео, на которых были изображены подростки в черной одежде, которые даже не знали о том, что такое "Рёдан", при этом их заставляли публично извиняться на камеру и избивали. Паблики, пародирующие оригинальный "ЧВК Рёдан", стали быстро распространяться и появились также в Украине и Беларуси.

Как на все это отреагировали власти РФ 

Масштабные задержания подростков не могли пройти мимо российских властей. Депутаты Госдумы вновь заговорили о "тлетворном влиянии Запада на молодежь" и о намерении запретить многое, чем увлекаются современные подростки, - от аниме до видеоигры Dota 2.

Последнюю связала с "ЧВК Рёдан" глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, заявив, что те, кто играли в эту игру, "сейчас состоят в фашистском движении "Рёдан" и издеваются над людьми". Про имевшие место издевательства над самими сторонниками субкультуры госпожа Мизулина в своей речи не упомянула. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также выступил с заявлением: "Важно пресекать противоправные действия. Конечно, это псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи".

Дмитрий Песков
Дмитрий ПесковФото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Волна активности подростов-любителей манги, выплеснувшаяся из Сети в реальную жизнь, перекинулась из России на соседние с ней страны страны. "Сходки" "пауков" или тех, кто хочет ими быть либо казаться, прошли в Украине и Беларуси. В Украине некоторые даже увидели след российской пропаганды в том, что последователи субкультуры появились и у них.

Правда, там "сходки" быстро пресекались силовиками, так что оформиться в какое-то заметное явление в Украине и Беларуси местные сторонники "ЧВК Рёдан" не смогли. При этом эксперты в один голос утверждают, что до сих пор "ЧВК Рёдан" остается незначительным сообществом, которое появилось из ниоткуда, а феномен его популярности можно связать только с повышенным вниманием к нему со стороны прессы и силовиков.

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