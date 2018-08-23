 Credit Suisse опроверг заморозку активов россиян | Новости из Германии о Европе | DW | 23.08.2018

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Европа

Credit Suisse опроверг заморозку активов россиян

Активы подпавших под санкции россиян реклассифицированы, заявил Credit Suisse. То есть банк отказался управлять ими, но по-прежнему хранит их и предоставляет к ним доступ.

Банк Credit Suisse в Цюрихе

Банк Credit Suisse в Цюрихе

Банк Credit Suisse опроверг ранее появившиеся сообщения о заморозке активов россиян, которые подпали под санкции США. "После недавних санкций, а также с учетом регуляторных ограничений со стороны США Credit Suisse реклассифицировал определенные активы, попавшие под данные ограничения, из активов под управлением в активы на доверительном хранении. Такая реклассификация не означает замораживание активов", - приводит РБК сообщение банка в четверг, 23 августа.

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В сообщениях о заморозке была указана сумма около 5 миллиардов франков (5 млрд долларов), одним из клиентов банка до недавнего времени был Виктор Вексельберг.

Реклассификация коснулась только тех россиян, которые подпали под санкции, заверили в четверг в банке. Он теперь отказался управлять их активами и будет просто их хранить, клиенты по-прежнему смогут иметь доступ к ним.

США в апреле ввели санкции против 24 граждан России и 14 компаний, а также заявили, что те, кто проводят транзакции в интересах фигурантов санкционного списка или от их имени, могут подпасть под вторичные ограничительные меры.

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    Автор: Елена Барышева


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