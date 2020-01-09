CNN: Украинский "Боинг" сбили две иранские ракеты российского производства

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ был сбит двумя ракетами "земля-воздух" российского происхождения, сообщила в пятницу, 10 января, телекомпания CNN со ссылкой на официальный источник, близкий к американской разведке. Был назван и тип ракеты - SA-15 Gauntlet, по российской классификации - "Тор".

По сведениям телекомпании, у США есть информация, что система наведения иранского радара захватила самолет, вылетевший из аэропорта Тегерана несколькими минутами ранее 8 января, и тогда были выпущены именно две ракеты. После этого произошла катастрофа. 176 пассажиров и членов экипажа погибли.

Ранее Великобритания и Канада со ссылкой на свои разведданые так же заявили о ракетном ударе как причине крушения украинского самолета. Но речь шла об одной ракете. В свою очередь власти Ирана отрицают эту версию, заявляют о загоревшемся двигателе и в своем первом отчете о расследовании катастрофы ссылаются на показания очевидцев, которые видели возгорание лайнера с земли и из другого самолета. При этом известно, что пилоты не подавали сигнала о внештатной ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о ракете пока не подтверждена, и попросил разведки других стран предоставить информацию комиссии по расследованию.

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Смотреть видео 02:42 Поделиться Могла ли российская ракета сбить украинский Boeing в Иране? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3VxUU Могла ли российская ракета сбить украинский Boeing-737 в Иране?