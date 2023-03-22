CIT: Россия снимает с хранения советские танки Т-54/55

На 392-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 22 марта (время московское).

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В результате ракетного удара РФ по Запорожью погиб один человек, десятки мирных граждан получили ранения, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он уточнил, что под обстрел попали два девятиэтажных дома с мирными гражданами. В настоящее время известно о 25 пострадавших, из них двое детей семи и девяти лет. Все пострадавшие госпитализированы, из них трое находятся в тяжелом состоянии, 19 - в среднем, трое - в легком.

Ранее о том, что российские войска обстреливают город, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram-канале видео с моментом попадания ракеты в жилой дом в Запорожье. "Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети", - написал Зеленский. По данным Запорожской областной военной администрации, в настоящее время на месте взрыва работают спасательные службы, местным жителям оказывается надлежащая помощь.

Представитель назначенной Россией "администрации" Запорожской области Владимир Рогов назвал причиной попадания ракет в многоэтажные дома работу сил противовоздушной обороны украинской армии.

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Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении в Донецкой области, сообщил офис президента Украины. Название населенного пункта не раскрывается. Зеленский заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на этом участке фронта, а также вручил военным государственные награды. "Моя честь сегодня быть здесь и наградить наших героев. Пожать руку и поблагодарить за защиту суверенитета нашего государства", - написал Зеленский в Telegram-канале, опубликовав видео поездки в Донецкую область.

CIT: Россия снимает с хранения советские танки Т-54/55

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Россия начала снимать с консервации советские танки семейства Т-54/55, выпущенные в 40-50-х годах, сообщает расследовательский проект Conflict Intelligence Team (CIT). В распоряжении проекта оказались фотографии эшелона, перевозящего военную технику с Дальнего Востока. По данным CIT, состав с танками Т-54/55 недавно отправился из города Арсеньев Приморского края, в котором находится 1295-я Центральная база резерва и хранения танков. Эксперты отмечают, что первые модификации Т-54 были приняты на вооружения Советской армией еще во второй половине 1940-х годов, а Т-55 - в 1958-м. "Мы затрудняемся назвать возможные сферы применения этих танков, но в любом случае, наряду со снятием с хранения БТР-50 и установкой на МТ-ЛБ корабельных зениток это однозначно свидетельствует о серьезных проблемах с обеспечением ВС РФ бронетехникой", - говорится в сообщении CIT.

Хроника событий 22 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 21 марта 14.00 - 23.59 >>>

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