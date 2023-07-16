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Число жертв сильных дождей в Южной Корее выросло до 33

Виталий Кропман
1 ч. назад

По данным министерства внутренних дел и безопасности, за последние дни из-за ливней пришлось эвакуировать более 6100 человек, 27 260 семей остались без электричества, затоплены десятки домов.

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Спасатели перед затопленным туннелем в городе Чхонджу
Спасатели перед затопленным туннелем в городе ЧхонджуФото: South Korea National Fire Agency/AP/picture alliance

Уже 33 человека погибли в результате сильных дождей, вызвавших оползни и разрушение домов в Южной Корее. Об этом стало известно в воскресенье, 16 июля, после того, как спасатели извлекли семь тел из затопленного туннеля в городе Чхонджу, где накануне в водяную ловушку попали 15 транспортных средств, включая автобус, сообщает агентство AFP.

На месте проведения операции задействованы около 400 спасателей. Как заявил на брифинге официальный представитель пожарной службы, из туннеля были спасены девять человек, еще как минимум 11 считаются пропавшими без вести, исходя из заявлений родственников. Однако точное число людей, оказавшихся в затопленном тоннеле, до сих пор не установлено. По его словам, на полную откачку заполненной грязью и обломками воды, уровень которой в тоннеле превышает 4 метра, может уйти несколько часов.

С 9 июля Южная Корея страдает от проливных дождей. По данным министерства внутренних дел и безопасности, за последние несколько дней из-за ливней пришлось эвакуировать более 6100 человек, 27 260 семей остались без электричества, затоплены или разрушены десятки домов. По меньшей мере 22 человека получили ранения. Метеорологическое агентство Южной Кореи сообщило, что в некоторых районах страны сильные дожди продолжатся.

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