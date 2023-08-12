  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КатастрофыСША

Число жертв пожаров на Гавайях возросло до 67 человек

Даниил Сотников
20 мин. назад

Погибших в результате пожаров, вероятно, будет больше, поскольку спасатели еще не приступали к обследованию сгоревших зданий, сообщили местные власти.

https://p.dw.com/p/4V5Oi
Сгоревшие жилые районы на острвое Мауи
Сгоревшие жилые районы на острвое МауиФото: Rick Bowmer/AP Photo/picture alliance/dpa

В результате лесных пожаров на гавайском острове Мауи погибли по крайней мере 67 человек, сообщили местные власти в пятницу, 11 августа.

По словам мэра Ричарда Биссена, спасатели пока что устанавливают число погибших, чьи тела были обнаружены на улице, к обследованию сгоревших зданий чрезвычайные службы еще не приступали. Спасатели продолжают тушить огонь. Пожар распространился на территории около 1900 квадратных метров. Без электричества осталось около 11 тысяч человек.

Одно из крупнейших стихийных бедствий в истории Гавайев

Пожары на острове Мауи началась 8 августа. По мнению властей, быстрое распространение огня могло быть связано с ураганом "Дора", идущим южнее архипелага. Из-за сильного ветра до 130 км/ч пламя быстро распространилось, а системы оповещений не сработали должным образом. Точная причина возгораний пока не установлена. 

Президент США Джо Байден 10 августа объявил Гавайи районом бедствия и выделил федеральную помощь пострадавшим районам архипелага. Местные власти называют нынешние пожары одним из самых страшных стихийных бедствий в истории островов. На восстановление разрушений потребуется много лет и миллиарды долларов, заявили они.

Смотрите также:

Гавайский водопад из раскаленной лавы

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

На Гавайях туристы гуляют по раскаленной лаве (22.08.2016)

На Гавайях туристы гуляют по раскаленной лаве (22.08.2016)

На Гавайях можно не только плавать в океане и лежать на пляже, но и устраивать по-настоящему горячие прогулки. По лаве, извергающейся из вулкана Килауэа, гуляют туристы из разных стран.
Стиль жизни22 августа 2016 г.00:59 мин.
Монумент в Перл-Харборе, Гонолулу, Гавайи

Гавайи протестировали систему оповещения на случай ядерного нападения

Гавайи протестировали систему оповещения на случай ядерного нападения

Американский штат Гавайи будет ежемесячно тестировать сигнал тревоги на случай ядерного удара. Это связано с регулярными угрозами в адрес США со стороны КНДР.
Политика2 декабря 2017 г.
external

Извержение вулкана: лава встретилась с океаном (29.07.2016)

Извержение вулкана: лава встретилась с океаном (29.07.2016)

На гавайском острове Килауэа с мая извергается вулкан. Потоки лавы достигли океана. Местные власти просят туристов держаться подальше от лавы.
Природа и окружающая среда29 июля 2016 г.00:52 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Немецкие ракеты Taurus

Ракеты Taurus для Киева: Шольца критикуют, а он опять медлит

Политика9 ч. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный правитель Беларуси Александр Лукашенко прыгает по сцене, закрывая занавес и напевает: "Железный занавес закрывается-а-а-а"

Граница Беларуси и ЕС: из-за кого падает "железный занавес"?

Граница Беларуси и ЕС: из-за кого падает "железный занавес"?

Политика9 ч. назад
Скульптура "Родина-мать" в Киеве

Скульптор: "Родина-мать" сделана по космическим технологиям

Скульптор: "Родина-мать" сделана по космическим технологиям

Общество22 ч. назад
Военкомат в Симферополе

Как в военкоматах в РФ отказывают в снятии с воинского учета

Как в военкоматах в РФ отказывают в снятии с воинского учета

Правосудие и закон23 ч. назад
Залы галереи "Guelman und Unbekannt"

Берлин. Коллаборация живых и искусственных художников

Берлин. Коллаборация живых и искусственных художников

Культура11 ч. назад
Стороннки военной хунты в Нигере вышли на демонстрацию и с российскими флагами, 30 июля 2023 года

Военный переворот в Нигере: сыграла ли Россия в нем роль?

Военный переворот в Нигере: сыграла ли Россия в нем роль?

Политика14 ч. назад
Белорусская пограничница

Власти собирают данные о ВНЖ белорусов. Это законно?

Власти собирают данные о ВНЖ белорусов. Это законно?

Общество14 ч. назад
На главную страницу