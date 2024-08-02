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Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до 10

Олег Соколенко
2 августа 2024 г.

Число жертв обрушения пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до 10. В больницах остаются 11 пострадавших. По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв газа. 3 августа объявлено в городе днем траура.

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Последствия обрушения жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле
Последствия обрушения жилой пятиэтажки в Нижнем ТагилеФото: Russia Emergency Ministry/TASS/dpa/picture alliance

Число жертв обрушения пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до 10. Об этом в пятницу, 2 августа сообщила пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, в больницах остаются 11 пострадавших. Состояние пяти из них, в том числе двух детей, врачи оценивают как тяжелое, указал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

В МЧС добавили, что на месте работают 550 спасателей и 74 единицы техники.

Обрушение произошло 1 августа и затронуло два подъезда. По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв газа. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура.

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