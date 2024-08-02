Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до 10

Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до 102 августа 2024 г.
Число жертв обрушения пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до 10. Об этом в пятницу, 2 августа сообщила пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, в больницах остаются 11 пострадавших. Состояние пяти из них, в том числе двух детей, врачи оценивают как тяжелое, указал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
В МЧС добавили, что на месте работают 550 спасателей и 74 единицы техники.
Обрушение произошло 1 августа и затронуло два подъезда. По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв газа. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура.