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Жертвами крушения поезда в Коми стали как минимум 2 человека

Павел Мыльников
27 июня 2024 г.

Девять вагонов поезда из Воркуты в Новороссийск сошли с рельсов. Пострадали до 40 человек, указал Минздрав. Один пассажир по-прежнему числится пропавшим. Поврежденный участок полотна восстанавливают.

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Спасатели и медицинский автомобиль УАЗ на месте крушения пассажирского поезда в Республике Коми
Спасатели на месте крушения поездаФото: Russian Emergencies Ministry/dpa/picture alliance

На месте крушения пассажирского поезда в Республике Коми обнаружены тела двух человек, сообщила в четверг, 27 июня, компания "Российские железные дороги". Еще один пассажир числится пропавшим без вести, его продолжают искать, добавили в РЖД.

По уточненным данным министерства здравоохранения России, в результате происшествия пострадали до 40 человек. Семь из них, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Глава региона Владимир Уйба ранее заявлял о 20 пострадавших.

Предварительная версия - размыло железнодорожную насыпь

Девять из четырнадцати вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск, сошли с рельсов на перегоне Инта-1 - Угольный вечером 26 июня. В поезде находились более 200 человек. Пассажиров пересадили в дополнительный состав, который отправился в Новороссийск по ускоренному графику, отметили в РЖД.

По предварительным данным, причиной катастрофы стал подмыв полотна, вызванный сильными осадками. На месте идут восстановительные работы с участием более 150 человек и тяжелой техники, подчеркнули в компании. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.

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