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В Нижнем Тагиле при взрыве рухнули два подъезда жилого дома

Павел Мыльников
1 августа 2024 г.

В МЧС назвали предварительной причиной трагедии взрыв газа. Не менее 10 человек ранены. В спасательной операции задействованы десятки человек. СК возбудил уголовное дело.

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Полицейский автомобиль около поврежденного взрывом жилого дома в Нижнем Тагиле
Поврежденный взрывом жилой дом в Нижнем Тагиле Фото: Russia Emergency Ministry/TASS/dpa/picture alliance

На востоке Нижнего Тагила в четверг, 1 августа, обрушились два подъезда в пятиэтажном жилом доме. Предварительной причиной является взрыв газа, заявили в МЧС России.

В результате взрыва никто не погиб, указали в экстренных службах. В то же время екатеринбургское интернет-издание E1.ru первоначально сообщило об одном погибшем, однако в управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области не подтвердили эту информацию. Пострадали 10 человек, в том числе пятеро детей, сообщили в МЧС. Еще 70 жителей поврежденного дома и соседних эвакуированы, их разместят в гостинице.

Режим чрезвычайной ситуации в Дзержинском районе

На месте происшествия идет поисково-спасательная операция. По данным МЧС, в ней участвуют более 200 человек и 55 единиц техники. Во время поисковых работ рухнули несколько бетонных плит, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. На территории Дзержинского района введен режим чрезвычайной ситуации, указал мэр города Владислав Пинаев.

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

"ГАЗЭКС": Замечаний при плановом обслуживании не было

Плановое техническое обслуживание жилого дома, где прогремел взрыв, прошло 24 июня, пишет "Интерфакс" со ссылкой на компанию "ГАЗЭКС". "Никаких предпосылок и замечаний не было", - подчеркнул собеседник агентства.

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