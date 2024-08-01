В Нижнем Тагиле при взрыве рухнули два подъезда жилого дома

В МЧС назвали предварительной причиной трагедии взрыв газа. Не менее 10 человек ранены. В спасательной операции задействованы десятки человек. СК возбудил уголовное дело.

На востоке Нижнего Тагила в четверг, 1 августа, обрушились два подъезда в пятиэтажном жилом доме. Предварительной причиной является взрыв газа, заявили в МЧС России.

В результате взрыва никто не погиб, указали в экстренных службах. В то же время екатеринбургское интернет-издание E1.ru первоначально сообщило об одном погибшем, однако в управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области не подтвердили эту информацию. Пострадали 10 человек, в том числе пятеро детей, сообщили в МЧС . Еще 70 жителей поврежденного дома и соседних эвакуированы, их разместят в гостинице.

Режим чрезвычайной ситуации в Дзержинском районе

На месте происшествия идет поисково-спасательная операция. По данным МЧС, в ней участвуют более 200 человек и 55 единиц техники. Во время поисковых работ рухнули несколько бетонных плит, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. На территории Дзержинского района введен режим чрезвычайной ситуации, указал мэр города Владислав Пинаев .

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

"ГАЗЭКС": Замечаний при плановом обслуживании не было

Плановое техническое обслуживание жилого дома, где прогремел взрыв, прошло 24 июня, пишет "Интерфакс" со ссылкой на компанию "ГАЗЭКС". "Никаких предпосылок и замечаний не было", - подчеркнул собеседник агентства.