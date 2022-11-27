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Автобус, поврежденный оползнем на итальянском острове Искья
Последствия оползня на итальянском острове ИскьяФото: ANSA/AFP
КатастрофыИталия

Число погибших при оползне в Италии выросло до семи человек

Даниил Сотников
1 ч. назад

Из-за сильных дождей на острове у Неаполитанского залива сошел оползень, спасатели нашли тела семи погибших.

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Число жертв оползня, вызванного проливными дождями, на итальянском острове Искья достигло семи человек, сообщает префектура Неаполя в воскресенье, 27 ноября. В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела еще трех погибших. Ранее было известно о четырех жертвах.

Среди погибших - грудной ребенок и двое детей в возрасте 6 и 11 лет. Пять человек числятся пропавшими без вести. На острове объявлено чрезвычайное положение, спасательные операции продолжатся всю ночь.

Из своих домов в результате бедствия были эвакуированы 230 человек, заявил префект Неаполя Клаудио Паломба.

Оползень случился из-за сильных дождей

Оползень случился накануне утром, причиной стал сильный дождь. На острове, по данным метеослужб, выпало 120 мм осадков. Потоки воды с грязью и камнями обрушились на городок Казамиччола-Терме с населением 8000 человек.

Итальянский министр внутренних дел Маттео Пьянтедози назвал ситуацию "очень серьезной". По его словам, поисково-спасательные работы затруднены из-за погодных условий. Правительство Италии на экстренном заседании объявило режим чрезвычайной ситуации на острове и выделило 2 миллиона евро на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

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