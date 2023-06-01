Число миллионеров во всем мире заметно снизилось

Консалтинговая фирма Capgemini зафиксировала крупнейшее сокращение числа миллионеров за последние 10 лет. Эксперты объяснили это факторами, связанными с макроэкономической и геополитической нестабильностью.

Число миллионеров во всем мире в прошлом году заметно уменьшилось. В 2022 году около 21,7 млн человек - на 3,3 процента меньше, чем годом ранее, - обладали состоянием, превышающим один миллион долларов без учета недвижимости, сообщила французская консалтинговая фирма Capgemini в четверг, 1 июня. В результате совокупное имущество богатейших людей Земли сократилось на 3,6 процент до 83 трлн долларов.

"Это крупнейшее сокращение за десять лет, вызванное макроэкономической и геополитической неопределенностью", - отметили в Capgemini. Финансовые эксперты компании проанализировали имущественную ситуацию в 71 стране.

Следствие обвала акционерных бирж

По сведениям компании, больше всего - на 7,4 процента - сократилось имущество в Северной Америке. В Европе зафиксирован минус на уровне 3,2, а в Азии и Тихоокеанском регионе - на уровне 2,7 процента. В то же время имущество в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, наоборот, увеличилось, в первую очередь благодаря росту цен на нефть и газ на фоне войны России против Украины.

Глава отдела финансовых исследований Capgemini Элиас Ганем видит прямую связь между сокращением числа миллионеров и ситуацией на акционерных биржах. Американский индекс NASDAQ в прошлом году потерял 33 процента, французский CAC 40 - 9,5%, а немецкий DAX - 12 процентов.

Смотрите также: