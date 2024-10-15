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Элита в РФ использует Google для удаления сведений о себе

Екатерина Венкина
15 октября 2024 г.

Издание "Проект" изучило схемы, по которым чиновники в РФ научились добиваться удаления нелицеприятной информации о себе из поисковиков Google.

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Штаб-квартира Google в Калифорнии
Штаб-квартира Google в Калифорнии (фото из архива)Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Чиновники и элита в РФ нашли способы добиваться того, чтобы корпорация Google LLC удаляла информацию о них из поисковика. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 15 октября, расследовании издания "Проект".По его данным, для этого их пиарщики не только обращаются в российские суды, но и обманывают техподдержку поисковика.

Подставные схемы

Так, по одной из схем, вскрытых журналистами, информацию, которую нужно удалить, размещают на сайте-однодневке. К ней добавляются сведения, преднамеренно порочащие третье лицо. После этого указанное лицо обращается в суд, требуя запретить к распространению не только касающиеся его сведения, но и всю сопутствующую информацию.

По другой схеме задействуется американский закон "Об авторском праве в цифровую эпоху" 1998 года. Статью, которую хочет удалить заказчик, копируют и размещают на отдельном сайте, выставляя время публикации так, чтобы казалось, что она была выпущена раньше оригинала. Затем пиарщики обращаются в Google с жалобой на якобы украденный материал, и тот удаляют из поисковых результатов.

Третий прием - пиарщики пишут в техподдержку Google, выдавая себя за авторов статей-расследований, и требуют удалить материалы. Так произошло с расследованием "Проекта" о приспешнике главы Чечни Рамзана Кадырова - Павле Кротове. В Google обратились с жалобой неизвестные, представившиеся журналистками издания Марией Жолобовой и Юлией Лукьяновой. Настоящие Жолобова и Лукьянова подтвердили, что никаких жалоб на плагиат в Google не направляли.

Сотрудники Google зачастую верят фальшивой информации

Сотрудники Google, получив жалобу, часто верят фальшивой информации и удаляют статьи. После этого пиарщики уничтожают свои сайты-однодневки.

Издание "Проект" изучило более 1600 жалоб из базы Lumen, где собираются запросы об удалении контента не только из Google, но и на других крупных площадках, в том числе - YouTube и Facebook.

В базе Lumen можно увидеть имя или псевдоним отправителя жалобы. Зачастую одни и те же лица, скорее всего под вымышленными именами, просят удалить информацию одновременно о нескольких чиновниках, констатировало издание "Проект".

 

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