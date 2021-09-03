ЦИК РФ проводит проверку после публикации аудиозаписи о подготовке фальсификаций

После публикации "Новой газетой" информации о проведенном в Подмосковье тренинге по фальсификации предстоящих выборов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ сообщила о проведении проверки. "В Королев направлена группа оперативного реагирования для изучения, в рамках своей компетенции, всех обстоятельств. Полагаем, что если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность", - заявило ведомство в Telegram в пятницу, 3 сентября.

Одновременно в ЦИК сообщили, что направили в этой связи официальные письма генпрокурору, председателю Следственного комитета, губернатору Московской области и председателю избирательной комиссии Московской области. При этом ведомство настоятельно попросило "в максимально короткие сроки<…> принять все необходимые меры для предотвращения возможных фальсификаций в Московской области", а также "тщательно расследовать возможные факты злоупотребления полномочиями и правонарушений, представленных в материалах "Новой газеты".

Предполагаемый инструктаж для руководителей местных избиркомов

Накануне "Новая газета" опубликовала фрагменты аудиозаписи, на которых некий инструктор дает указания о том, как должны проводиться выборы в Госдуму и Мособлдуму в подмосковном Королеве. По данным издания, инструктаж проводили для руководителей местной избирательной комиссии.

"Нам интересны конкретные цифры и конкретная партия: 42 - 45%. Это по списку, за партию... Что касается одномандатных округов… Фамилии (кандидатов от "Единой России" - Ред.) все знают? ...Там не проценты - там просто большинством голосов", - говорит женский голос на записи. Три собеседника издания независимо друг от друга узнали голос советницы мэра Королева Жанны Прокофьевой.

"Против ваших вбросов ничего не сработает, никакое "Умное голосование", если вы все сделаете грамотно и в нужном количестве", - убеждает инструктор участников совещания. Куратор добавляет, что явка нужна "не очень высокая", а результаты, помимо "Умного голосования", "может подпортить" приход на участок тех, кто "будет ловить на подлоге, на фальсификации на записи в книге в вечернее время". НГ указала, что направила аудиозапись и официальный запрос в Центральную избирательную комиссию.

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