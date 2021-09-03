ЦИК РФ проводит проверку после публикации аудиозаписи о подготовке фальсификаций

После публикации "Новой газетой" информации о проведенном в Подмосковье тренинге по фальсификации предстоящих выборов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ сообщила о проведении проверки. "В Королев направлена группа оперативного реагирования для изучения, в рамках своей компетенции, всех обстоятельств. Полагаем, что если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность", - заявило ведомство в Telegram в пятницу, 3 сентября.
Одновременно в ЦИК сообщили, что направили в этой связи официальные письма генпрокурору, председателю Следственного комитета, губернатору Московской области и председателю избирательной комиссии Московской области. При этом ведомство настоятельно попросило "в максимально короткие сроки<…> принять все необходимые меры для предотвращения возможных фальсификаций в Московской области", а также "тщательно расследовать возможные факты злоупотребления полномочиями и правонарушений, представленных в материалах "Новой газеты".
Предполагаемый инструктаж для руководителей местных избиркомов
Накануне "Новая газета" опубликовала фрагменты аудиозаписи, на которых некий инструктор дает указания о том, как должны проводиться выборы в Госдуму и Мособлдуму в подмосковном Королеве. По данным издания, инструктаж проводили для руководителей местной избирательной комиссии.
"Нам интересны конкретные цифры и конкретная партия: 42 - 45%. Это по списку, за партию... Что касается одномандатных округов… Фамилии (кандидатов от "Единой России" - Ред.) все знают? ...Там не проценты - там просто большинством голосов", - говорит женский голос на записи. Три собеседника издания независимо друг от друга узнали голос советницы мэра Королева Жанны Прокофьевой.
"Против ваших вбросов ничего не сработает, никакое "Умное голосование", если вы все сделаете грамотно и в нужном количестве", - убеждает инструктор участников совещания. Куратор добавляет, что явка нужна "не очень высокая", а результаты, помимо "Умного голосования", "может подпортить" приход на участок тех, кто "будет ловить на подлоге, на фальсификации на записи в книге в вечернее время". НГ указала, что направила аудиозапись и официальный запрос в Центральную избирательную комиссию.
Смотрите также:
-
Российская политика в карикатурах
Выплаты пенсионерам от Путина: с чего такая щедрость?
На встрече с представителями "Единой России" президент РФ пообещал выплату всем пенсионерам в России по 10000 рублей в этом году. Что движет Владимиром Путиным, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Интервью Навального The New York Times: рупор свободы из колонии
The New York Times опубликовала большое интервью с российским политиком Алексеем Навальным, находящимся в колонии. Заглушить оппозицию в России так просто не получится, констатирует Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
СМИ-"иноагенты", или Тяжкое бремя свободы слова в России
Телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" стали очередными СМИ в списке "иноагентов" Минюста РФ. Сергей Елкин о статусе, который грозит поставить крест на независимой журналистике в России.
-
Российская политика в карикатурах
Как быть с коррупцией в России? У Путина есть план!
Владимир Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции. Но если этот план не сработает, у президента РФ есть запасной вариант, уверен карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Выборы в Госдуму: "Умное голосование", или Кто кого перехитрит
Кремль стеной встал на пути проекта Алексея Навального "Умное голосование". Карикатурист Сергей Елкин - об особенностях противостояния на выборах в Госдуму России в сентябре 2021 года.
-
Российская политика в карикатурах
Выборы в Госдуму: почему сняли Шлосберга
Российские власти не дали политику Льву Шлосбергу баллотироваться на выборах в Госдуму. Сергей Елкин уверен, помощники Кремля не остановятся, пока не будут сняты все кандидаты от оппозиции.
-
Российская политика в карикатурах
Блокировка сайтов Навального и Ко.: смотри, куда кликаешь!
Сразу 49 сайтов, связанных с командой политика Алексея Навального, заблокировал по требованию Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор. Куда в интернете ходить не надо, теперь точно знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Обыски в России, или Новый дивный мир российского силовика
В Москве прошли обыски в семье главного редактора издания The Insider. Роман Доброхотов проходит по делу о клевете как свидетель, у его родителей даже статуса нет. Ошибка? Нет, уверен Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Вакцинация в России: добровольно? Принудительно!
Сразу три региона России за один день, 23 июля, ввели принудительную вакцинацию от коронавируса. Таких субъектов РФ уже 39. Сергей Елкин о том, как власти решают вопрос с нежеланием россиян прививаться.
-
Российская политика в карикатурах
Собянин отменил перчатки в общественных местах: кто в Москве этому рад
В Москве отменили необходимость носить перчатки в общественных местах. Но это правило в борьбе с ковидом в столице все равно соблюдал только Юрий Долгорукий, считает карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
История России под надзором Путина и Мединского: как это будет
Президент Владимир Путин создал комиссию по историческому просвещению. Ее возглавил экс-министр культуры РФ Владимир Мединский. Сергей Елкин о том, как это повлияет на историю России.
-
Российская политика в карикатурах
Путин написал статью о русских и украинцах: а вам слабо?
В России и Украине обсуждают статью Владимира Путина об отношениях двух стран. Похоже, благодаря президенту РФ список целей настоящего мужчины пополнился, считает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Единый народ русских и украинцев? Для Путина - картина маслом
Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Карикатурист Сергей Елкин уверен: в президенте РФ прекрасно уживаются историк и художник.
-
Российская политика в карикатурах
Геополитика Путина: реальность или навязчивая идея?
"США и их союзники" лидируют в списке угроз, о которых говорится в Стратегии национальной безопасности РФ. В июле документ утвердил президент Путин. Сергей Елкин о причинах принятия решения.
-
Российская политика в карикатурах
Как французское шампанское в России стало игристым вином
Производитель Moёt & Chandon, чтобы избежать запрета на продажу шампанского в РФ, будет писать на этикетке "игристое вино". Сергей Елкин уверен: добиться этого Путину помогло его профессиональное прошлое.
-
Российская политика в карикатурах
Как Путин во время "прямой линии" бананы дискредитировал
Почему растут цены и почему бананы в России дешевле моркови, спросили граждане Владимира Путина во время "прямой линии". От несправедливости ответа овощи у Сергея Елкина даже заговорили.
-
Российская политика в карикатурах
"Прямая линия" Путина: ловкость слов и никакого мошенничества
Во время общения с гражданами Владимир Путин поинтересовался, где находится Троицк, и объяснил, почему бананы дешевле моркови. Сергей Елкин восхищен мастерством российского президента.
-
Российская политика в карикатурах
Просто обыск? Что на самом деле ждет журналистов "Проекта"
Полиция провела обыски у авторов нового расследования "Проекта" о главе российского МВД Владимире Колокольцеве. Дело обыском не закончится, подозревает карикатурист Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Российский оппозиционер? Значит, жди обыска!
Задержанию политика Дмитрия Гудкова предшествовал обыск у него и его помощников. В России трудно найти оппозиционера, который не прошел бы через процедуру обыска, констатирует Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Шпионский скандал между Чехией и Россией: ответят дипломаты?
Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на военных складах в Чехии и выслала из страны российских дипломатов. Куда Владимир Путин хотел бы выслать их чешских коллег, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Войска у границы России и Украины: лишь отвлекающий маневр?
Повышенная концентрация российских войск у границы с Украиной вызвала беспокойство не только в Киеве. Цель маневра - сменить повестку дня, чтобы отвлечь от других проблем? Версия Сергея Елкина.
Автор: Сергей Елкин