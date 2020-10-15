Чудеса природы в Германии: от Чёртова стола до Меловых скал (фотогалерея)

В нашей фотогалерее - живописные скалы, водопады, кратерные озера и другие природные красоты Германии.
В Германии - много разных "Швейцарий", но самая первая и знаменитая находится недалеко от саксонской столицы - Дрездена.
Чтобы отдохнуть на пляже, совсем не обязательно ехать за тридевять земель на море.
Особенной популярностью здесь пользуются барочный храм Святого Варфоломея и круговой пеший маршрут "Уголок художника".
Немецкий глагол "waten" означает "переходить вброд, шлепать по воде или грязи", чем и занимаются здесь туристы по время отливов.
В отличие от мегалитов в Стоунхендже, эти исполины - Эксерские камни - появились здесь в Вестфалии вполне естественным образом - поднялись ввысь под воздействием тектонических сил.
Ежегодно в национальном парке Ясмунд на немецком острове Рюгене бывает более миллиона посетителей. Сейчас здесь оборудовали новые маршруты для пеших прогулок.
Его любили пираты. Им владели датчане, немцы, британцы. Восхищался Гейне. Здесь произвели самый мощный неядерный взрыв в истории человечества.
Пик цветения вереска в Люнебургской пустоши приходится на середину августа, но любоваться этими лиловыми ландшафтами - в зависимости от погоды - можно до середины сентября.
Мюриц - самое большое внутреннее озеро Германии. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Лесной регион Гарц находится сразу в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. На Вальпургиеву ночь сюда на гору Броккен слетаются ведьмы.
27 августа исполняется 200 лет со дня первой экспедиции на Цугшпитце в 1820 году. По пути первых покорителей сильно покусали блохи, а на вершине застала врасплох гроза.