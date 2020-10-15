 Чудеса природы в Германии: от Чёртова стола до Меловых скал (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 18.11.2020

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По Германии

Чудеса природы в Германии: от Чёртова стола до Меловых скал (фотогалерея)

В нашей фотогалерее - живописные скалы, водопады, кратерные озера и другие природные красоты Германии.

  • Эльбские Песчаниковые горы (Elbsandsteingebirge), Саксония

    Природные красоты Германии

    Чудеса природы в Германии

    Популярный немецкий туристический сайт Travelbook.de подготовил для своих читателей список из 20 чудес природы в Германии и предложил проголосовать. Представляем пятерку победителей, вернее - шестерку, и после них - остальных номинантов конкурса, так как все они достойны внимания. В голосовании приняло участие 5000 пользователей этого сайта.

  • Эльбские Песчаниковые горы (Elbsandsteingebirge), Саксония
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Эльбские Песчаниковые горы

    На первом месте оказались Эльбские Песчаниковые горы (Elbsandsteingebirge), набравшие 14 процентов голосов. Эта природная достопримечательность расположена в национальном парке Саксонская Швейцария на границе Германии и Чехии. Особой популярностью здесь пользуются скалистый массив Бастай, со смотровой площадки которого открывается потрясающий вид на Эльбу, а также крепость Кёнигштайн.

  • Партнахкламм (Partnachklamm), Бавария
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Партнахкламм

    Второе место, набрав 13 процентов, получило горное ущелье Партнахкламм (Partnachklamm) в Баварии. Находится оно недалеко от горнолыжного курорта Гармиш-Партенкирхен. Высота здешних скалистых стен в некоторых местах превышает 80 метров. Протекающая по ущелью река Партнах питается водами с плато горной системы Цугшпитце - самой высокой горы Германии.

  • Фельсбург (Felsburg), Бавария
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Фельсбург

    На третьем месте оказались две природные достопримечательности - по 10 процентов голосов. На этой фотографии изображен "Скальный замок" - Фельсбург (Felsburg) в деревне Тюхерсфельд. Это место считается своего рода воротами во Франконскую Швейцарию - живописную горную местность в Баварии.

  • Озеро Кёнигсзе (Königssee), Бавария
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Кёнигсзе

    На третьем месте по результатам голосования также оказалось "Королевское озеро" - Кёнигсзе (Königssee) в баварском национальном парке Берхтесгаден. На этой фотографии - паломническая церковь Святого Варфоломея, покровителя пастухов и косарей.

  • Ваттовое море (Wattenmeer), Шлезвиг-Гольштейн
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Ваттовое море в Шлезвиг-Гольштейне

    Четвертое место (7 процентов) занял очень большой по территории природный памятник - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Ваттовое море (Wattenmeer), вернее - Ваттовое море в земле Шлезвиг-Гольштейн. Отметим, что другие части Ваттового моря находятся на территориях Нижней Саксонии, а также соседей Германии - Нидерландов и Дании. Там не менее красиво.

  • Рётбахфаль (Röthbachfall), Бавария

    Природные красоты Германии

    Рётбахфаль

    Замыкает эту пятерку немецких чудес природы самый высокий водопад в Германии - баварский Рётбахфаль (Röthbachfall) в регионе Берхтесгаденер-Ланд. Высота водопада - 380 метров. Как и обещали, одними лидерами ограничиваться не будем и представим дальше всех номинантов из этого списка.

  • Кимзе (Chiemsee), Бавария
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Кимзе

    "Баварским морем" называют в народе это живописное озеро - Кимзе (Chiemsee), расположенное в 60 км от Мюнхена. В 1878 году король Людвиг II приказал заложить на одном из здешних островов свой роскошный загородный дворец - Херренкимзе, известный также как "Баварский Версаль".

  • Трибергские водопады (Triberger Wasserfälle), Баден-Вюртемберг

    Природные красоты Германии

    Трибергские водопады

    Трибергские водопады (Triberger Wasserfälle) на реке Гутах входят в десятку самых больших водопадов Германии. Находится этот живописный каскад в регионе Шварцвальд в земле Баден-Вюртемберг. Общий перепад высот превышает 160 метров.

  • Долина реки Боде (Bodetal), Саксония-Анхальт
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Долина реки Боде

    Долина реки Боде (Bodetal), вернее - двух небольших рек: Варме ("Теплой") Боде и Кальте ("Холодной") Боде, находится в регионе Гарц в земле Саксония-Анхальт. На 10-километровом участке долины между воздушным курортом Трезебургом и городом Тале река протекает по живописному ущелью, глубина которого составляет от 140 до 280 метров. Так эти места выглядят зимой.

  • Тойфельсмауэр (Teufelsmauer), Саксония-Анхальт

    Природные красоты Германии

    Тойфельсмауэр

    Наше следующее чудо природы также находится в регионе Гарц: "Чертова стена" - Тойфельсмауэр (Teufelsmauer). Эта необычная формация скал из песчаника около деревни Веддерслебен впервые была взята под охрану местными властями еще в первой половине XIX века. В 2006 году была внесена в список важнейших Национальных геотопов Германии (Nationaler Geotop).

  • Брухгаузенские камни (Bruchhauser Steine), Северный Рейн - Вестфалия

    Природные красоты Германии

    Брухгаузенские камнни

    Следующая природная достопримечательность - Брухгаузенские камни (Bruchhauser Steine) - также имеет статус Национального геотопа. Эта формация скал находится в земле Северный Рейн - Вестфалия в горах средней высоты Ротхаргебирге. Примерно в шестом веке до нашей эры между этими скалами было возведено укрепление - одно из старейших в регионе Зауэрланд.

  • Эксерские камни (Экстернштайне ), Северный Рейн - Вестфалия
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Эксерские камни

    Возраст скал Экстернштайне (Externsteine), они же - Эксерские камни, в Тевтобургском лесу оценивается в 70 млн лет. Возможно, что у этих скал на свои культовые церемонии собирались кельты или древние германцы. Здешний барельеф со сценой снятия Христа с распятия датируется приблизительно 1150 годом и является одним из важнейших скульптурных изображений романской эпохи в Германии.

  • Чёртов стол - Тойфельстиш (Teufelstisch), Рейнланд-Пфальц

    Природные красоты Германии

    Чёртов стол

    Чёртов стол - Тойфельстиш (Teufelstisch) виден издалека и похож на огромный гриб. Эта 14-метровая скала из красного песчаника находится на трехсотметровом горном хребте около Хинтервайденталя в земле Рейнланд-Пфальц. Вес каменной столешницы превышает 280 тонн, высота несущей колонны составляет 11 метров. Согласно легенде, этот стол сложил для себя сам черт, остановившийся в этих местах на ночлег.

  • Айфель, Рейнланд-Пфальц
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Кратерные озера

    Такие кратерные озера (Maare) можно увидеть в Национальном парке Айфель - вулканическом регионе на западе Германии. Парк находится в земле Рейнланд-Пфвльц между реками Мозель и Рейн.

  • Остров Рюген, Мекленбург - Передняя Померания
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Меловые скалы

    Меловые скалы (Kreidefelsen) - прибрежный ландшафт балтийского острова Рюгена в земле Мекленбург - Передняя Померания. В 2011 году эти скалы вместе со старым буковым лесом в национальном парке на полуострове Ясмунд были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Гроты Фей (Feengrotten), Тюрингия

    Природные красоты Германии

    Гроты Фей

    Гроты Фей (Feengrotten) - бывший рудник около тюрингского города Зальфельда, открытый для публики в 1913 году. На протяжении нескольких столетий здесь добывали разные полезные ископаемые, затем рудник забросили, и под землей постепенно возникли такие сталактитовые образования. В 1993 году они были внесены в Книгу рекордов Гиннесса как "Самые колоритные гроты в мире", которые можно посетить.

  • Озеро Мюриц (Müritzsee), Мекленбург - Передняя Померания
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Мюриц

    Озеро Мюриц (Müritzsee) - крупнейшее озеро на Мекленбургском озерном плато и самое большое озеро Германии, целиком расположенное внутри страны. Отметим, что самым большим озером ФРГ является Боденское озеро на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Площадь немецкой части составляет 173 квадратных километра. Площадь Мюрица - 117 квадратных километров.

  • Люнебургская пустошь, Нижняя Саксония
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Люнебургская пустошь

    Люнебургская пустошь (Lüneburger Heide) в Нижней Саксонии - большая вересковая пустошь, простирающаяся между Гамбургом, Ганновером и Вольфсбургом. Самое красивое время здесь - во время цветения вереска в августе-сентябре.

  • Сааршляйфе, Саар

    Природные красоты Германии

    Петля Саара

    Петля Саара или Сааршляйфе (Saarschleife) - живописная излучина реки Саар в коммуне Метлах. Этим местом еще в середине XIX века во время одного из своих путешествий по Европе восхищался французский писатель Виктор Гюго. Такой вид на петлю открывается со смотровой площадки на скале Клёф (Cloef) со 180-метровой высоты.

  • Остров Гельголанд, Шлезвиг-Гольштейн
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    "Длинная Анна"

    Скала "Длинная Анна" ("Lange Anna") является хорошо узнаваемым символом острова Гельголанда (Шлезвиг-Гольштейн) в Северном море - единственного немецкого острова за пределами территориальных вод Германии.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Эльбские Песчаниковые горы (Elbsandsteingebirge), Саксония

    Природные красоты Германии

    Чудеса природы в Германии

    Популярный немецкий туристический сайт Travelbook.de подготовил для своих читателей список из 20 чудес природы в Германии и предложил проголосовать. Представляем пятерку победителей, вернее - шестерку, и после них - остальных номинантов конкурса, так как все они достойны внимания. В голосовании приняло участие 5000 пользователей этого сайта.

  • Эльбские Песчаниковые горы (Elbsandsteingebirge), Саксония
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Эльбские Песчаниковые горы

    На первом месте оказались Эльбские Песчаниковые горы (Elbsandsteingebirge), набравшие 14 процентов голосов. Эта природная достопримечательность расположена в национальном парке Саксонская Швейцария на границе Германии и Чехии. Особой популярностью здесь пользуются скалистый массив Бастай, со смотровой площадки которого открывается потрясающий вид на Эльбу, а также крепость Кёнигштайн.

  • Партнахкламм (Partnachklamm), Бавария
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Партнахкламм

    Второе место, набрав 13 процентов, получило горное ущелье Партнахкламм (Partnachklamm) в Баварии. Находится оно недалеко от горнолыжного курорта Гармиш-Партенкирхен. Высота здешних скалистых стен в некоторых местах превышает 80 метров. Протекающая по ущелью река Партнах питается водами с плато горной системы Цугшпитце - самой высокой горы Германии.

  • Фельсбург (Felsburg), Бавария
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Фельсбург

    На третьем месте оказались две природные достопримечательности - по 10 процентов голосов. На этой фотографии изображен "Скальный замок" - Фельсбург (Felsburg) в деревне Тюхерсфельд. Это место считается своего рода воротами во Франконскую Швейцарию - живописную горную местность в Баварии.

  • Озеро Кёнигсзе (Königssee), Бавария
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Кёнигсзе

    На третьем месте по результатам голосования также оказалось "Королевское озеро" - Кёнигсзе (Königssee) в баварском национальном парке Берхтесгаден. На этой фотографии - паломническая церковь Святого Варфоломея, покровителя пастухов и косарей.

  • Ваттовое море (Wattenmeer), Шлезвиг-Гольштейн
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Ваттовое море в Шлезвиг-Гольштейне

    Четвертое место (7 процентов) занял очень большой по территории природный памятник - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Ваттовое море (Wattenmeer), вернее - Ваттовое море в земле Шлезвиг-Гольштейн. Отметим, что другие части Ваттового моря находятся на территориях Нижней Саксонии, а также соседей Германии - Нидерландов и Дании. Там не менее красиво.

  • Рётбахфаль (Röthbachfall), Бавария

    Природные красоты Германии

    Рётбахфаль

    Замыкает эту пятерку немецких чудес природы самый высокий водопад в Германии - баварский Рётбахфаль (Röthbachfall) в регионе Берхтесгаденер-Ланд. Высота водопада - 380 метров. Как и обещали, одними лидерами ограничиваться не будем и представим дальше всех номинантов из этого списка.

  • Кимзе (Chiemsee), Бавария
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Кимзе

    "Баварским морем" называют в народе это живописное озеро - Кимзе (Chiemsee), расположенное в 60 км от Мюнхена. В 1878 году король Людвиг II приказал заложить на одном из здешних островов свой роскошный загородный дворец - Херренкимзе, известный также как "Баварский Версаль".

  • Трибергские водопады (Triberger Wasserfälle), Баден-Вюртемберг

    Природные красоты Германии

    Трибергские водопады

    Трибергские водопады (Triberger Wasserfälle) на реке Гутах входят в десятку самых больших водопадов Германии. Находится этот живописный каскад в регионе Шварцвальд в земле Баден-Вюртемберг. Общий перепад высот превышает 160 метров.

  • Долина реки Боде (Bodetal), Саксония-Анхальт
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Долина реки Боде

    Долина реки Боде (Bodetal), вернее - двух небольших рек: Варме ("Теплой") Боде и Кальте ("Холодной") Боде, находится в регионе Гарц в земле Саксония-Анхальт. На 10-километровом участке долины между воздушным курортом Трезебургом и городом Тале река протекает по живописному ущелью, глубина которого составляет от 140 до 280 метров. Так эти места выглядят зимой.

  • Тойфельсмауэр (Teufelsmauer), Саксония-Анхальт

    Природные красоты Германии

    Тойфельсмауэр

    Наше следующее чудо природы также находится в регионе Гарц: "Чертова стена" - Тойфельсмауэр (Teufelsmauer). Эта необычная формация скал из песчаника около деревни Веддерслебен впервые была взята под охрану местными властями еще в первой половине XIX века. В 2006 году была внесена в список важнейших Национальных геотопов Германии (Nationaler Geotop).

  • Брухгаузенские камни (Bruchhauser Steine), Северный Рейн - Вестфалия

    Природные красоты Германии

    Брухгаузенские камнни

    Следующая природная достопримечательность - Брухгаузенские камни (Bruchhauser Steine) - также имеет статус Национального геотопа. Эта формация скал находится в земле Северный Рейн - Вестфалия в горах средней высоты Ротхаргебирге. Примерно в шестом веке до нашей эры между этими скалами было возведено укрепление - одно из старейших в регионе Зауэрланд.

  • Эксерские камни (Экстернштайне ), Северный Рейн - Вестфалия
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Эксерские камни

    Возраст скал Экстернштайне (Externsteine), они же - Эксерские камни, в Тевтобургском лесу оценивается в 70 млн лет. Возможно, что у этих скал на свои культовые церемонии собирались кельты или древние германцы. Здешний барельеф со сценой снятия Христа с распятия датируется приблизительно 1150 годом и является одним из важнейших скульптурных изображений романской эпохи в Германии.

  • Чёртов стол - Тойфельстиш (Teufelstisch), Рейнланд-Пфальц

    Природные красоты Германии

    Чёртов стол

    Чёртов стол - Тойфельстиш (Teufelstisch) виден издалека и похож на огромный гриб. Эта 14-метровая скала из красного песчаника находится на трехсотметровом горном хребте около Хинтервайденталя в земле Рейнланд-Пфальц. Вес каменной столешницы превышает 280 тонн, высота несущей колонны составляет 11 метров. Согласно легенде, этот стол сложил для себя сам черт, остановившийся в этих местах на ночлег.

  • Айфель, Рейнланд-Пфальц
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Кратерные озера

    Такие кратерные озера (Maare) можно увидеть в Национальном парке Айфель - вулканическом регионе на западе Германии. Парк находится в земле Рейнланд-Пфвльц между реками Мозель и Рейн.

  • Остров Рюген, Мекленбург - Передняя Померания
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Меловые скалы

    Меловые скалы (Kreidefelsen) - прибрежный ландшафт балтийского острова Рюгена в земле Мекленбург - Передняя Померания. В 2011 году эти скалы вместе со старым буковым лесом в национальном парке на полуострове Ясмунд были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Гроты Фей (Feengrotten), Тюрингия

    Природные красоты Германии

    Гроты Фей

    Гроты Фей (Feengrotten) - бывший рудник около тюрингского города Зальфельда, открытый для публики в 1913 году. На протяжении нескольких столетий здесь добывали разные полезные ископаемые, затем рудник забросили, и под землей постепенно возникли такие сталактитовые образования. В 1993 году они были внесены в Книгу рекордов Гиннесса как "Самые колоритные гроты в мире", которые можно посетить.

  • Озеро Мюриц (Müritzsee), Мекленбург - Передняя Померания
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Мюриц

    Озеро Мюриц (Müritzsee) - крупнейшее озеро на Мекленбургском озерном плато и самое большое озеро Германии, целиком расположенное внутри страны. Отметим, что самым большим озером ФРГ является Боденское озеро на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Площадь немецкой части составляет 173 квадратных километра. Площадь Мюрица - 117 квадратных километров.

  • Люнебургская пустошь, Нижняя Саксония
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    Люнебургская пустошь

    Люнебургская пустошь (Lüneburger Heide) в Нижней Саксонии - большая вересковая пустошь, простирающаяся между Гамбургом, Ганновером и Вольфсбургом. Самое красивое время здесь - во время цветения вереска в августе-сентябре.

  • Сааршляйфе, Саар

    Природные красоты Германии

    Петля Саара

    Петля Саара или Сааршляйфе (Saarschleife) - живописная излучина реки Саар в коммуне Метлах. Этим местом еще в середине XIX века во время одного из своих путешествий по Европе восхищался французский писатель Виктор Гюго. Такой вид на петлю открывается со смотровой площадки на скале Клёф (Cloef) со 180-метровой высоты.

  • Остров Гельголанд, Шлезвиг-Гольштейн
    Еще по теме

    Природные красоты Германии

    "Длинная Анна"

    Скала "Длинная Анна" ("Lange Anna") является хорошо узнаваемым символом острова Гельголанда (Шлезвиг-Гольштейн) в Северном море - единственного немецкого острова за пределами территориальных вод Германии.

    Автор: Максим Нелюбин


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