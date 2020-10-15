Чудеса природы в Германии: от Чёртова стола до Меловых скал (фотогалерея)

Природные красоты Германии

Гроты Фей

Гроты Фей (Feengrotten) - бывший рудник около тюрингского города Зальфельда, открытый для публики в 1913 году. На протяжении нескольких столетий здесь добывали разные полезные ископаемые, затем рудник забросили, и под землей постепенно возникли такие сталактитовые образования. В 1993 году они были внесены в Книгу рекордов Гиннесса как "Самые колоритные гроты в мире", которые можно посетить.