Что сказал бы Буковски? Писателю посвятили набережную на Рейне

Что сказал бы сам Чарльз Буковски, если бы узнал, что в городе Андернах на Рейне в его честь назовут набережную? Всем, кто вечером 6 августа пришел на церемонию открытия, хотелось знать ответ на этот вопрос: какую шутку отпустил бы этот американский певец нищих кварталов, алкогольных и сексуальных приключений, лошадиных скачек и одиночества, который был воплощением антибюргерства, - по поводу вполне себе бюргерского решения властей города, чьим самым известным сыном стал? "Эти сумасшедшие немцы", - наверное сказал бы он", - предположил глава Общества имени Чарльза Буковски Рони (Roni, псевдоним - Ред.) на церемонии открытия памятного камня и таблички на набережной Рейна "Charles-Bukowski-Ufer".

"Слова, что я пишу, спасают меня от безумия". Автограф и фотография Чарльза Буковски в Андернахе на памятной табличке

Ирония момента: переименование набережной должно было состояться год назад, к столетнему юбилею со дня рождения автора "Лучшей красотки в городе", "Макулатуры" и "Хлеба с ветчиной". Но из-за пандемии все было отложено. Да и сам день рождения у Буковски вообще-то не 6 августа, а на 10 дней позже… Календарные нестыковки устроители обошли бесхитростно, назвав небольшие торжества в его честь "Буковски 100+".

Буковски родился на Рейне, вырос в США

Чарльз Буковски родился под именем Хайнрих Карл Буковски (Heinrich Karl Bukowski) в Андернахе 16 августа 1920 года. Мать, Катарина Фетт (Katharina Fett) была швеей, отец, Генри Буковски, - американским солдатом. В Германии, пережившей поражение в Первой мировой войне, разразился экономический кризис, и пара решила отправиться в Америку, когда будущему американскому писателю и поэту было всего три года.

Мемориальная табличка на доме по адресу Акциенштрассе,12 в Андернахе, где родился Чарльз (Хайнрих Карл) Буковски

Уже в Америке он получил имя "Чарльз" - в семье же у него осталось прозвище "Хэнк", рассказал DW Хайнрих Фетт (Heinrich Fett), двоюродный брат Буковски, который тоже пришел на церемонию открытия набережной. "Его отец был моим крестным отцом, а мой отец (дядя Буковски - Ред.) - его крестным", - добавил Фетт, которому уже сильно за 90.

Скандального писателя Буковски так чествуют впервые

Буковски в России - культовый, но "нишевый" писатель. В Германии же он еще при жизни стал звездой. В общей сложности только здесь продано больше четырех миллионов его книг. В одной из них он сам описывал ставшее легендарным его единственное выступление с чтением стихов в Гамбурге в мае 1978 года: зал на 1200 человек был набит битком, а Буковски справлялся с мандражом перед выступлением только с помощью - чего же еще - любимого вина из долины Мозеля.

Двоюродный брат Буковски Хайнрих Фетт на церемонии открытия набережной Чарльза Буковски

А вот в самом провинциальном Андернахе писателя со скандальной репутацией долгое время стеснялись: его книги здесь хранили в шкафчике с, условно говоря, "порнографической" литературой, а доступ к шкафчику был не у всех, как рассказывал на церемонии открытия директор местной библиотеки Франк Меркен (Frank Merken). Зато теперь город с гордостью объявил о том, что еще нигде на свете Буковски не удостоился такой чести. "Его можно любить или ненавидеть, но он - выдающийся сын города и большой литератор", - сказал бургомистр Андернаха Ахим Хюттен (Achim Hütten).

"Чтобы попасть в Андернах на Рейне, где я родился..."

У самого Буковски есть стихотворение "Щелчок, щелчок", которое начинается со слов: "Чтобы попасть в Андернах на Рейне, где я родился, мне потребовалось сесть на паром…" Так начинается описание одного из двух его визитов, во время которых он провел и несколько дней с родней. "Как-то он напился, и мы вытаскивали его из фонтана", - вспоминал двоюродный брат Хайнрих. Как литератор Буковски не только словом, но и делом поддерживал свой имидж, не делая исключений во время частных поездок.

Известная деревянная статуя рыбачки в Андернахе теперь стоит на набережной Чарльза Буковски

Правда, Чарльз открылся племяннику во время поездки к Лаахскому аббатству Святой Марии и "с другой стороны": мол, это был уже не Буковски-дебошир, а человек, способный написать такие строки: "Мы все умрем рано или поздно, каждый из нас, что за цирк! Одно это должно заставить нас любить друг друга, но нет. Нас ввергают в ужас и сокрушают мелочи, нас съедают заживо пустяки".

Именно этой цитатой открыл церемонию чествования писателя бургомистр Андернаха, затем проводивший гостей мероприятия на посвященную писателю небольшую выставку - в той самой библиотеке. Атмосфера там уже не так соответствовала алкогольному духу Буковски, ведь вино гостям уже не наливали. Дело в том, что пришедшие на торжества, в основном члены Общества имени Буковски, справились с заготовленным к такому случаю мозельским еще на набережной.

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