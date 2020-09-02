Что покупают на немецких арт-аукционах в пандемию

Для арт-рынка 2020 год не стал годом бума. Причина понятна: экономический спад из-за пандемии коронавируса. Зато аукционные дома, торгующие произведениями искусства, оказались на удивление устойчивы к кризису. По-настоящему впечатляющие результаты демонстрируют арт-аукционы в Германии. За счет чего же им это удается?

Делайте ставки, господа!

Пандемия коронавируса не могла не сказаться на мировой аукционной торговле произведениями искусства. Так, лидирующие на арт-рынке аукционные дома Нью-Йорка вынуждены были уйти в онлайн-формат. И рекорды вроде того, что в 2019 году побила картина Клода Моне "Стога" (1890), проданная на нью-йоркском аукционе Sotheby’s за баснословную сумму в более чем 110 миллионов долларов, в 2020 году не повторялись. Самым дорогостоящим лотом на виртуальных торгах Sotheby’s в "год короны" стал "Триптих, вдохновленный Орестеей Эсхила" (1981) кисти Фрэнсиса Бэкона. Он был реализован за 84,6 миллионов долларов. Это значительно меньше, чем было выручено за полотно "Стога", но в то же время намного больше того, что изначально прогнозировали эксперты.

Сегодня участвовать в аукционе можно, не выходя из дома

И все равно, даже несмотря на то, что общие продажи аукционных домов в 2020 году упали, арт-аукционный рынок проявил в кризис невероятную стойкость, отмечает в интервью информационному агентству dpa Йоханнес Фогт (Johannes Vogt), руководитель отдела современного искусства в немецкой компании Artnet, оказывающей исследовательские и торговые услуги на международном арт-рынке. По его словам, то, что происходит на арт-рынке сейчас, не идет ни в какое сравнение с тем, что было во время финансового кризиса 2008 года, когда рынок произведений искусства находился в по-настоящему глубоком упадке.

Как уточняет Фогт, интерес к инвестированию в искусство и покупательная способность не утрачены и в условиях пандемии - просто по всему миру уменьшились объемы продаж. Так, в период с апреля до конца осени 2020 года продавцы предпочитали не выставлять на торги дорогостоящие предметы искусства. Причина тому - общая неопределенность, сопряженная с пандемией и упадком в экономике. И реальность такова, что значительная часть сделок, осуществляемых крупными аукционными домами, обеспечивается в настоящее время через так называемые "частные продажи". В 2020 году оборот рынка частных продаж особенно сильно возрос. Но в принципе, как говорит Йоханнес Фогт, тенденция эта не новая: она наблюдается уже не первый год и к пандемии коронавируса никакого отношения не имеет.

Время виртуальных торгов

Пандемия стала катализатором для виртуальных аукционов. Никогда до сих пор на онлайн-торгах не предлагались произведения искусства, стоимость которых оценивается в миллионы. В "год короны" одним из лотов Sotheby’s, к примеру, стала работа Ивана Айвазовского "Неаполитанский залив" (1878), ушедшая за рекордные для такого формата аукционных продаж 2,8 миллиона долларов. Абсолютно рекордным годом 2020-й стал и для Artnet, утверждает Йоханнес Фогт. По собственным данным этой немецкой компании, в настоящее время она является единственным в мире аукционным домом, проводящим торги исключительно через интернет.

С тем, что пандемия повлекла огромные изменения на аукционном рынке и в сфере искусства, не может не согласиться и Бастьен Лют, старший директор отдела современного искусства немецкого филиала Sotheby’s. Представленные ею данные говорят сами за себя: 362 аукциона, проведенные Sotheby’s в цифровом формате, принесли 522 миллиона долларов. В таком масштабе виртуальные аукционы не проводились здесь еще никогда.

Предметы роскоши "подвигают" искусство

Вдобавок к произведениям искусства каждую неделю на виртуальные торги Sotheby’s выставляются теперь и предметы роскоши - драгоценности и часы класса "люкс". А недавно с молотка пошла и пара игровых кроссовок Nike Air Jordan 1 - именная модель, выпущенная в 1985 году и принадлежавшая ранее легендарному баскетболисту Майклу Джордану. Ее выкупили за 560 тысяч долларов - при начальной цене в 100 тысяч.

Будь то дизайнерские сумочки, драгоценности, коллекционные вина или обувь, которую носили звезды спорта и шоу-бизнеса, - продажу с молотка предметов роскоши довольно давно практикует и аукционный дом Christie’s. Так, в 2020 году здесь, вслед за Sotheby’s, выставили на аукцион игровые кроссовки Майкла Джордана. Этот лот ушел за сенсационные 615 тысяч долларов.

Nike Air Jordan 1

Огромные деньги принесла и пластмассовая корона, которую когда-то приобрел для фотосессии всего за пять долларов и водрузил себе на голову лишь один-единственный раз рэпер Notorious B.I.G. Эта бутафория, выставленная два месяца назад на онлайн-торги в аукционном доме Sotheby’s, ушла с молотка за 580 тысяч долларов. Ничего удивительного в том, что подобные вещи пользуются спросом, нет, говорит Бастьен Лют: согласно ее сведениям, свыше четверти покупателей на онлайн-торгах - люди моложе 40 лет.

Урожайный год

Но особенные сюрпризы продемонстрировали такие немецкие аукционные дома, как известные во всем мире Ketterer в Мюнхене и Van Ham в Кельне. Несмотря на кризис, они процветают. Так, еще до завершения 2020 года объем продаж Ketterer составил 60 миллионов евро. Тем самым почти достигнут уровень успешного 2019 года (62 миллиона евро). В тройке лотов-миллионников, ушедших в Ketterer с молотка, картина Герхарда Рихтера (Gerhard Richter) "Кристиане и Керстин" (1968), которая принесла более 2,6 миллиона евро, и две работы Эрнста Людвига Кирхнера (Ernst Ludwig Kirchner) - "Деревенская улица с яблонями" (1907) и "Возвращающиеся домой косари" (1918), собравшие соответственно почти 1,7 миллиона евро и 1 миллион евро.

Одно из зданий кельнского аукционного дома Van Ham

Как сообщил dpa владелец Ketterer Роберт Кеттерер (Robert Ketterer), в июне 2020 года в этом аукционном доме состоялись лучшие в его истории весенне-летние торги. Переход в цифровой формат не стал для мюнхенской компании проблемой: еще до пандемии почти 90 процентов аукционов в Ketterer проводились вне зала торгов: участники аукционов делали свои ставки в письменной форме, по телефону или через интернет.

Ну, а для кельнского Van Ham весь 2020 год стал самым урожайным за все время существования этого аукционного дома. По словам его владельца Маркуса Айзенбайса (Markus Eisenbeis), в 2020 году на интернет-платформе Van Ham, созданной еще задолго до пандемии, проведено 34 аукциона в режиме онлайн. В общей сложности на них реализовано около 4000 лотов, конечная стоимость которых значительно перекрыла первоначальную. Так что кризис кризисом, а искусство по-прежнему в цене.

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