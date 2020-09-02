 Что покупают на немецких арт-аукционах в пандемию | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.01.2021

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Культура и стиль жизни

Что покупают на немецких арт-аукционах в пандемию

В Германии арт-аукционы ушли в онлайн-формат и бьют один рекорд за другим. Для некоторых аукционных домов 2020 год даже стал лучшим за всю их историю. Что же покупают на торгах?

Триптих, вдохновленный Орестеей Эсхила (1981) кисти Фрэнсиса Бэкона

Для арт-рынка 2020 год не стал годом бума. Причина понятна: экономический спад из-за пандемии коронавируса. Зато аукционные дома, торгующие произведениями искусства, оказались на удивление устойчивы к кризису. По-настоящему впечатляющие результаты демонстрируют арт-аукционы в Германии. За счет чего же им это удается?

Делайте ставки, господа!

Пандемия коронавируса не могла не сказаться на мировой аукционной торговле произведениями искусства. Так, лидирующие на арт-рынке аукционные дома Нью-Йорка вынуждены были уйти в онлайн-формат. И рекорды вроде того, что в 2019 году побила картина Клода Моне "Стога" (1890), проданная на нью-йоркском аукционе Sotheby’s за баснословную сумму в более чем 110 миллионов долларов, в 2020 году не повторялись. Самым дорогостоящим лотом на виртуальных торгах Sotheby’s в "год короны" стал "Триптих, вдохновленный Орестеей Эсхила" (1981) кисти Фрэнсиса Бэкона. Он был реализован за 84,6 миллионов долларов. Это значительно меньше, чем было выручено за полотно "Стога", но в то же время намного больше того, что изначально прогнозировали эксперты. 

Аукционный молоток

Сегодня участвовать в аукционе можно, не выходя из дома

И все равно, даже несмотря на то, что общие продажи аукционных домов в 2020 году упали, арт-аукционный рынок проявил в кризис невероятную стойкость, отмечает в интервью информационному агентству dpa Йоханнес Фогт (Johannes Vogt), руководитель отдела современного искусства в немецкой компании Artnet, оказывающей исследовательские и торговые услуги на международном арт-рынке. По его словам, то, что происходит на арт-рынке сейчас, не идет ни в какое сравнение с тем, что было во время финансового кризиса 2008 года, когда рынок произведений искусства находился в по-настоящему глубоком упадке.

Как уточняет Фогт, интерес к инвестированию в искусство и покупательная способность не утрачены и в условиях пандемии - просто по всему миру уменьшились объемы продаж. Так, в период с апреля до конца осени 2020 года продавцы предпочитали не выставлять на торги дорогостоящие предметы искусства. Причина тому - общая неопределенность, сопряженная с пандемией и упадком в экономике. И реальность такова, что значительная часть сделок, осуществляемых крупными аукционными домами, обеспечивается в настоящее время через так называемые "частные продажи". В 2020 году оборот рынка частных продаж особенно сильно возрос. Но в принципе, как говорит Йоханнес Фогт, тенденция эта не новая: она наблюдается уже не первый год и к пандемии коронавируса никакого отношения не имеет. 

Время виртуальных торгов 

Пандемия стала катализатором для виртуальных аукционов. Никогда до сих пор на онлайн-торгах не предлагались произведения искусства, стоимость которых оценивается в миллионы. В "год короны" одним из лотов Sotheby’s, к примеру, стала работа Ивана Айвазовского "Неаполитанский залив" (1878), ушедшая за рекордные для такого формата аукционных продаж 2,8 миллиона долларов. Абсолютно рекордным годом 2020-й стал и для Artnet, утверждает Йоханнес Фогт. По собственным данным этой немецкой компании, в настоящее время она является единственным в мире аукционным домом, проводящим торги исключительно через интернет. 

С тем, что пандемия повлекла огромные изменения на аукционном рынке и в сфере искусства, не может не согласиться и Бастьен Лют, старший директор отдела современного искусства немецкого филиала Sotheby’s. Представленные ею данные говорят сами за себя: 36аукциона, проведенные Sotheby’s в цифровом формате, принесли 522 миллиона долларов. В таком масштабе виртуальные аукционы не проводились здесь еще никогда.

Предметы роскоши "подвигают" искусство

Вдобавок к произведениям искусства каждую неделю на виртуальные торги Sotheby’s выставляются теперь и предметы роскоши - драгоценности и часы класса "люкс". А недавно с молотка пошла и пара игровых кроссовок Nike Air Jordan 1 - именная модель, выпущенная в 1985 году и принадлежавшая ранее легендарному баскетболисту Майклу ДжордануЕе выкупили за 560 тысяч долларов - при начальной цене в 100 тысяч.

Будь то дизайнерские сумочки, драгоценностиколлекционные вина или обувь, которую носили звезды спорта и шоу-бизнеса, - продажу с молотка предметов роскоши довольно давно практикует и аукционный дом Christie’s. Так, в 2020 году здесь, вслед за Sotheby’sвыставили на аукцион игровые кроссовки Майкла ДжорданаЭтот лот ушел за сенсационные 615 тысяч долларов. 

Nike Air Jordan 1

Nike Air Jordan 1

Огромные деньги принесла и пластмассовая корона, которую когда-то приобрел для фотосессии всего за пять долларов и водрузил себе на голову лишь один-единственный раз рэпер Notorious B.I.G. Эта бутафория, выставленная два месяца назад на онлайн-торги в аукционном доме Sotheby’s, ушла с молотка за 580 тысяч долларов. Ничего удивительного в том, что подобные вещи пользуются спросом, нет, говорит Бастьен Лют: согласно ее сведениямсвыше четверти покупателей на онлайн-торгах - люди моложе 40 лет.

Урожайный год

Но особенные сюрпризы продемонстрировали такие немецкие аукционные дома, как известные во всем мире Ketterer в Мюнхене и Van Ham в Кельне. Несмотря на кризис, они процветают. Так, еще до завершения 2020 года объем продаж Ketterer составил 60 миллионов евро. Тем самым почти достигнут уровень успешного 2019 года (62 миллиона евро). В тройке лотов-миллионников, ушедших в Ketterer с молоткакартина Герхарда Рихтера (Gerhard Richter) "Кристиане и Керстин" (1968), которая принесла более 2,6 миллиона евро, и две работы Эрнста Людвига Кирхнера (Ernst Ludwig Kirchner) - "Деревенская улица с яблонями" (1907) и "Возвращающиеся домой косари" (1918), собравшие соответственно почти 1,7 миллиона евро и 1 миллион евро.

Одно из зданий кельнского аукционного дома Van Ham

Одно из зданий кельнского аукционного дома Van Ham

Как сообщил dpa владелец Ketterer Роберт Кеттерер (Robert Ketterer), в июне 2020 года в этом аукционном доме состоялись лучшие в его истории весенне-летние торги. Переход в цифровой формат не стал для мюнхенской компании проблемой: еще до пандемии почти 90 процентов аукционов в Ketterer проводились вне зала торгов: участники аукционов делали свои ставки в письменной форме, по телефону или через интернет. 

Ну, а для кельнского Van Ham весь 2020 год стал самым урожайным за все время существования этого аукционного дома. По словам его владельца Маркуса Айзенбайса (Markus Eisenbeis), в 2020 году на интернет-платформе Van Ham, созданной еще задолго до пандемии, проведено 34 аукциона в режиме онлайн. В общей сложности на них реализовано около 4000 лотов, конечная стоимость которых значительно перекрыла первоначальную. Так что кризис кризисом, а искусство по-прежнему в цене.

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    Скрытный художник

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    Личное и коллективное

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  • Дядя Руди

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Коллективное и личное

    В том же 1965 году Герхард Рихтер пишет еще одну картину - "Дядя Руди". На ней изображен офицер вермахта. Он тоже погиб на войне. Разумеется, несколько иначе, чем Марианна. Жертвы и преступники в одной семье - типично немецкая ситуация. В Дрездене при нацистах работал врачом первый тесть Рихтера: он занимался стерилизацией людей с умственными расстройствами - таких, как Марианна.

  • Портрет доктора Кноблох

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Обобщенные образы

    Фотореалистичные изображения размыты, как будто промелькнули в старой черно-белой кинохронике. И поэтому запоминаются, становятся обобщенным образом. В этой манере Рихтер интенсивно работал на протяжении многих лет. С 1964 по 1967 год он писал многочисленные портреты коллег-художников, галеристов и коллекционеров. "Портрет доктора Кноблох" (1964) был первым такого рода.

  • Конрад Люге и Герхард Рихтер на выставке капреализма

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Живые "экспонаты"

    На Западе Рихтер вошел в группу художников, вдохновленных американским поп-артом. Результатом их творческих поисков стала выставка "капиталистического реализма" в одном мебельном магазине в Дюссельдорфе. Вспоминая об этом эпизоде, художник (на фото справа) отметил в интервью: "Я приехал из Дрездена, где царил "соцреализм". Идея выставки родилась из иронии, так как мы жили в капитализме".

  • Атлас

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Архив современности

    В 1962 году Герхард Рихтер начал проект "Атлас", в котором частная жизнь людей сопоставлена с рассказом о немецкой истории. Для этого проекта художник собирал газетные вырезки, фотографии, объекты и документы. В итоге в "Атласе" накопилось несколько сотен исторических реалий. В 1997 году этот архив целой эпохи был показан на выставке Documenta в Касселе и издан в виде фотоальбома.

  • 48 портретов

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Мировое признание

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  • Эмма

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    "Эмма"

    Разностильное искусство Герхарда Рихтера не поддается однозначной категоризации. Известность принесли ему "фото-картины", которые он начал писать с 1962 года. Но это не совсем фотореализм. Общность скорее формальная: Рихтер просто использует снимок как основу. На его знаменитой картине "Эмма" (1966) изображена призрачная женщина, как будто сотканная из сновидений или воспоминаний.

  • Бетти

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Вызов нормам

    На картине "Бетти" (1988) Герхард Рихтер почти с фотографической точностью изобразил свою дочь. Портретом картину назвать нельзя - лицо сокрыто от зрителя. Зато тщательно переданы цвета и узоры одежды. Фотоподобная живопись буквально поворачивается спиной ко всем художественным нормам, но передает ощущение чистоты и красоты портретируемой.

  • Самолеты

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Серийное искусство

    Рихтер рисовал не только людей и не только портреты. Внимание художника привлекала реальность во всем ее многообразии, от облаков и снежных покровов до зданий и военных самолетов.

  • Свеча

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Культовый мотив

    Из серии картин, изображающих свечи, особую известность получила "Свеча" 1982 года - после того, как была использована группой Sonic Youth в оформлении обложки альбома "Daydream Nation".

  • Серое

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Оттенки серого

    В 70-х годах Герхард Рихтер работает в стиле минимализм и создает монохромную серию "Серое". Говоря о своем любимом цвете, художник в 1975 году сказал: "Он не делает заявлений; не пробуждает ни чувств, ни ассоциаций; он невидим и не невидим. Его неприметность дарит ему способность быть посредником, проявлять нечто, как фотография (...) Для меня серый - эквивалент беспристрастности (...)".

  • 256 цветов

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Цветовые таблицы

    Рихтер во всех своих работах экспериментирует со средствами выразительности в живописи. Взяв серый цвет как некую точку отсчета, он изучал возможные сочетания цветов и их воздействие на смотрящего. В цикле "Цвета" художник, используя красный, синий, желтый и зеленый цвета, вывел более четырех тысяч различных тонов.

  • Пиксельный витраж Рихтера

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Пиксельный витраж

    Цветные квадраты легли в основу "пиксельного" витража для Кельнского собора. Витраж состоит из 11.500 стеклянных квадратов 72 цветов. Он был установлен в готическом соборе в 2007 году.

  • Из серии Абстрактная живопись

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Экспрессивная абстракция

    Рихтер никогда не стоит долго на одном месте. После увлечения "пиксельными кубиками" и разноцветными полосками он отдался буйству абстрактного экспрессионизма, флагманами которого в то время были американцы во главе с Джексоном Поллоком.

  • Из серии Абстрактная живопись

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Постижение непостижимого

    Между реальностью и изображением балансирует искусство Рихтера. В разные периоды его творчества поиск их связи и взаимодействия принимал различные формы. Абстрактные картины Рихтера стали окончательным признанием в том, что тайну реальности постичь невозможно. "Меня интересует только то, чего я не понимаю", - говорит художник.

  • Инсталляция из стекла

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    Мастер на все руки

    Творческое наследие Герхарда Рихтера огромно и многостильно. Он занимается не только живописью, но и фотоколлажем, инсталляцией, созданием монохромных паненелей и объектов из зеркал и стекла. Успеха и признания добивается он во всем, всегда и везде.

  • Герхард Рихтер

    Герхард Рихтер: художник, спасающий живопись

    В вечном поиске

    Его называют "спасителем живописи в XXI веке". Отчасти потому, что он не отворачивался от холста, даже тогда, когда другие предрекали смерть живописной традиции. Герхард Рихтер убежден, что "когда не останется ни одного священника и философа, самыми важными людьми в мире будут художники". Другая его цитата: "Искусство - высшая форма надежды".

    Автор: Элла Володина, Наталия Королева


Контекст

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