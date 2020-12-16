Суд: Картина Кандинского останется в музее Амстердама

Суд в Амстердаме в среду, 16 декабря, отказался вернуть "Картину с домами" Василия Кандинского наследникам еврейской супружеской четы Левенштейн, которой первоначально принадлежала эта работа. Вынося такое решение, суд подтвердил заключение государственной комиссии по возвращению награбленных нацистами произведений искусства.
"Картина с домами", написанная Кандинским в 1909 году, была конфискована нацистами у семьи Левенштейн и в 1940 году приобретена на аукционе Музеем современного искусства Стеделейк в Амстердаме. В 2018 году госкомиссия по возвращению произведений искусства отвергла претензии наследников четы Левенштейн, посчитав интересы музея более важными. Наследники ныне попытались оспорить это решение в суде, но безуспешно. Они намерены обжаловать решение суда в Амстердаме.
Проблемы с возвращением награбленных ценностей
Только несколько дней тому назад государственная следственная комиссия констатировала наличие серьезных недостатков в существующей в Нидерландах практике возвращения награбленных нацистами ценностей. Комиссия, в частности, указала, что отказ вернуть картину Кандинского наследникам семьи Левенштейн противоречит международным правилам. Суд в Амстердаме, однако, проигнорировал это заключение.
Адвокат истцов Джеймс Палмер назвал решение суда неправильным сигналом. "Если это судебное решение останется в силе, то это будет означать, что нидерландской политики возвращения ценностей фактически не существует, и награбленные произведения искусства в Нидерландах, очевидно, никогда не будут возвращены. Это противоречит морали и абсолютно неприемлемо", - подчеркнул адвокат.
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"Фландрия" Отто Дикса
Признанный художник Веймарской Республики и ветеран Первой мировой войны, Отто Дикс с его гибнущими в траншеях Фландрии солдатами не мог понравиться нацистам. Дикс писал эту картину подпольно в 1934-36 годах.
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"Черные комнаты" Карла Хофера
Художник Карл Хофер написал эту картину заново после того, как оригинал был уничтожен во время одной из бомбежек Германии в 1943 году.
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"Тельтов" Лионеля Фейнингера (1918)
Эта абстрактная картина Лионеля Фейнингера была включена нацистами в экспозицию пропагандистской выставки "Дегенеративное искусство", которая открылась в Мюнхене в 1937 году. Нацисты конфисковали 16 000 художественных произведений из государственных музеев и галерей.
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Автопортрет Карла Хофера (1935)
Нацисты конфисковали этот автопортрет Карла Хофера и продали его позднее на аукционе вместе со многими другими изъятыми ими произведениями современного искусства. Картину приобрел американский коллекционер. Вернула автопортрет музею вдова коллекционера в 2014 году.
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"Выскочки" ("Маляры") Бернхарда Кретшмара (1939)
Этой картине можно дать разные толкования. Название переводится и как "Выскочки", и как "Поднимающиеся наверх". В витрине выставлена книга Гитлера "Моя борьба" рядом с другой, на обложке которой изображен Муссолини. "Возможно, магазин перекрашивают потому, что он раньше принадлежал евреям" - предлагает еще одну из возможных интерпретаций куратор выставки в Берлине Дитер Шольц.
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"Голова" Ханса Ульмана (1935)
Скульптор Ханс Ульман создал пластические эскизы из проволоки в берлинской тюрьме, куда его бросили национал-социалисты, потому что он распространял антинацистские листовки. Скульптуры он сделал уже на свободе, тайно. Они выполнены в духе преследовавшегося в "третьем рейхе" художественного авангарда.
Автор: Элла Володина