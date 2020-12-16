 Суд: Картина Кандинского останется в музее Амстердама | Новости из Германии о Европе | DW | 16.12.2020

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Европа

Суд: Картина Кандинского останется в музее Амстердама

Произведение Васиилия Кандинского "Картина с домами" было похищено нацистами у семьи Левенштейнов и впоследствии приобретено на аукционе музеем в Амстердаме. Суд решил не возвращать полотно наследникам потерпевших.

Картина с домами Кандинского

Суд в Амстердаме в среду, 16 декабря, отказался вернуть "Картину с домами" Василия Кандинского наследникам еврейской супружеской четы Левенштейн, которой первоначально принадлежала эта работа. Вынося такое решение, суд подтвердил заключение государственной комиссии по возвращению награбленных нацистами произведений искусства.

"Картина с домами", написанная Кандинским в 1909 году, была конфискована нацистами у семьи Левенштейн и в 1940 году приобретена на аукционе Музеем современного искусства Стеделейк в Амстердаме. В 2018 году госкомиссия по возвращению произведений искусства отвергла претензии наследников четы Левенштейн, посчитав интересы музея более важными. Наследники ныне попытались оспорить это решение в суде, но безуспешно. Они намерены обжаловать решение суда в Амстердаме.

Проблемы с возвращением награбленных ценностей

Только несколько дней тому назад государственная следственная комиссия констатировала наличие серьезных недостатков в существующей в Нидерландах практике возвращения награбленных нацистами ценностей. Комиссия, в частности, указала, что отказ вернуть картину Кандинского наследникам семьи Левенштейн противоречит международным правилам. Суд в Амстердаме, однако, проигнорировал это заключение.

Адвокат истцов Джеймс Палмер назвал решение суда неправильным сигналом. "Если это судебное решение останется в силе, то это будет означать, что нидерландской политики возвращения ценностей фактически не существует, и награбленные произведения искусства в Нидерландах, очевидно, никогда не будут возвращены. Это противоречит морали и абсолютно неприемлемо", - подчеркнул адвокат.

Смотрите также:

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

    "Фландрия" Отто Дикса

    Признанный художник Веймарской Республики и ветеран Первой мировой войны, Отто Дикс с его гибнущими в траншеях Фландрии солдатами не мог понравиться нацистам. Дикс писал эту картину подпольно в 1934-36 годах.

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

    "Черные комнаты" Карла Хофера

    Художник Карл Хофер написал эту картину заново после того, как оригинал был уничтожен во время одной из бомбежек Германии в 1943 году.

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

    "Тельтов" Лионеля Фейнингера (1918)

    Эта абстрактная картина Лионеля Фейнингера была включена нацистами в экспозицию пропагандистской выставки "Дегенеративное искусство", которая открылась в Мюнхене в 1937 году. Нацисты конфисковали 16 000 художественных произведений из государственных музеев и галерей.

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

    Автопортрет Карла Хофера (1935)

    Нацисты конфисковали этот автопортрет Карла Хофера и продали его позднее на аукционе вместе со многими другими изъятыми ими произведениями современного искусства. Картину приобрел американский коллекционер. Вернула автопортрет музею вдова коллекционера в 2014 году.

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

    "Выскочки" ("Маляры") Бернхарда Кретшмара (1939)

    Этой картине можно дать разные толкования. Название переводится и как "Выскочки", и как "Поднимающиеся наверх". В витрине выставлена книга Гитлера "Моя борьба" рядом с другой, на обложке которой изображен Муссолини. "Возможно, магазин перекрашивают потому, что он раньше принадлежал евреям" - предлагает еще одну из возможных интерпретаций куратор выставки в Берлине Дитер Шольц.

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

    "Голова" Ханса Ульмана (1935)

    Скульптор Ханс Ульман создал пластические эскизы из проволоки в берлинской тюрьме, куда его бросили национал-социалисты, потому что он распространял антинацистские листовки. Скульптуры он сделал уже на свободе, тайно. Они выполнены в духе преследовавшегося в "третьем рейхе" художественного авангарда.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 02:11

Сенсационная выставка шедевров из тайной коллекции нацистского арт-дилера (02.11.2017)

Контекст

Граф фон Шуленбург: "Книги из Павловска запачканы кровью"

Граф фон Шуленбург вернул музею Павловска 125 книг, вывезенных нацистами и оказавшихся в библиотеке семьи. Глава знаменитого аристократического рода дал интервью DW.  

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