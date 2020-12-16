Суд: Картина Кандинского останется в музее Амстердама

Суд в Амстердаме в среду, 16 декабря, отказался вернуть "Картину с домами" Василия Кандинского наследникам еврейской супружеской четы Левенштейн, которой первоначально принадлежала эта работа. Вынося такое решение, суд подтвердил заключение государственной комиссии по возвращению награбленных нацистами произведений искусства.

"Картина с домами", написанная Кандинским в 1909 году, была конфискована нацистами у семьи Левенштейн и в 1940 году приобретена на аукционе Музеем современного искусства Стеделейк в Амстердаме. В 2018 году госкомиссия по возвращению произведений искусства отвергла претензии наследников четы Левенштейн, посчитав интересы музея более важными. Наследники ныне попытались оспорить это решение в суде, но безуспешно. Они намерены обжаловать решение суда в Амстердаме.

Проблемы с возвращением награбленных ценностей

Только несколько дней тому назад государственная следственная комиссия констатировала наличие серьезных недостатков в существующей в Нидерландах практике возвращения награбленных нацистами ценностей. Комиссия, в частности, указала, что отказ вернуть картину Кандинского наследникам семьи Левенштейн противоречит международным правилам. Суд в Амстердаме, однако, проигнорировал это заключение.

Адвокат истцов Джеймс Палмер назвал решение суда неправильным сигналом. "Если это судебное решение останется в силе, то это будет означать, что нидерландской политики возвращения ценностей фактически не существует, и награбленные произведения искусства в Нидерландах, очевидно, никогда не будут возвращены. Это противоречит морали и абсолютно неприемлемо", - подчеркнул адвокат.

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