Что на самом деле происходит в Мариуполе и на заводе "Азовсталь" по словам очевидцев (22.04.2022)

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Этим людям удалось выбраться из ада. Так они описывают то, что происходит в Мариуполе почти два месяца.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 22 апреля.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 23 апреля.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 апреля.
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