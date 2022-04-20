 Что на самом деле происходит в Мариуполе и на заводе ″Азовсталь″ по словам очевидцев (22.04.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 22.04.2022

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Что на самом деле происходит в Мариуполе и на заводе "Азовсталь" по словам очевидцев (22.04.2022)

Этим людям удалось выбраться из ада. Так они описывают то, что происходит в Мариуполе почти два месяца.

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