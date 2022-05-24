Что думает о политике белорусская молодежь? Данные нового соцопроса

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"Молодежный блок" презентовал исследование о взглядах молодежи на политическую ситуацию в Беларуси, геополитические союзы и узнавание политиков. Подробнее - у DW.
"Страна меняется по мере того, как сменяются поколения. Нынешняя молодежь 18-35 лет - это поколение, которое через 10-15 лет будет задавать тренды и формировать общественное мнение в стране", - так член исследовательской группы "Молодежного блока" Данила Лаврецкий объясняет идею исследования настроений молодежи Беларуси, которое недавно провела организация. По его словам, именно молодые люди являются наиболее политически активными, поэтому важно знать, что на данный момент эта аудитория думает о тех или иных событиях. Что удалось узнать "Молодежному блоку" во время соцопроса - у DW.
Свое исследование "О чем думает белорусская молодежь" организация проводила совместно с блогом "Низкая теория" с середины апреля по начало мая 2022 года среди молодых людей в возрасте 18-35 лет. Самый слабый момент в исследовании - это его выборка, о чем сразу же оговариваются исследователи. Данные собирались с помощью онлайн-опроса, методом самозаполнения анкеты, а рекрутинг респондентов осуществлялся посредством рекламы в соцсетях - VK, OK, TikTok, Facebook, Instagram. Опросить удалось 801 человека.
Из-за специфики рекрутинга в выборке недопредставлены малообразованные и сельские группы молодежи. "В Беларуси невозможно заниматься полевым сбором данных оффлайн. Поэтому приходится заимствовать любые доступные методы. Но справедливости ради - другие исследовательские центры говорят, что взгляды людей из сельской местности, в принципе, сопоставимы с жителями малых городов, которые у нас достаточно представлены", - говорит Лаврецкий и добавляет, что это пилотное исследование организации.
В любом случае, данные, которые получил "Молодежный блок", достойны внимания. Так, действующую власть поддерживает только 17% опрошенных, в то время как ее противниками назывались 83% респондентов. "Даже с учетом того, что у нас есть перекос в выборке, количество сторонников власти небольшое. Если взять ту недопредставленность, то можно ожидать 25-30% - это потолок количества сторонников власти", - поясняет Лаврецкий.
Результаты, которые больше всего удивили самих исследователей, - это геополитические ориентации молодых белорусов. Наибольшая доля (42%) считает, что Беларуси было бы лучше находиться в Балто-Черноморском союзе, 29% высказались за ЕС, 10% - за Евразийский союз, а еще 10% предпочли нейтралитет. "Этого не было в других исследованиях, возможности выбрать только одну структуру на вопрос о геополитическом выборе (у Chatham House мультивыбор). Получается, что больший процент собрал гипотетический союз стран Восточной Европы. Это довольно неочевидные данные", - считает один из авторов исследования.
Кроме того, исследование показало, что именно президентские выборы 2020 года заинтересовали молодежь политическими процессами в стране: в них участвовало 90% опрошенных, в то время как в парламентских выборах 2019 года - только 31%. Ответ на вопрос о самых узнаваемых белорусских лидерах неожиданным не стал: в топе среди молодежи Александр Лукашенко (95%), Светлана Тихановская (93%), Виктор Бабарико (93%) и Сергей Тихановский (92%).
Институция, которая пользуется наибольшим доверием среди молодежи - Католическая церковь (28%), в то время как самый большой антирейтинг - у Лукашенко, МВД и парламента. Среди общественно-политических организаций самая известная - Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ), а затем идут Офис Светланы Тихановской, Координационный совет оппозиции и провластная "Белая русь".
Еще одним интересным моментом в исследовании Лаврецкий называет проблемы, которые волнуют молодежь: "Преобладают ценностные вопросы - права человека, нечестные выборы, политический кризис в стране и политические преследования. Интуитивно это не очевидно, ведь часто говорят, что "холодильник побеждает", то есть людей больше заботит экономическое благосостояние. Но, как мы видим, срез молодежи демонстрирует обратное".
Однако исследователь отмечает, что в этом плане есть различия среди сторонников и противников власти: "Если в общей выборке преобладают проблемы политико-социальные, то для провластной группы важнее экономические проблемы". Так, только 15% сторонников власти назвали проблемой нечестные выборы, в то время как маленькие зарплаты и цены на продукты - 69%.
Также исследование показало, что большинство молодежи часто обсуждает политику в повседневной жизни и готово в ней участвовать. Среди способов высказывания политических взглядов преобладает участие в демонстрации или пикете (58%), подписание петиций (57%) и бойкот товаров и услуг (53%). Вместе с тем, как и в случае с актуальными проблемами, есть значительная разница в ответах сторонников и противников власти: среди провластной группы участвовать в демонстрациях и пикетах готовы только 15%, в то время как в оппозиционной группе - 75%.
Вместе с тем "Молодежный блок" - не единственный, кто в последнее время делал исследование настроений белорусов. Например, регулярно свои данные публикует руководитель белорусской инициативы Chatham House Григорий Астапеня, которые исследует настроения городского населения белорусов. Комментируя соцопрос "Молодежного блока", Астапеня хвалит молодых коллег, но в то же время отмечает некоторые несоответствия с собственными данными.
"Во-первых, мы в своем исследовании делаем более детальную возрастную разбивку: 18-24 и 25-35. Все-таки белорус в 20 и белорус в 32 - это абсолютно разные люди с разными взглядами на жизнь и нельзя их объединять. Во-вторых, что важнее и чего не видно в опросе "Молодежного блока" - людей, которые не являются ни сторонниками, ни противниками власти. Мы видим, что особенно в возрастной группе 18-24 лет очень много тех, кто не имеет ответа и выбирает опцию "затрудняюсь ответить". Таких людей тоже нужно показывать", - считает Астапеня.
Касательно цифр поддержки власти, исследования Chatham House обычно показывают 25-30%: "Мы не видим тут особенных отличий по обществу, во всех возрастных группах есть примерно одинаковая величина тех, кто за протест и тех, кто за Лукашенко. Просто среди молодых людей больше молчаливых. Но в целом история про то, что среди молодых больше активных, а пенсионеры не такие - это неправда, существенных отличий нет".
В целом Григорий Астапеня говорит, что "Молодежному блоку" важно работать с перекосом и смещением выборки - это то, над чем сейчас думают все исследователи. Но сам факт появления этого соцопроса он оценивает позитивно, отмечая, что белорусское общество заинтересовано в появлении новых и разнообразных данных.
С этой мыслью соглашается и Лаврецкий, считая, что в условиях практически полного запрета исследований, чем больше собирается данных, тем лучше. "Мы планирует делать ежеквартальный срез, чтобы наблюдать динамику. Доработаем методологические проблемы, возможно, изменим набор вопросов и формулировки. Также хотелось бы углубиться в ценностно-идеологическую сторону, потому что о ценностных установках белорусов в целом известно очень мало", - делится планами Данила Лаврецкий.
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