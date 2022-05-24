Что думает о политике белорусская молодежь? Данные нового соцопроса

"Страна меняется по мере того, как сменяются поколения. Нынешняя молодежь 18-35 лет - это поколение, которое через 10-15 лет будет задавать тренды и формировать общественное мнение в стране", - так член исследовательской группы "Молодежного блока" Данила Лаврецкий объясняет идею исследования настроений молодежи Беларуси, которое недавно провела организация. По его словам, именно молодые люди являются наиболее политически активными, поэтому важно знать, что на данный момент эта аудитория думает о тех или иных событиях. Что удалось узнать "Молодежному блоку" во время соцопроса - у DW.

Большинство молодежи настроено оппозиционно

Свое исследование "О чем думает белорусская молодежь" организация проводила совместно с блогом "Низкая теория" с середины апреля по начало мая 2022 года среди молодых людей в возрасте 18-35 лет. Самый слабый момент в исследовании - это его выборка, о чем сразу же оговариваются исследователи. Данные собирались с помощью онлайн-опроса, методом самозаполнения анкеты, а рекрутинг респондентов осуществлялся посредством рекламы в соцсетях - VK, OK, TikTok, Facebook, Instagram. Опросить удалось 801 человека.

Из-за специфики рекрутинга в выборке недопредставлены малообразованные и сельские группы молодежи. "В Беларуси невозможно заниматься полевым сбором данных оффлайн. Поэтому приходится заимствовать любые доступные методы. Но справедливости ради - другие исследовательские центры говорят, что взгляды людей из сельской местности, в принципе, сопоставимы с жителями малых городов, которые у нас достаточно представлены", - говорит Лаврецкий и добавляет, что это пилотное исследование организации.

В любом случае, данные, которые получил "Молодежный блок", достойны внимания. Так, действующую власть поддерживает только 17% опрошенных, в то время как ее противниками назывались 83% респондентов. "Даже с учетом того, что у нас есть перекос в выборке, количество сторонников власти небольшое. Если взять ту недопредставленность, то можно ожидать 25-30% - это потолок количества сторонников власти", - поясняет Лаврецкий.

За какой союз выступает молодежь

Результаты, которые больше всего удивили самих исследователей, - это геополитические ориентации молодых белорусов. Наибольшая доля (42%) считает, что Беларуси было бы лучше находиться в Балто-Черноморском союзе, 29% высказались за ЕС, 10% - за Евразийский союз, а еще 10% предпочли нейтралитет. "Этого не было в других исследованиях, возможности выбрать только одну структуру на вопрос о геополитическом выборе (у Chatham House мультивыбор). Получается, что больший процент собрал гипотетический союз стран Восточной Европы. Это довольно неочевидные данные", - считает один из авторов исследования.

Кроме того, исследование показало, что именно президентские выборы 2020 года заинтересовали молодежь политическими процессами в стране: в них участвовало 90% опрошенных, в то время как в парламентских выборах 2019 года - только 31%. Ответ на вопрос о самых узнаваемых белорусских лидерах неожиданным не стал: в топе среди молодежи Александр Лукашенко (95%), Светлана Тихановская (93%), Виктор Бабарико (93%) и Сергей Тихановский (92%).

Институция, которая пользуется наибольшим доверием среди молодежи - Католическая церковь (28%), в то время как самый большой антирейтинг - у Лукашенко, МВД и парламента. Среди общественно-политических организаций самая известная - Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ), а затем идут Офис Светланы Тихановской, Координационный совет оппозиции и провластная "Белая русь".

Побеждает не холодильник?

Еще одним интересным моментом в исследовании Лаврецкий называет проблемы, которые волнуют молодежь: "Преобладают ценностные вопросы - права человека, нечестные выборы, политический кризис в стране и политические преследования. Интуитивно это не очевидно, ведь часто говорят, что "холодильник побеждает", то есть людей больше заботит экономическое благосостояние. Но, как мы видим, срез молодежи демонстрирует обратное".

Однако исследователь отмечает, что в этом плане есть различия среди сторонников и противников власти: "Если в общей выборке преобладают проблемы политико-социальные, то для провластной группы важнее экономические проблемы". Так, только 15% сторонников власти назвали проблемой нечестные выборы, в то время как маленькие зарплаты и цены на продукты - 69%.

Также исследование показало, что большинство молодежи часто обсуждает политику в повседневной жизни и готово в ней участвовать. Среди способов высказывания политических взглядов преобладает участие в демонстрации или пикете (58%), подписание петиций (57%) и бойкот товаров и услуг (53%). Вместе с тем, как и в случае с актуальными проблемами, есть значительная разница в ответах сторонников и противников власти: среди провластной группы участвовать в демонстрациях и пикетах готовы только 15%, в то время как в оппозиционной группе - 75%.

Как соотносятся данные "Молодежного блока" с другими исследованиями?

Вместе с тем "Молодежный блок" - не единственный, кто в последнее время делал исследование настроений белорусов. Например, регулярно свои данные публикует руководитель белорусской инициативы Chatham House Григорий Астапеня, которые исследует настроения городского населения белорусов. Комментируя соцопрос "Молодежного блока", Астапеня хвалит молодых коллег, но в то же время отмечает некоторые несоответствия с собственными данными.

"Во-первых, мы в своем исследовании делаем более детальную возрастную разбивку: 18-24 и 25-35. Все-таки белорус в 20 и белорус в 32 - это абсолютно разные люди с разными взглядами на жизнь и нельзя их объединять. Во-вторых, что важнее и чего не видно в опросе "Молодежного блока" - людей, которые не являются ни сторонниками, ни противниками власти. Мы видим, что особенно в возрастной группе 18-24 лет очень много тех, кто не имеет ответа и выбирает опцию "затрудняюсь ответить". Таких людей тоже нужно показывать", - считает Астапеня.

Касательно цифр поддержки власти, исследования Chatham House обычно показывают 25-30%: "Мы не видим тут особенных отличий по обществу, во всех возрастных группах есть примерно одинаковая величина тех, кто за протест и тех, кто за Лукашенко. Просто среди молодых людей больше молчаливых. Но в целом история про то, что среди молодых больше активных, а пенсионеры не такие - это неправда, существенных отличий нет".

В целом Григорий Астапеня говорит, что "Молодежному блоку" важно работать с перекосом и смещением выборки - это то, над чем сейчас думают все исследователи. Но сам факт появления этого соцопроса он оценивает позитивно, отмечая, что белорусское общество заинтересовано в появлении новых и разнообразных данных.

С этой мыслью соглашается и Лаврецкий, считая, что в условиях практически полного запрета исследований, чем больше собирается данных, тем лучше. "Мы планирует делать ежеквартальный срез, чтобы наблюдать динамику. Доработаем методологические проблемы, возможно, изменим набор вопросов и формулировки. Также хотелось бы углубиться в ценностно-идеологическую сторону, потому что о ценностных установках белорусов в целом известно очень мало", - делится планами Данила Лаврецкий.

Смотрите также:

Война в Украине и санкции Запада против Минска За пособничество в войне После вторжения России в Украину страны Запада ввели беспрецедентные санкции не только в отношении Москвы, но и Минска - за пособничество в войне. В марте ЕС внес в черный список 22 военачальника из Беларуси, включая помощников министра обороны Леонида Касинского и Игоря Можиловского. Ранее еще 20 чиновникам и военнослужащим запретили въезд в ЕС и заморозили счета и имущество на его территории.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Древесина, цемент, табак ЕС расширил ограничения на поставку в Беларусь товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать развитию военной и оборонной безопасности РБ. Запрещен экспорт из Беларуси древесины, изделий из цемента, железа, стали и резины, хлорида калия, а также ввоз в РБ товаров для табачной продукции, двигателей внутреннего сгорания и других изделий.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Банкноты евро Три белорусских банка - "Белагропромбанк", "Дабрабыт" и Банк развития Республики Беларусь, а также их дочерние компании были отключены от системы SWIFT. ЕС запретил трансакции с Нацбанком РБ, а также финансирование торговли и инвестиций в стране. Европейским банкам запрещают принимать депозиты от граждан Беларуси в размере свыше 100 000 евро. ЕС также не будет поставлять Беларуси банкноты евро.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Программы финансирования Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил доступ России и Беларуси к своим финансам и экспертизе. Это означает отказ от финансирования новых проектов. Кроме того банк пользуется всеми правами на приостановку или отмену дальнейших выплат по существующим проектам. Ранее ЕБРР закрыл свои офисы в Москве и Минске. Все свои программы в РФ и РБ остановил и Всемирный банк.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Санкции США США ввели санкции в отношении 24 белорусских физлиц и юрлиц, причастных к вторжению РФ в Украину. Среди них два госбанка - "Белинвестбанк" и "Дабрабыт", а также ряд предприятий оборонной промышленности и органов безопасности. Персональные санкции коснулись министра обороны РБ Виктора Хренина, госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича и бизнесмена Александра Зайцева из окружения Лукашенко.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Оборонный, аэрокосмический и морской сектор 1 апреля Вашингтон включил в санкционный список организации, связанные с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Среди белорусских организаций и предприятий, попавших в него, - внутренние войска МВД Беларуси, подразделение "Альфа" КГБ, Минский завод колесных тягачей, Государственный военно-промышленный комитет республики, ОАО "Агат-Электромеханический завод", ЗАО "Белтехэкспорт" и другие.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Предметы роскоши Кроме того министерство торговли США запретило к поставкам не только в Россию, но и в Беларусь 600 видов предметов роскоши. Под эмбарго попали алкоголь, косметика, парфюмерия, одежда, аксессуары, обувь, меха, сумки, ковры, антиквариат, ювелирные изделия, мотоциклы и легковые автомобили.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Швейцарские санкции Санкции против Беларуси ужесточила и Швейцария. Запрещен экспорт в РБ товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военно-техническому развитию Беларуси. Расширен и список санкционной продукции для импорта из Беларуси: это изделия из дерева, резины, железа, стали и цемента. Запрет распространяется на финансирование торговли и инвестиций в РБ, а также на операции с Нацбанком.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Японское эмбарго Япония ввела эмбарго на экспорт в РФ и РБ почти 300 видов товаров и технологий: полупроводников, оборудования для связи и нефтепереработки, новейших типов материалов, программ для станков. В черный список вошли 12 организаций, включая Synesis и "Белтехэкспорт", и 12 физлиц - сыновья Александра Лукашенко Виктор и Дмитрий, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава МВД Иван Кубраков и другие.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Семья Лукашенко в черном списке Австралии МИД Австралии наложил ограничения на Александра Лукашенко, его жену Галину и сына Виктора (на фото слева). Кроме того правительство Австралии отменило право на тарифный режим наибольшего благоприятствования (MFN). С 25 апреля в стране начнут действовать дополнительные таможенные пошлины в размере 35% на ввоз товаров из России и Беларуси.

Война в Украине и санкции Запада против Минска Другие санкции Запада против Беларуси Новые санкции действуют в дополнение к ряду рестрикций, принятых в отношении Минска за пособничество нелегальной миграции, в котором Запад обвиняет режим Лукашенко. Кроме того санкционные меры были введены в ответ на разгон мирных протестов и продолжающихся репрессий в Беларуси после выборов - 2020. О них читайте в статье "Мигранты, Ryanair, репрессии: какие санкции Запад ввел против Минска?" Автор: Анна Шторк

