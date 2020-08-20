Число инфицированных коронавирусом в Индии превысило 3 миллиона

В Индии количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 превысило три миллиона человек, сообщило в воскресенье, 23 августа, индийское министерство здравоохранения. На протяжении последних трех недель по суточному приросту инфекции Индия обгоняла все другие страны мира, только за последние сутки прирост составил 69 239 новых случаев.

Как уточняется в сообщении индийского министерства, в стране с населением в 1,3 миллиарда человек с начала коронавирусной пандемии зарегистрировано 3 044 940 случаев заражения. А это время около 2,2 миллионов человек вылечились, 56 706 пациентов скончались от COVID-19.

Индия занимает третье место в мире по количеству заразившихся коронавирусом после США (более 5,6 млн) и Бразилии (более 3,5 млн).

Коронавирус в Германии и в России

В Германии количество заразившихся коронавирусом насчитывает 232 864 человека по состоянию на 23 августа по данным Института имени Роберта Коха. При этом 22 августа количество новых случаев инфицирования за сутки достигло самого высокого уровня с конца апреля - 2034 человек. Максимальный суточный прирост случаев SARS-CoV-2 - более 6000 - был зафиксирован в конце марта - начале апреля. За период пандемии в ФРГ 9269 человек скончались, более 200 тысяч выздоровели.

В России, по данным Минздрава РФ, количество зараженных составляет 956 749 человек, 770 639 выздоровели, около 16 тысяч скончались. По данным Worldometer, всего в мире насчитывается 23 510 620 инфицированных, более 810 тысяч скончались, более 16 млн выздоровели.

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