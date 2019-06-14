Человеку пересадили сердце свиньи. Что говорят ученые о результатах

Операция на сердце 57-летнего немца Давида Беннета (David Bennett) длилась 8 часов. До ее начала никто не знал, возможен ли успех. Но для пациента это был последний шанс выжить. Врачи медицинского центра Университета Мэриленда должны были получить согласие Беннета на операцию. "Я знаю, что это попытка ткнуть пальцем в небо. Но это мой окончательный выбор", - сказал тяжелобольной пациент. У Беннета не было шансов получить донорское сердце человека.

Донорское сердце свиньи пересадили человеку

В ксенотрансплантации (от организма одно биологического вида к другому) в качестве доноров, прежде всего, рассматривают свиней. С физиологической точки зрения органы этого животного похожи на человеческие. Но самой большой опасностью при пересадке было и остается то, что донорские органы животного могут не прижиться в человеческом организме. Однако ученые смогли приблизиться к решению этой проблемы и достичь того, что иммунная система человека больше не воспринимает донорский орган как чужеродное тело.

Органы свиньи и человека похожи

"Шансы пациента на выживание сейчас тяжело оценить, - признается Ута Дамен (Uta Dahmen) из университетской клиники Йены, наблюдая за результатами операции по пересадке сердца свиньи человеку. - Но значительный успех состоит уже в том, что пациент хорошо перенес первые дни после операции. Нужно подождать, что будет дальше, будет ли успех долгосрочным". В принципе, операция такого рода не была неожиданностью, говорят ученые. Неожиданностью в определенной степени стало время ее проведения - в разгар пандемии коронавируса.

Для чего нужны генетические изменения

Ученые изменили гены свиньи, влияющие на донорское сердце, чтобы избежать так называемого гиперакутного отторжения органа. Такая реакция базируется на том, что на поверхности клеток свиньи находятся определенные молекулы сахара, против которых в человеческом организме вырабатываются антитела. Они после трансплантации реагируют на эти молекулы сахара и разрушают донорский орган.

Решение проблемы заключалось в том, чтобы деактивировать те молекулы сахара, то есть генетически модифицировать сердце животного. Чтобы не допустить реакции отторжения донорского органа, необходимо провести генетические изменения, которые происходят в яйцеклетке. Один ген должен быть удален специальными ножницами CRISPR/Cas9, что можно сделать без особых проблем, указывают ученые.

В целом для этой операции были нейтрализованы три гена свиньи, которые ответственны за реакцию отторжения донорского органа. Один из них был деактивирован, чтобы избежать чрезмерного роста сердца свиньи. Кроме того, шесть человеческих генов ученые внедрили в геном свиньи, чтобы повысить восприимчивость иммунной системы. Но, несмотря на то, что первые часы и дни после операции пациент чувствует себя хорошо, опасность отторжения все же сохраняется. И спустя месяцы донорский орган может не прижиться в теле человека, даже если сама операция прошла успешно.

Уникальная операция

Пересадка человеку сердца свиньи на данный момент уникальна, все пристально следят за тем, как будет реагировать организм пациента в долгосрочной перспективе. Конрад Фишер (Konrad Fischer), руководитель секции ксенотрансплантации Технической высшей школы Мюнхена, полон оптимизма: "Ксенорансплантация, в принципе, имеет преимущества перед пересадкой донорских органов от человека к человеку".

Операция на сердце

Животные-доноры в отдельных случаях могут подвергаться генетическим изменениям, чтобы их донорские органы не были отторгнуты человеческим организмом. "Иммунносупресивные субстанции могут быть созданы с помощью трансплантанта. Выращивать свиней-доноров можно в стандартизированных условиях под воздействием гуманопатогенных вирусов и бактерий", - поясняет Конрад Фишер. Таким образом, в долгосрочной перспективе каждому пациенту мог бы быть предоставлен необходимый донорский орган, считает Фишер.

Успешная пересадка почек

До того, как была проведена успешная трансплантация сердца свиньи, были и другие успешные операции по пересадке органов животных человеку. Так, американские хирурги пересадили человеку донорские почки свиньи. На момент принятия решения об операции мозг пациентки был мертв, поэтому согласие дала ее семья и в октябре 2021 года операцию провели. Это был успешный эксперимент команды исследователей NYU Langone Health. Важным его результатом стало то, что человеческий организм не отторгнул донорский орган животного.

Во время операции, проведенной NYU Langone Health

Особенностью той операции стало то, что ученые не полностью трансплантировали донорскую почку в организм пациента, а соединили ее с его кровяными сосудами. Так врачи могли наблюдать, как ведет себя пересаженный донорский орган.

Эта процедура не была полноценной операцией по трансплантации донорских органов животного человеку, как в случае с нынешней пересадкой сердца. "При нынешней попытке сердце должно обеспечивать полную циркуляцию крови в организме человека, что значительно сложнее", - отмечает Фишер.

Пересадка сердца - сенсация

Пересадка сердца свиньи человеку - огромный успех еще и потому, что операция была проведена на живом пациенте, и это является показателем того, что ксенотрансплантация вполне может быть выходом для тех лиц, которые срочно нуждаются в донорских органах.

В целом Фишер положительно оценивает эту операцию по пересадке сердца. "По моему мнению, это потрясающий успех для ксенотрансплантации и многолетних усилий по описанию реакции отторжения и предотвращению ее путем генетических изменений у свиньи. Такая трансплантация органов достигла фазы клинического применения и может спасти жизни многих людей", - считает ученый. Но об окончательной оценке еще говорить рано. Пока ни хирурги, ни пациент не знают, что будет происходить дальше, и как долго Давид Беннет сможет прожить с сердцем свиньи.

Смотрите также:

Таблетки, изменившие мир Аспирин Название аспирину дала таволга вязолистная - Spiraea ulmaria, растение, содержащее салициловую кислоту. О целебных свойствах этого вещества знали еще древние греки. Немецким химикам из лаборатории Bayer удалось создать на его основе формулу для медицинского применения. Так в 1897 году появилась ацетилсалициловая кислота, которую используют как обезболивающее и противовоспалительное средство.

Таблетки, изменившие мир 20 лет виагре Появление этого препарата 20 лет назад произвело настоящую сенсацию, улучшив сексуальную жизнь многих мужчин. Виагра, препарат для повышения потенции и лечения эректильной дисфункции, впервые была допущена к продаже в 1998 году в США. Корпорация Pfizer вообще-то разрабатывала медикамент, снижающий артериальное давление. Но в ходе клинических испытаний проявился неожиданный побочный эффект.

Таблетки, изменившие мир Чудо-таблетка Виагра быстро стала мировым хитом продаж. В 1998 году за разработку ее лекарственной формулы американские ученые Роберт Фурчготт, Луис Игнарро и Ферид Мурад были удостоены Нобелевской премии. Позже выяснилось, что действующее вещество силденафил помогает и против увядания растений или боязни высоты у альпинистов. На фото: Король Швеции Карл XVI Густав вручает Нобелевскую премию Фериду Мураду.

Таблетки, изменившие мир Гормональный контрацептив Началом сексуальной революции стало изобретение противозачаточных таблеток. В 1961 году первый оральный контрацептив появился на рынке США, а позже и в Германии, где вызвал протесты блюстителей морали. В ГДР противозачаточные сначала выдавали только замужним женщинам с детьми. Сегодня в индустриально развитых странах это самое распространенное средство для защиты от нежелательной беременности.

Таблетки, изменившие мир Антибиотики В 1928 году, исследуя колонии стафилококков, британец Александр Флеминг обнаружил в чашках Петри пятна плесени, вокруг которых бактерий не было. Выведенный им антимикробный препарат пенициллин помог победить такие в то время смертельные заболевания, как пневмония или туберкулез. С тех пор был выведен ряд других антибиотиков, которые сегодня применяют в виде инъекций, таблеток и суспензий.

Таблетки, изменившие мир Таблетки, понижающие давление Сегодня в борьбе с повышенным давлением назначают диуретики, бета-блокаторы или ингибиторы АПФ. Первые мочегонные препараты на основе пуринов из бобов какао или орехов колы появились в конце XIX. В 1950-х немецкие ученые разработали фуросемид - стандарт современной терапии. В конце 1960-х для понижения артериального давления стали использовать бета-блокаторы, а 20 лет спустя - и ингибиторы АПФ.

Таблетки, изменившие мир Маркумар, варфарин, плавикс… Лекарства против образования тромбов знакомы людям с искусственным клапаном сердца или с атеросклерозом. Первым антикоагулянтом был гепарин. 100 лет назад студент медицины из США выделил его из печени собаки. Первый оральный антикоагулянт обнаружили в 1920-х годах, анализируя заплесневелый силос из донника. Коровы, которые его ели, гибли от потери крови после несложных операций.

Таблетки, изменившие мир Таблетки от аллергии Способы полностью избавить от аллергии до сих пор не найдены. Но антигистаминные препараты существенно облегчают жизнь аллергикам. Лишь в 1942 году Бернару Альперну, французскому иммунологу российского происхождения, удалось создать первый противоаллергический препарат.

Таблетки, изменившие мир Антидепрессанты Попытки синтезировать препарат для облегчения депрессии предпринимались с начала XX века. Первый антидепрессант был открыт в 1957 году случайно. Врачи обратили внимание на действие ипрониазида, который применяли при лечении туберкулеза. Побочным эффектом было повышение настроения. Почти одновременно в Цюрихе разработали имипромин. По сей день это один из самых популярных антидепрессантов.

Таблетки, изменившие мир Витамины То, что нехватка витаминов может вызывать заболевания, ученые поняли в начале XX века, пытаясь бороться с бери-бери, цингой и рахитом. Понятие "витамин" в 1912 году впервые использовал польский биохимик Казимир Функ. Латинские буквы для витаминов ввел Эльмер Макколлум из США. В 1933 в Швейцарии синтезировали аскорбиновую кислоту. Этот метод и сейчас применяют для промышленного синтеза витамина С. Автор: Татьяна Вайнман

